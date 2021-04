SHOPPING CENTRI

Arena Centar

U subotu trgovine rade prema redovnom radnom vremenu, Interspar od 8-22, a Cinestar Arena IMAX od 10:30 sati.

Na Uskrs trgovine u ovom shopping centru ne rade, a kino Cinestar Arena IMAX radit će od od 14:30. Kafić Living room otvoren je od 11:00 do 19:00 sati, a ostali ugostiteljski objekti i usluge ne rade.

Na Uskrsni ponedjeljak trgovine i svi ugostiteljski objekti redovno rade. I kino Cinestar Arena IMAX radi kao i normalnih radnih dana, od 10:30. Javni bilježnik, PBZ, Pošta i FINA - ne rade.

POGLEDAJTE VIDEO:

City Centar

Slično kao i s drugim shopping centrima, City Centar u cijeloj Hrvatskoj ne radi na sam Uskrs, a 5.4. na Uskrsni ponedjeljak radi prema redovnom radnom vremenu. Interspar trgovina će od 31.3. do 2.4. raditi produženo do 22 h.

Avenue Mall

Trgovine na Uskrs i Uskrsni ponedjeljak ne rade.

Cinestar na Uskrs radi od 14:30, a na Uskrsni ponedjeljak od 10.

McDonald's na Uskrs radi od 11 do 22, na Uskrsni ponedjeljak od 8:30 do 22. Leggiero bar na Uskrs radi od 11 do 21, a na Uskrsni ponedjeljak od 9 do 21. Lotus bar na Uskrs radi od 11 do 21, a na Uskrsni ponedjeljak od 9 do 21 sat.

Pojedini restorani ne rade na Uskrs, ali su otvoreni na Uskrsni ponedjeljak i detalje pogledajte na:

Joker Split

Povodom nadolazećih blagdana centar Joker na sam Uskrs bit će zatvoren, ali i na Uskrsni ponedjeljak. Ostale dane centar radi prema redovnom radnom vremenu. CineStar Joker radi sve dane blagdana prema redovnom rasporedu prikazivanja, osim u nedjelju 4.4. na blagdan Uskrsa kada kino radi od 15 sati.

West Gate

Na Uskrs ne radi, a dan kasnije radit će od 9-21 sat. Poslovnica SUPER KONZUM je zatvorena na Uskrs, 04.04.2021. i Uskrsni ponedjeljak, 05.04.2021.

Supernova

Ovaj shopping centar skraćeno radi i 3.4. na Veliku subotu i to od 9 - 18 h, dok Interspar radi od 8 - 21 h. Kao i mnogi drugi centri Supernova ne radi u nedjelju, dok na Uskrsni ponedjeljak ponovno nastavlja u starom tempu - od 9 - 21 h, a Interspar radi od 8 - 21 h.

Supernova Garden Mall Zagreb

Na Veliki petak 2. 4. trgovine će raditi do 21 h, a Interspar do 22 h.

Na Veliku subotu 3. 4. trgovine će raditi do 18 h, a Interspar do 21 h.

Na Uskrs su svi lokali Supernove su zatvoreni.

Na Uskrsni ponedjeljak 5. 4. trgovine će raditi do 21 h, a Interspar do 21 h.

TRGOVAČKI LANCI

Interspar

Supermarketi Spar i Interspar hipermarketi na Uskrs ne rade. Radno vrijeme trgovina u ponedjeljak pogledajte ovdje.

Kaufland

Kauflandove su trgovine na Uskrs 4.4. i Uskrsni ponedjeljak 5.4. zatvorene.

Konzum

Povodom blagdana na Uskrs 4.4. i Uskrsni ponedjeljak 5.4. trgovine Konzuma neće raditi. Prodavaonice će u subotu 3. 4. raditi prema regularnom radnom vremenu.

Pevex

Trgovački lanac Pevex najavio je da će njihovi prodajni centri biti zatvoreni na Uskrs i Uskrsni ponedjeljak. Na Veliku subotu svi Pevex prodajni centri radit će skraćeno do 18 sati.

Tommy

Na Veliku subotu sve poslovnice rade po redovnom radnom vremenu, a na Uskrs ne rade. Na Uskrsni ponedjeljak imaju različita radna vremena koja možete pronaći ovdje.

Plodine

Na Uskrs trgovine ne rade, no u ponedjeljak rade po nedjeljnom radnom vremenu koje možete za pojedini supermarket provjeriti na ovom linku.

Prehrana

Na sam Uskrs te na Uskrsni ponedjeljak trgovine Prehrane ne rade.