Evo kako da vam 'buket' narcisa potraje tri puta duže nego inače

Supermarketi u Velikoj Britaniji prodaju bukete narcisa ovog proljeća za 1 funtu, ili oko 1,15 eura, a jedna djevojka podijelila je trik koji vam kod kupnje dugoročno štedi novac, odnosno čini da cvijeće koje se javlja obično u vrijeme Uskrsa i svojim prepoznatljivim oblikom i inspirativnom žutom bojom najvešćuje početak proljeća, može potrajati duže, piše Mirror.

Ako niste skloni potrošiti puno za cvijeće koje inače brzo uvene, euro za narcise zapravo je odlična mjera, a uz pravilno održavanje, oni mogu ostati svježi između 5 i 10 dana, odnosno u prosjeku oko tjedan dana.

Poznato je da se njihov životni vijek može produžiti ako ih držite podalje od izravne sunčeve svjetlosti, smjestite na hladnije mjesto i redovito mijenjate vodu. No, jedna snalažljiva Britanka podijelila je svoj trik.

U objavi na Tik Toku, Clare Hoops snimila je kako u Tescovoj poslovnici, gdje je pronašla buket narcisa, odbacuje one rezane i uzima narcise u lončanici, čij je cijena bila oko 1,5 funti, ili 1,72 eura. Iako je skuplje od rezanog cvijeća, Clare kaže da to predstavlja puno bolji izbor jer će ostati svježe 'trostruko duže' u usporedbi sa stabljikama stavljenim u vazu.

- Kupite lončanice narcisa, a ne bukete, i uštedite nekoliko funti, napisala je u opisu objave.

Clare je kod kuće prebacila barcise u ukrasnu keramičku posudu, savršenu za to da ga postavi na stol. Narcisi u tegli uspijevaju i na sunčevoj svjetlosti i zahtijevaju češće zalijevanje i dohranu gnojivom za cvijeće, i mogu trajati – godinama ako brinete o njemu.

Jednostavno uklonite ocvale cvjetove, pustite da lišće prirodno požuti (6-8 tjedana) prije uklanjanja, i procvjetat će vam sigurno i iduće godine.

Clare nije jedinakoja se toga dosjetila – nekoliko komentatora podijelilo je i vlastite priče o uspjehu s narcisima u lončanicama u odnosu na rezano cvijeće.

- Na prozorskoj dasci imam lonce koje sam kupio lani – napisao je jedan komentator. Druga osoba dodala je kako se potpuno slaže s idejom, jer je i sama kupila narcise u saksiji i sada joj cvjetaju svake godine.