Evo kako ćete preživjeti otkaz, neugodan razgovor ili razvod

Kako preživjeti otkaz?

- Ponekad vam treba malo vremena da apsorbirate promjenu. Dopustite si da se loše osjećate, da ste tužni i neraspoloženi. Ako treba, i možete si to dopustiti, dajte si par tjedana da se ohladite. Ostanite kod kuće, napunite baterije - kaže poslovna trenerica Susie Moore, autorica knjige 'Što ako uspije? (What if it DOES Work Out?)'.

Foto: Dreamstime

- Ljudi često dobivaju otkaze, a bitno je da to ne shvatite osobno. Najčešće ljudi dobivaju otkaze kako bi poduzeća smanjila troškove, a rijetko kad je to ogledalo vaših sposobnosti, radne etike i uspjeha - objašnjava.

Treba stišati onaj uporni glasić u glavi koji se pita jeste li mogli nešto učiniti da izbjegnete otkaz, objašnjava Nicole Hill Orisch, poslovna trenerica. Dodaje da se morate zapitati imate li ono što je potrebno da biste našli novi posao, a kad se čujete kako potvrdno odgovarate - u tom trenu se otvaraju nova vrata.

Kako preživjeti razvod?

- Razvod je dobra vijest, jer nijedan dobar brak nije završio razvodom - izjavio je poznati američki komičar Louis C. K.

Budući da humor u ovoj situaciji baš puno ne pomaže, stručnjaci savjetuju da probate nešto od ovoga:

>>> Otpišite svoju bol - Nakon razvoda u čovjeku se javlja niz osjećaja, od tuge do ljutnje i sjete, ali sve to se može dovesti u kakav-takav red ako pokušate dnevno 20 minuta 'slobodnog pisanja'. Stavite olovku na papir i samo pišite, prvo što vam padne na pamet. I tako nastavite idućih dvadesetak minuta.

- Različita istraživanja u kojima su ljudi morali pisanjem izražavati svoje stavove, osjećaje ili odluke su pokazala da je to pozitivno utjecalo na njihove osjećaje i raspoloženje - piše profesor psihologije James W. Pennebaker.

Foto: Dreamstime

>>> Osmislite projekt - Završite stvar na vaš način. Uzmite na primjer ženu s Novog Zelanda koja je lansirala svoj vjenčani prsten u svemir na raketi napravljenoj kod kuće ili blogeru koji je objavio knjigu pod imenom '101 način kako iskoristiti vjenčanicu bivše supruge'.

>>> Stavite se u cipele svoje djece - 2014. glumica Gwyneth Paltrow je popularizirala 'svjesno razdvajanje' kao pojam za pozitivan i prijateljski razvod. Doktori Habib Sadeghi i Sherry Sami su nakon toga na njezinoj web stranici napisali da su djeca imitatori po prirodi, te da ako ljudi žele podići civiliziraniju generaciju, moramo biti modeli za takvo ponašanje tijekom dobrih i loših vremena u našim odnosima.

Kako preživjeti strah od igle?

Foto: Filip Brala/Pixsell

Ako ste među 10 posto ljudi u svijetu koji se panično boje igle, ovo je par savjeta stvorenih za vas:

Priznajte - Recite doktoru da se bojite igle, moguće je da će vas poleći kako se ne bi onesvijestili prilikom cijepljenja ili vađenja krvi.

Mentalno se preselite na svoje sretno mjesto - zatvorite oči, duboko dišite i prisjetite se lijepih trenutaka. Pomaže i slušanje omiljene glazbe.

Žvačite kaugumu - pokazalo se da usredotočenost na žvakanje može stvoriti distrakciju od momentalne situacije.

Preskočite kavu - Kofein može potaknuti anksioznost.

Kako preživjeti neugodan razgovor?

Ne znate ni sami kako, ali nekako ste ponovo završili pored nekoga tko vas uvlači u neugodni i navučeni razgovor.

Za početak, najlakše je dati čovjeku kompliment i pokušati mu prenijeti svoju pozitivnu energiju. Na taj način razgovor može prijeći s neugodne na barem malo ugodniju temu.

Foto: Thinkstock

Ako to ne upali, treba iskoristiti moto policije iz New Yorka i ponašati se kao pregovarač u neprijateljskoj situaciji. Sve se svodi na slušanje. Uvijek prilikom pregovaranja pregovarač će 80 posto vremena slušati i samo 20 posto vremena pričati, najčešće odgovarajući na to što drugi čovjek pita. Izvucite iz njih to o čemu žele razgovarati, a najlakše ćete to napraviti postavljajući potpitanja. Što se vaš sugovornik osjeća bolje, to će razgovor biti lakši i ugodniji.

Ako ne upali ni tehnika pregovaranja, vrijeme je za smišljanje plana bijega. Fraze poput 'Ne želim te zadržavati' ili 'Pozdravi (zajedničkog poznanika)' su vam saveznici. Kad razgovor, ili monolog vašeg sugovornika zamre, iskoristite ih i bježite piše Reader's Digest.

Kako preživjeti lošu frizuru?

Jeanie Syfu, poznata frizerka iz New Yorka koja je uređivala i najveće filmske zvijezde, kaže da je u svojoj karijeri popravila puno loših frizura. Kaže da je najčešći razlog zašto je frizura loša taj da linija frizure ne odgovara ukupnom izgledu čovjeka.

Foto: Dreamstime

Savjetuje da se poslužite ovim trikovima dok kosa barem malo ne izraste kako biste otišli na novo šišanje i frizuru: