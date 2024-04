Evo kako će trgovine i šoping centri raditi na Praznik rada

Mnogi trgovci su odlučili počastiti svoje zaposlenike slobodnim danom pa za Praznik rada neće biti otvoreni. Donosimo vam podatke o radnom vremenu trgovačkih lanaca i šoping centara za Praznik rada.

KONZUM Napisali su ovako: 'Dragi kupci, isplanirajte kupnju na vrijeme jer će pojedine naše prodavaonice u srijedu, 1.5.2024. raditi prema posebnom radnom vremenu. Radno vrijeme vaše najbliže Konzum prodavaonice koja će raditi u srijedu, 1.5.2024. pogledajte OVDJE'.

LIDL Njihove trgovine su zatvorene.

SPAR i INTERSPAR Njihove trgovine su zatvorene.

KAUFLAND I Kaufland je zatvoren.

KTC 'KTC je jedini trgovački lanac koji od početka 2020. godine ne radi nedjeljom, blagdanima i praznicima', priopćili su. Ostale dane rade normalno.

DM Njihove trgovine su zatvorene.

MÜLLER Njihove trgovine su zatvorene.

EMMEZETA Ni oni ne rade.

IKEA Na njihovoj web stranici piše da za praznike ne rade.

Izdvojili smo i neke shopping centre:

Z CENTAR ZAGREB Napisali su ovako: 'Restorani, kafići, Hall of Game, Z House of Beauty, automat klub i Adventure Mini golf radit će prema redovnom radnom vremenu. CineStar: po rasporedu prikazivanja filmova. MiniPolis: od 10 do 20h. Trgovine i Chix Threading bar neće raditi'.

CITY CENTER ONE ZAGREB EAST Napisali su ovako: '01.05.2024. – Praznik rada – City Center one East je zatvoren'.

CITY CENTER ONE ZAGREB WEST 'City Center one West je na Praznik rada, 1. svibnja, zatvoren'

ARENA CENTAR ZAGREB 'Na praznik rada, 1.5.2024., trgovine Arena Centra neće raditi.'

TOWER CENTER RIJEKA Zatvoreni su.

MALL OSIJEK Ni oni ne rade.

MALL OF SPLIT I ovaj šoping centar je zatvoren.

LUMINI VARAŽDIN U nedjelju i ponedjeljak trgovine u sklopu centra ne rade.

PULA CITY MALL Ne rade

GALERIJA POREČ Ne rade

GALERIJA BAKAR Ne rade

SUPERNOVA 'Naši trgovački centri neće biti otvoreni za poslovanje tijekom državnog praznika', rekli su nam.

