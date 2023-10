Ovo je 10 precijenjenih životnih ciljeva: Evo i koje stvari biste trebali raditi umjesto njih

Zahvalnost i jednostavne stvari u životu, poput šetnje parkom, lako postanu manje važne, pa umjesto da se usredotočimo na ono što je uistinu važno, trošimo mnogo energije i truda na nekoliko precijenjenih ciljeva.

Donosimo savjete kako ne zaboraviti na ono što je važno u životu.

1. Uspjeh na poslu

Možda očekujete da ćete najsretniji biti ako ste uspješni u poslu te da će vas to dovesti do zadovoljstva. Ali u stvarnosti to često znači negativan utjecaj na vaše fizičko i mentalno zdravlje, ali i na vaše odnose.

2. Odrastanje

Zalažući se za odrastanje, zapravo zaboravljate usavršiti svoju razinu zrelosti. Umjesto da uživate u svakoj životnoj fazi i razvijate svoje odnose, vi jurite kroz život.

3. Vjenčanje

Možda ste više zaljubljeni u ideju vjenčanja nego u ideju da zauvijek provedete život s nekim. Kad ste usredotočeni na površne elemente vjenčanja, zaboravite da bi to trebalo biti slavlje ljubavi. Razmislite je li vjenčanje stvarno za vas ili ste pod pritiskom društvenih normi.

Foto: 123RF

4. Posao prije obitelji

Umjesto da ostajete budni do kasno u noć i zbližavate se s ljudima koji su vam važni, ostajete budni do kasno kako biste završili projekt prije roka, impresionirali svog šefa i dobili to unapređenje. U budućnosti ćete vjerojatno žaliti što niste provodili više vremena sa svojom obitelji i prijateljima.

5. Luksuzni predmeti

Skupe torbice i luksuzni satovi su precijenjene stvari koje nisu vrijedne vašeg truda. Nemojte se definirati putem onoga što nosite.

6. Imati slobodnu sobu za goste

Iako možda želite priliku ugostiti prijatelje i obitelj u bilo kojem trenutku, gostinjska soba također može značiti da se neće koristiti ni za što drugo.

7. Biti u pravu

Većina svađa u svijetu proizlazi iz naše želje da budemo u pravu, osobito oko sitnih stvari. Ali biti u pravu po cijenu veze nije vrijedno toga.

Foto: Dreamstime

8. Putovanje na određene destinacije

Kada je riječ o putovanju, postoje određena mjesta za koja ljudi smatraju da na njih moraju otići. Ako odlazite, razmislite je li to doista mjesto koje želite posjetiti. Možda postoji puno više kul i jeftinija destinacija koju biste htjeli istražiti.

9. Imati dijete

Naravno, imati dijete može biti san i mnogima donijeti sreću. No tu je uključen i veliki društveni pritisak. Nemojte se osjećati loše zbog fokusiranja na druge životne ciljeve.

10. Postati elektrana produktivnosti

Pretjerana produktivnost može biti toksična i utjecati na vaše fizičko i mentalno blagostanje, vaše odnose, pa čak i vaš san. Zapamtite: uzimanje pauze je dobro za vas.

Životni ciljeve koje treba imati

Fokusiranje na smislene životne ciljeve donosi svrhu i sreću u naše živote. Pomažu nam da živimo ispunjen život pun rasta i utjecaja.

1. Razvijte zdravu rutinu vježbanja

Snaga vježbe ne može se podcijeniti. Dokazano je da poboljšava zdravlje, dobro raspoloženje, razinu energije i opću sreću.

2. Započnite kreativni hobi

Svi imamo urođene kreativne sposobnosti, a pronalazak načina da to izrazimo odličan je način da se usredotočimo na dugoročnu sreću. Kreativnost dolazi u mnogim oblicima, kao što su umjetnost, glazba, pisanje, kuhanje, pa čak i uređenje okoliša.

Foto: Dreamstime_

3. Postanite svjesniji

Ako je vaš životni cilj živjeti ispunjenijim životom, tada morate naučiti živjeti u sadašnjosti. To možete učiniti pisanjem dnevnika ili meditacijom, na primjer.

4. Budite ljubazni svaki dan

Još jedan sjajan način vježbanja svjesnosti je dijeljenje ljubaznosti. Čak i kad ste loše volje, pokušajte pronaći način da budete ljubazni prema strancima. To može biti držanje vrata nekome ili čak puštanje nekoga u promet ili izvan njega.

5. Njegujte duboke odnose

Održavanje pozitivnih odnosa povećava vašu sreću i razinu motivacije. Duboki i iskreni razgovori pomoći će razvoju vaših odnosa.

6. Riješite se loših veza

Loši odnosi, s druge strane, crpe vašu energiju, vrijeme i sreću. Ako želite izgraditi duboke i značajne odnose, prvo se morate riješiti onih loših.

7. Okružite se ljudima kojima se divite

Da biste razvili svoj najveći potencijal, okružite se ljubaznim i pozitivnim ljudima. Sviđalo se to nama ili ne, ljudi s kojima provodimo vrijeme nas ponekad ne vole, stoga mudro birajte svoje veze.

8. Prihvatite neuspjeh

Nitko ne voli neuspjeh, ali o neuspjehu možemo naučiti neke od najvećih životnih lekcija. Postavite si cilj vježbati razmišljanje o svojim neuspjesima. Bit ćete još mudriji zbog toga.

9. Prepoznajte svoje snage, slabosti i tip osobnosti

Mnogo je vrijednosti i mudrosti u poznavanju svojih jakih i slabih strana i vašeg tipa osobnosti. Neka vam životni cilj otkrije te stvari o sebi i osjećat ćete se ispunjenije.

10. Učinite nešto što vas plaši

Činjenje stvari koje nas plaše pomaže nam da postanemo jači, hrabriji i općenito reaktivniji ljudi. Postavite si cilj isprobati nešto novo, pa čak i ako na kraju to više nikada ne ponovite, bit ćete ponosni što ste uopće uspjeli.

11. Izlazak iz zone udobnosti

Slično kao da isprobavate nešto novo što vas plaši, u ovom slučaju znate da postoji logičan rizik. Bilo da se radi o pokretanju novog posla ili preseljenju u novu zemlju, rast se događa kada izađete iz svoje zone udobnosti.

Foto: Dreamstime_

12. Definirajte svoje vrijednosti

Mnogi ljudi propuštaju razmišljati o onome što im je važno. Ali teško je živjeti ispunjen život ako živite život koji nije u skladu s vašim vrijednostima. Ako identificirate svoje vrijednosti i živite ih svakodnevno, onda ćete sigurno živjeti sretan život.

13. Isprobajte nove stvari

Mnogi ljudi rade iste stvari iz dana u dan. Ali ako želite živjeti ispunjen život, isprobajte nešto novo. To može biti nešto jednostavno, poput vožnje biciklom po gradu.