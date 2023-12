Evo kako ćete postati uspješniji u 2024. godini na svim životnim poljima, od obitelji do posla

Iduće godine moram smršavjeti 20 kilograma. Moram pronaći partnera(icu), predugo sam sam(a). Ako ne promijenim posao i ne dobijem bolju plaću, poludjet ću. Od Nove godine ću uzeti više vremena za sebe… Ako ove rečenice opisuju neke od ciljeva, odnosno ideje s kojima ste ušli u 2023. godinu, a ništa od toga niste ostvarili, sigurno niste ni prvi ni zadnji kojima planovi nisu uspjeli.

POGLEDAJTE VIDEO: Od rečenice 'moram smršavjeti' nema koristi, ako ju ne slijedi ozbiljan plan

Pokretanje videa ... Žene koje vježbaju | Video: KanalRi

Jedan od glavnih razloga moglo ni biti to što ovi ciljevi baš i nisu bili postavljeni kako treba. Zapravo ste se tek opteretili idejom o tome što biste htjeli promijeniti, ali bez razrade kojom biste si olakšali ostvarenje barem dijela onoga što želite. Mnogi od nas čine to jako često, pa završimo razočarani i nezadovoljni već u siječnju, kaže psihologinja Zvjezdana Dragojević, savjetnica u području profesionalnog, organizacijskog i osobnog razvoja, iz tvrtke za savjetovanje Prava formula d.o.o.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Neke od tako formuliranih odluka prvo trebamo preformulirati, tako da umjesto riječi „moram“ kažemo riječ „želim“. Na taj način provjerimo je li to naša unutarnja želja ili nešto izvana nametnuto. Ono što radimo zbog drugih, a ne zbog sebe radit ćemo u grču i imati stalno osjećaj krivnje ukoliko se nešto ne odvija prema planu. Kad smo utvrdili da je to nešto što zaista mi želimo, tada pristupimo definiranju mjera uspješnosti. Kod ove dvije teme – mršavljenja i pronalaska partnera – dobro je, na primjer, da mjere uspješnosti budu različite i da prate redovite aktivnosti koje provodimo na putu do cilja. Npr. za cilj mršavljenja mjere mogu biti: svakodnevna šetnja, broj koraka mjesečno, vožnja bicikla 2 x tjedno, odlazak na spavanje prije ponoći, plivanje 1 x tjedno, unos 2 litre vode, pridržavanje plana prehrane i slično.

Za cilj pronalaska partnera(ice), s druge strane, možemo pratiti uključivanje u različite aktivnosti koje volimo (npr. planinarsko društvo, plesni tečaj…), organiziranje različitih događaja za našu socijalnu mrežu i slično, kaže sugovornica.

S druge strane, kad je u pitanju ideja o tome da želimo više vremena za sebe, treba biti svjestan da nam to vrijeme nitko neće pokloniti i ono neće pasti s neba. Dobro je zacrtati neko vrijeme u kalendaru i trebamo ga čuvati i asertivno braniti bez grižnje savjesti, ističe Snježana Dragojević.

- Neće se srušiti svijet ako ne odgovorite na poziv ili email u istoj sekundi. Dobro je rezervirati više termina za sebe, pa ako i odustanemo od nekih, jedan će sigurno ostati. Isto tako, planirajmo vrijeme bez ekrana ili vrijeme kada nismo dostupni. Najčešće griješimo u tome što ne planiramo to vrijeme, pa ga onda lako prepustimo drugima – kaže. Osim toga, jako je važno ne zaboraviti se radovati malim koracima koje ostvarimo na putu do većeg cilja.

- To je izuzetno važno, pogotovo kad primijetimo da nam motivacija pada ili da sve češće odstupamo od plana. Najkritičniji nam je period u sredini. Kada započinjemo rad na nekom cilju vrlo smo motivirani, isto tako i na kraju, kad se cilj već nazire i vidimo rezultate. Između motivirajućeg početka i kraja nalazi se period u kojem još ne vidimo rezultate, a izgubili smo početni entuzijazam (kao da smo na sredini tunela). Tada nam je važno nagraditi se za bilo koji mali korak koji nas pomiče prema naprijed i na taj način dati si vjetar u leđa – ističe sugovornica. Dodaje kako i sama, kao i većina ljudi, najčešće postavlja novogodišnje ciljeve vezane uz vježbanje, zdravu prehranu ili učenje nečeg novog, oko kojih ponekad pogriješi.

Foto: Fotolia

- Prije par godina suprug i ja donijeli smo zajednički cilj vezan uz zdravu prehranu i odlučili se za Montignac dijetu. Krenuli smo hrabro i odlučno, prebrodili iskušenja Uskrsne trpeze, međutim odlaskom na ljetovanje istopila se naša samodisciplina i malo po malo vratili smo se na manje zdravu varijantu. Sljedećeg siječnja, krenuli smo ponovo i ovog puta uspjeli dvije godine ustrajati, jer smo bili spremni na različite situacije i imali plan kako ćemo doskočiti različitim iskušenjima. To pokazuju i istraživanja: Veća je vjerojatnost da ćemo postići ciljeve ukoliko imamo i plan aktivnosti za okolnosti kojima se trebamo prilagoditi ili za situacije u kojima ćemo se susresti s preprekama – pojašnjava.

MUDRO postavljeni ciljevi su ostvarivi

Zato ciljevi trebaju biti MUDRO postavljeni, dodaje psihologinja.

- Riječ 'mudro' u ovom slučaju naglasili smo kao akronim za: mjerljiv, uvremenjen, dostižan, relevantan i određen cilj. To znači da bi, ako želimo da naša želja postane cilj, trebali odgovoriti na nekoliko pitanja: Prvo, kako ću znati da sam uspješno ostvarila cilj? U kojem vremenu ću raditi na cilju, koji je krajnji rok za postizanje cilja? Imam li sve resurse koji su mi potrebni za dolazak do cilja, imam li utjecaj na taj cilj? Ne manje važno: Koliko mi je taj cilj važan i motivirajući? Kako ga mogu učiniti važnijim, više motivirajućim? Na kraju, važno je odgovoriti i na pitanje kako ću cilj postići, u kojim etapama ili koracima, uz čiju podršku.

Odgovorima na ova pitanja uvidjet ćemo je li cilj ostvariv, odnosno ukoliko nije ostvariv moći ćemo ga prilagoditi realitetu – kaže psihologinja Dragojević. Na taj način bit će manje razočarenja, a čak i kad ga bude, ono nas neće zaustaviti.

- Razočaranje nas može usporiti, možda i na kratko skrenuti s puta, ali najvažnije je da iz svake takve situacije nešto naučimo i vratimo se na planirani put. To znači da ne trebamo o sebi razmišljati na negativan generalizirajući način („nisi sposobna“, „nisi disciplinirana“, „nisi ustrajna“, „znala sam da nećeš uspjeti“), već na način koji nas pokreće dalje („danas nisi uspjela, što možeš napraviti drugačije da sutra uspiješ“, „ovo je bilo teško, kako si mogu sutra olakšati“, „čija mi podrška treba, koga ću nazvati“, „meni za ovo treba više vremena i to je u redu“). Dobro je imati jasan cilj (što želim postići) i biti fleksibilan oko puta do cilja (kako ću to postići). Zamislimo da želimo doći na vrh planine (cilj) i na putu koji smo odabrali dočeka nas srušeno drvo. Morat ćemo pronaći drugi put, možda malo duži, možda malo strmiji, ali vodi nas do cilja i to je jedino važno. Ne trebamo odustati od cilja, već od načina na koji smo željeli do cilja doći i za to nam je potrebna fleksibilnost, savjetuje sugovornica.

Kako MUDRO zacrtati ciljeve – savjeti po koracima

Foto: DREAMSTIME

Da bismo ciljeve postavili tako da si ostavimo prostora da ih nadograđujemo, radimo na njima, napredujemo, umjesto da već nakon prve prepreke u siječnju udarimo glavom o zid i odustanemo, dobro je držati se nekih općih principa prilikom njihovog kreiranja:

• Fleksibilnost i prilagodba: Ostavite prostora u svojim ciljevima za prilagodbe u skladu s promjenama u životu ili neočekivanim događajima.

• Kontinuirano praćenje i prilagođavanje: Redovito pregledavajte svoje ciljeve, procjenjujte napredak i prilagodite ih prema potrebama.

• Postavljanje realnih koraka: Podijelite velike ciljeve na manje, ostvarive korake kako biste smanjili pritisak.

• Postavljanje realnih ciljeva i kontinuirano praćenje napretka ključno je za postizanje dugoročnog uspjeha i osobnog zadovoljstva.

• Zapišite svoje ciljeve: istraživanja su pokazala da ukoliko samo razmišljamo o ciljevima manja je vjerojatnost da ćemo ih ostvariti, nego ukoliko ih zapišemo i podijelimo s nekim tko nam je podrška

Primjeri razrade ciljeva u praksi:

1. Želite novi ili bolje plaćen posao?

Foto: Dreamstime

Kratkoročno (sljedećih 6 mjeseci), razmislite o tome možete li:

- Povećati produktivnost na radnom mjestu za 10 posto kako bih se istaknuo/la.

- Sudjelovati u najmanje dva stručna seminara radi unaprjeđenja vještina.

- Proučiti tržište rada i identificirati trenutačne prosječne plaće za svoje radno mjesto.

Srednjoročno (sljedeće 2 godine):

- Postići unapređenje ili tražiti veće odgovornosti u trenutačnom poslu.

- Stvoriti financijski plan koji uključuje povećanje prihoda za 15 posto u naredne dvije godine.

- Razmotriti mogućnost dodatnog obrazovanja ili certifikata radi povećanja stručne vrijednosti.

Dugoročno (sljedećih 5 godina):

- Postići značajno unapređenje u karijeri ili prijeći na posao s višom plaćom.

- Razviti poslovne kontakte i mrežu radi potencijalnih prilika za karijerni rast.

- Planirati ulaganje u dodatno obrazovanje ili stručno usavršavanje.

2. Htjeli biste kupiti (prvi ili veći) stan ili urediti postojeći?

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Kratkoročno (sljedećih 6 mjeseci):

- Kreirajte proračun za troškove stana i identificirati prioritetna područja za opremanje.

- Razmotrite kupnju osnovnih namirnica i potrepština na sniženjima kako bi se smanjili troškovi.

Srednjoročno:

- Razmotrite opcije financiranja za potencijalno povećanje prostora ili bolje opremanje stana.

- Planirati godišnji popravak ili unaprjeđenje određenih dijelova stana.

Dugoročno:

- Razviti dugoročni financijski plan za postupnu opremanje i modernizaciju stana.

- Razmotriti opcije ulaganja u nekretnine radi stvaranja dodatnih prihoda ili dugoročne financijske sigurnosti.

3. Zasnivanje obitelji i odgoj djece

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Kratkoročno (sljedećih 6 mjeseci):

- Razgovarati s partnerom/partnericom o željama i očekivanjima u vezi s proširenjem obitelji.

- Istražiti opcije o rodiljnim dopustima i financijskim pripremama za dolazak djeteta.

Srednjoročno:

- Razviti plan štednje za obiteljske potrebe, uključujući odgoj djece.

- Istražiti vrtiće i osigurati informacije o mogućnostima obrazovanja djeteta.

Dugoročno:

- Planirati financijski prilagodljiv pristup kako bi se osigurala sigurna budućnost djeteta.

- Razviti zajednički odgojni pristup s partnerom/partnericom.

Savjeti za one koji su tek završili studij i traže prvi posao

Foto: Hrvatska lutrija/Canva

Ako je riječ o djevojci ili mladiću koji su tek završili studij i počinju tražiti posao: Dok čekate na posao važno je osvijestiti da potraga za poslom nije samo javljanje na oglase, već širi skup aktivnosti koje zajedno doprinose uspjehu, ističe psihologinja Dragojević.

- Postavljanje realnih ciljeva je ključno, a postavljanje koraka koji su ostvarivi u određenom vremenskom okviru pomaže izbjeći osjećaj prevelikog pritiska. Također, važni su i fleksibilnost i prilagodba planova, kako bi se uvažile promjene na tržištu rada ili osobne okolnosti, kaže sugovornica. Zato ističe nekoliko mogućih ciljeva i koraka za mladu osobu koja je nedavno završila fakultet i želi postaviti ciljeve vezane uz posao u 2024. godini:

Samoprocjena i istraživanje tržišta:

• Samo-procijeniti vlastite vještine, interese i vrijednosti kako bi se bolje usmjerili prema određenim industrijama ili sektorima.

• Istražiti trenutačne trendove i potrebe na tržištu rada u području svoje struke.

Postavljanje konkretnih ciljeva za zaposlenje:

• Definirati vremenski cilj za pronalazak prvog posla (npr., u prvih 3-6 mjeseci nakon diplome).

• Prikupiti informacije o opcijama volontiranja, stažiranja ili rada na projektima kako bi se steklo praktično iskustvo.

Financijsko planiranje:

• Izraditi osobni budget i plan štednje kako bi se stvorila financijska sigurnost tijekom traženja posla.

• Prihvatiti privremeni posao ili freelance projekt za generiranje prihoda dok se traži posao u struci.

Stvaranje profesionalnog identiteta:

• Izraditi ili ažurirati životopis, LinkedIn profil i profile na drugim online platformi.

• Izgraditi profesionalnu mrežu kontakata kroz sudjelovanje u događanjima, radionicama ili online zajednicama.

Kontaktiranje poslodavaca i priprema za intervju:

• Svaki tjedan slati najmanje pet prijava ili zamolbi za posao.

• Pripremiti se za intervjue kroz vježbanje odgovora na uobičajena pitanja i istraživanje o potencijalnim poslodavcima.

Kontinuirano učenje i usavršavanje:

• Pratiti i sudjelovati u online tečajevima, radionicama ili drugim oblicima profesionalnog usavršavanja.

• Napraviti plan stjecanja dodatnih vještina koje bi povećale konkurentnost na tržištu rada.

Održavanje ravnoteže i samopomoć:

• Održati ravnotežu između traženja posla, osobnog života i brige o mentalnom zdravlju.

Uključiti se u programe savjetovanja ili mentorstva kako bi se dobila podrška i smjernice tijekom tranzicije s fakulteta na tržište rada.

Savjeti za one koji nakon 20-ak godina rada žele bolji ili bolje plaćen posao

Foto: Dreamstime

Ako već 20-ak godina radite u struci, vjerujete da biste trebali napredovati, dobiti bolju plaću i neke povlastice? Što je od toga realno planirati (očekivati) u idućih godinu dana, a da se ne razočarate?

- Osoba koja već dugi niz godina radi u istoj struci i želi napredovati ili dobiti bolje uvjete, može poduzeti niz koraka kako bi postigla svoje ciljeve. Evo nekoliko preporuka kako isplanirati promjene u ovoj situaciji:

Samoprocjena vještina:

• Razmislite o svojim vještinama, iskustvu i postignućima u karijeri do sada.

• Identificirajte svoje snage i područja u kojima možete unaprijediti svoje sposobnosti.

Postavljanje ciljeva:

• Definirajte jasne i specifične ciljeve koje želite postići u idućih godinu dana. To mogu biti povećanje plaće, napredovanje u karijeri ili stjecanje novih vještina.

• Razmislite o dugoročnim ciljevima, ali ih razbijte na manje, ostvarive korake.

Proučavanje tržišta rada:

• Istražite trenutne trendove i zahtjeve tržišta rada u vašem sektoru.

• Utvrdite koje su vještine i certifikati trenutačno cijenjeni.

Usavršavanje vještina:

• Identificirajte područja u kojima možete unaprijediti svoje vještine.

• Razmotrite sudjelovanje u tečajevima, radionicama ili stjecanje certifikata kako biste poboljšali svoju konkurentnost.

Izgradnja socijalne mreže:

• Aktivno se uključite u profesionalna društva, konferencije i događanja.

• Razgovarajte s kolegama, mentorima ili stručnjacima u vašem području kako biste dobili savjete i podršku.

Priprema za razgovore o plaći ili napredovanju:

• Pripremite argumente koji potkrepljuju vašu vrijednost za tvrtku.

• Razmislite o konkretnim postignućima i projektima koje možete istaknuti.

Alternativni pristupi:

• Razmotrite mogućnosti unutar trenutačnog poslodavca, kao što su pregovori o radnim uvjetima ili traženje dodatnih odgovornosti.

• Ako su razgovori s poslodavcem neuspješni, razmislite o mogućnosti traženja novih prilika na tržištu rada.

Praćenje napretka:

• Periodički procijenite svoj napredak prema postavljenim ciljevima.

• Ako nešto nije išlo kako ste planirali, prilagodite svoj pristup i nastavite raditi na svojim ciljevima.

Traženje mentorske podrške:

• Razmotrite traženje mentora koji vam može pružiti stručno vodstvo i podršku u postizanju vaših ciljeva.

Važno je pravilno balansirati ambicije s realnim očekivanjima i biti spreman prilagoditi planove kako bi se postigli dugoročni ciljevi.

Savjeti za one koji žele raditi na rješavanju partnerskih problema

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Ako nismo zadovoljni količinom podrške koju dobivamo od partnera u razvoju karijere i(li) brizi o obitelji? Kako uopće postaviti ciljeve u partnerskom odnosu da budemo sigurni da partner može odgovoriti ako to želi, a da naše nezadovoljstvo istodobno ne 'prekipi'?

- Rješavanje problema u partnerskom odnosu zahtijeva suptilan pristup, otvorenu komunikaciju i zajedničko postavljanje ciljeva. Postavljanje ultimatuma često nije najbolje rješenje, jer može dovesti do suprotne reakcije ili stvaranja dodatnog stresa. Važno je biti realan u postavljanju očekivanja i imati razumijevanja za partnerove izazove. Pokušajte zajedno raditi na stvaranju zdravije ravnoteže između karijere i obitelji, kako biste ojačali vaš partnerski odnos, kaže psihologinja Snježana Dragojević. Evo nekoliko koraka koje možete poduzeti kako biste postigli promjene u podršci koju dobivate od partnera:

Iskrena komunikacija:

- Razgovarajte s partnerom o svojim osjećajima i potrebama. Nemojte kriviti partnera, već izražavajte vlastite osjećaje i želje.

- Postavite razgovor na pozitivan način, ističući važnost zajedničkog rasta i podrške.

Postavljanje zajedničkih ciljeva:

- Razmotrite zajedno s partnerom kako bi izgledala idealna ravnoteža između rada i obiteljskog života.

- Postavite ciljeve koji su konkretni, mjerljivi i realni. Umjesto ultimatuma, predložite zajednički cilj smanjenja prekovremenog rada ili povećanja vremena provedenog s obitelji.

Pregovaranje o rješenjima:

- Razmislite o kompromisima koji bi zadovoljili oba partnera. Možda partner može pronaći načine za organiziranje rada koji mu omogućuju više vremena s obitelji.

- Pregovarajte o konkretnim koracima koje možete poduzeti zajedno kako biste postigli postavljene ciljeve.

Stvaranje zajedničkog plana:

- Razvijte plan provedbe ciljeva, s koracima koje oba partnera moraju poduzeti.

- Odredite vremenski okvir u kojem ćete evaluirati postignuća i prilagoditi plan ako je potrebno.

Redovito provjeravanje napretka:

- Održavajte otvorenu komunikaciju i redovito razgovarajte o napretku prema ciljevima.

- Ako primijetite izazove ili potrebu za prilagodbom, ponovno pregovarajte i zajedno pronađite rješenja.

Savjeti za one koji žele unaprijediti pristup odgoju djece

Foto: Pixabay

Ako se trudite postaviti kvalitetne ciljeve vezano uz odgoj djece, a da pritom ostanemo realni i budemo poticaj djetetu za učenje, rast i razvoj, a da i njih i sebe pritom ne opteretimo očekivanjima koja nas mogu razočarati?

Važno je napomenuti da svako dijete ima svoj ritam razvoja, stoga je bitno prilagoditi ciljeve njegovim individualnim potrebama. Također, primjer roditelja igra ključnu ulogu, stoga budite pozitivan model ponašanja i vrijednosti koje želite prenijeti na dijete. Fleksibilnost u pristupu i otvoren dijalog s djetetom pomažu u postizanju zajedničkih ciljeva i održavanju pozitivne atmosfere u obitelji, ističe psihologinja Dragojević. No, i kod postavljanja ciljeva u odgoju djece možemo imati nekoliko vrsta mjera uspješnosti, kaže. Na primjer: Što je za mene pokazatelj da sam uspješan/a kad je u pitanju odgoj djece? Jesu li to petice u školi i broj instrumenata koje svira ili izvanškolskih aktivnosti ili mjere koje pokazuju moje roditeljske aktivnosti koje jačaju naš odnos i osnažuju djetetovo samopouzdanje?

Evo nekoliko mjera koje mogu pomoći u tome:

- Svaki dan ću odvojiti 30 minuta za razgovor i slušanje svog djeteta.

- Svaku večer prije spavanja čitat ću svom djetetu.

- Prilikom pokazivanja poželjnih ponašanja pohvalit ću svoje dijete.

- Svaki dan ću odvojiti 30 minuta za igru sa svojim djetetom.

- Prisustvovat ću svim utakmicama/nastupima svog djeteta.

- Bit ću dobar primjer svom djetetu tako što ću se odnositi s poštovanjem i ljubaznošću prema drugima.

- Bit ću informiran o školskim obavezama i aktivnostima svog djeteta.

- Svaki dan ću si uzeti vremena da se povežem sa svojim djetetom.

Nekoliko smjernica za postavljanje ciljeva i prioriteta u odgoju djece:

- Uključite dijete u proces postavljanja ciljeva:

- Razgovarajte s djetetom o njegovim željama, interesima i sposobnostima.

- Postavite zajedničke ciljeve kako biste poticali suradnju i osjećaj odgovornosti.

Razumijevanje individualnih sposobnosti i interesa:

- Postavljanje realnih očekivanja u skladu s mogućnostima djeteta.

- Poštivanje interesa djeteta i poticanje razvoja njegovih snaga.

Postavljanje ciljeva vezanih uz učenje:

- Potičite ljubav prema učenju umjesto fokusiranja isključivo na ocjene.

- Postavljanje ciljeva za stjecanje određenih vještina i znanja.

Ravnoteža između obaveza i slobodnog vremena:

- Osigurajte ravnotežu između školskih obaveza, hobija i slobodnog vremena.

- Dopustite djetetu da ima vremena za odmor i igru.

Poticanje emocionalnog razvoja:

- Postavite ciljeve za razumijevanje i izražavanje emocija.

- Naučite dijete kako da se nosi s neuspjesima i izazovima.

Razvoj socijalnih vještina:

- Postavljanje ciljeva vezanih uz suradnju, empatiju i međuljudske odnose.

- Poticanje djeteta da razvija zdrave odnose s vršnjacima.

Poticanje samostalnosti i odgovornosti:

- Postavljanje ciljeva vezanih uz obavljanje kućanskih poslova i samostalnost u donošenju odluka.

- Razvijanje osjećaja odgovornosti prema vlastitim postupcima.

Učenje važnosti ravnoteže između online i offline svijeta:

- Postavljanje ciljeva vezanih uz ograničavanje vremena provedenog pred ekranom.

- Poticanje aktivnosti na otvorenom i interakcije s okolinom.