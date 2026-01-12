Obavijesti

DAJTE SI PRILIKU

Evo kako će vam život biti bolji i lakši već nakon mjesec dana apstinencije od alkohola

Evo kako će vam život biti bolji i lakši već nakon mjesec dana apstinencije od alkohola
Ljudi nakon ispijanja alkohola često jedu kako bi ublažili njegove učinke, pritom unoseći suvišne kalorije. Alkohol smanjuje i inhibicije, što dodatno utječe na količinu hrane i izbor namirnica

Nova istraživanja pokazuju da već mjesec dana bez alkohola može donijeti mentalne i tjelesne dobrobiti, uključujući bolje vrijednosti krvnog tlaka i zdravije krvne žile.

Znanstvenici sa Sveučilišta Brown i Sveučilišta Buffalo analizirali su 16 studija koje su se bavile sudionicima izazova Dry January. Sudionici su pritom češće bile žene, osobe mlađe životne dobi, višeg dohotka i s diplomom fakulteta, a mnogi su bili i teži konzumenti alkohola prije početka izazova.

Oni koji su mjesec dana potpuno apstinirali od alkohola izvijestili su da se osjećaju sretnije, da su izgubili na težini i da imaju više energije. Također su zabilježena poboljšanja krvnog tlaka, vaskularnog zdravlja, funkcije jetre te smanjenje inzulinske rezistencije, koja se smatra pretečom dijabetesa.

Zašto je mjesec bez alkohola koristan?

Važno je istaknuti da niste jedini ako razmišljate o smanjenju konzumacije alkohola: prema anketi instituta Gallup, alkohol danas pije svega 62 posto odraslih mlađih od 35 godina, dok je prije dvadesetak godina to činilo njih 72 posto.

Istraživači su u svom preglednom radu, objavljenom u časopisu Alcohol and Alcoholism, zabilježili da su sudionici tijekom mjeseca apstinencije bili zadovoljniji, lakše su se koncentrirali i osjećali manje iscrpljeno. No dobrobiti nisu bile samo subjektivne. Utvrđena su i stvarna poboljšanja u parametrima zdravlja krvožilnog sustava, jetre i metabolizma.

Čak su i oni koji nisu u potpunosti prestali piti, već su samo smanjili unos alkohola, zabilježili određene pomake nabolje.

Sveukupno gledano, sudionici su i šest mjeseci kasnije imali manju sklonost prekomjernom pijenju i rjeđe su pokazivali znakove poremećaja uzrokovanih alkoholom.

- Dry January pruža priliku za samopropitivanje i preispitivanje vlastitog odnosa prema alkoholu - ističe Megan Strowger, doktorica znanosti i suautorica studije sa Sveučilišta Buffalo.

Kako alkohol utječe na tijelo i um?

Alkohol sadrži znatan broj kalorija, a često potiče i dodatnu konzumaciju hrane, napominje Susan Kelly-Weeder, istraživačica i dekanica Škole za sestrinstvo Sveučilišta George Washington.

- Ljudi nakon ispijanja alkohola često jedu kako bi ublažili njegove učinke, pritom unoseći suvišne kalorije - objašnjava. Alkohol smanjuje i inhibicije, što dodatno utječe na količinu hrane i izbor namirnica.

Prekomjerna tjelesna masa povećava rizik za čitav niz zdravstvenih problema, dok uklanjanje alkohola iz prehrane može pridonijeti zdravom mršavljenju.

Osim toga, alkohol remeti san.

- Većina odraslih ionako ne spava dovoljno kvalitetno, a alkohol narušava duboke faze odmora - navodi Kelly-Weeder. Kada se isključi iz rutine, san se obično znatno poboljša.

Na psihološkoj razini, učinci alkohola također mogu biti negativni.

- Iako se alkohol često povezuje sa zabavom i društvenošću, riječ je o depresoru koji dugoročno može narušiti raspoloženje i mentalno zdravlje - objašnjava Strowger. Kratka pauza pomaže mozgu da se stabilizira.

Što ako samo smanjite, ali ne prestanete?

I djelomično ograničavanje alkohola može donijeti dobrobiti. “Ključna poruka jest da svako smanjenje pomaže”, kaže Strowger. Čak i oni koji nisu u potpunosti izdržali izazov zabilježili su poboljšanja u istim zdravstvenim pokazateljima.

Stručnjaci zato poručuju: isplati se smanjiti unos alkohola kad god možete.

- Svaki korak u tom smjeru vrijedi - zaključuje Kelly-Weeder, piše msn.

