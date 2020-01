Evo kako će trgovine i šoping centri raditi na Sveta tri kralja

Konzum

Konzum prodavaonice, 6.1. radit će većinom od 7:00 do 13:00, a najdulje do 21:00. Usluge dostave, drive in i pokupi neće biti dostupne. Detaljni pregled radnih vremena poslovnica pogledajte OVDJE

Kaufland

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Radno vrijeme na Sveta tri kralja bit će od 8:00 do 21:00

Plodine

Dućani će raditi po nedjeljnom radnom vremenu, većinom od 7:00 do 20:00

Spar i Interspar

Spar i Interspar odlučili su se većinom za posebno radno vrijeme, a neke će trgovine biti i zatvorene. Detaljno radno vrijeme za Sveta tri kralja pogledajte OVDJE

Lidl

Foto: Dario Šimović/Facebook

Lidlove trgovine također će raditi po posebnom radnom vremenu. Sve će raditi od 8:00, a najkasnije do 20:00 i najranije do 14:00 sati. Detaljan raspored pogledajte OVDJE.

Arena Centar

Cijeli centar radi po redovnom radnom vremenu.

City Centar one Split, West i East Zagreb

Centri rade po redovnom radnom vremenu.

Avenue Mall

Foto: Avenue Mall Zagreb

Cijeli centar radi po redovnom radnom vremenu.

King Cross

Cijeli centar radi po redovnom radnom vremenu.

Westgate

Cijeli centar radi po redovnom radnom vremenu.

Supernova

Radno vrijeme će biti od 9:00 do 21:00 sat.

Pevec

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Na Sveta tri kralja Pevec neće raditi.

IKEA

Radno vrijeme bit će od 10:00 do 21:00 sat.

Lesnina

Na Sveta tri kralja Lesnina neće raditi.

Emmezeta

Radno vrijeme bit će od 9:00 do 21:00 sat.