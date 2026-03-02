Obavijesti

Ožujak u vrtu: Vodič za ključne poslove - od sjetve do rezidbe

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 4 min
Foto: PROFIMEDIA

Ožujak je mjesec buđenja, varljivi glasnik proljeća koji vrtlarima donosi jednaku dozu uzbuđenja i opreza. Duži i topliji dani mame na prve ozbiljne radove

Ovo je ključno razdoblje u kojem se postavljaju temelji za cijelu vrtlarsku sezonu, vrijeme kada svaki obavljeni zadatak izravno utječe na raskoš cvjetnjaka i bogatstvo uroda u mjesecima koji dolaze. Od pripreme umorne zimske zemlje do prvih rezova škarama, ožujak je ispunjen poslovima koji prirodu polako, ali sigurno vraćaju u život.

POGLEDAJ VIDEO: Top savjeti za vrt pun plodova: Luk se sadi uz mrkvu i salatu

Pokretanje videa...

Top savjeti za vrt pun plodova: Luk se sadi uz mrkvu i salatu 01:12
Top savjeti za vrt pun plodova: Luk se sadi uz mrkvu i salatu | Video: 24sata/Video

Priprema tla kao temelj uspješne sezone

Svi uspješni vrtovi počinju od zdravog tla. Prvi korak je temeljito čišćenje gredica od zaostalih zimskih kultura, otpalog lišća i korova koji je već počeo nicati s prvim zrakama sunca. Tlo koje se dovoljno prosušilo treba dobro prorahliti, bilo klasičnim štihanjem ili prozračivanjem vilama, kako bi se poboljšala drenaža i korijenju budućih biljaka osigurao prijeko potreban kisik. Važno je ne obrađivati tlo dok je još mokro i teško jer se time narušava njegova struktura i stvara nepropusni sloj.

a woman loosens the ground around the tomatoes in the garden
Foto: 123RF - ILUSTRACIJA

Nakon rahljenja, vrijeme je za prihranu. Dodavanje sloja zrelog komposta, dobro odležanog stajskog gnoja ili organskih peletiranih gnojiva obogatit će tlo hranjivim tvarima i vratiti mu život. Ožujak je također idealan trenutak za provjeru i postavljanje potpornih struktura, poput mreža za grašak i grah, kako bi sve bilo spremno kada sadnice dosegnu fazu penjanja. Jedan od najboljih pokazatelja spremnosti tla za sjetvu jest njegova temperatura. Jeftini termometri za tlo mogu spriječiti mnogo brige; primjerice, sjeme graška najbolje će klijati kada je tlo zagrijano na najmanje sedam stupnjeva Celzijevih.

Sjetva i sadnja: Što i kako posaditi u ožujku

Ožujak donosi dvije strategije sjetve: izravno na otvorenom za otporne kulture i u zaštićenom prostoru za one osjetljivije na hladnoću.

Hladnokrvni junaci povrtnjaka: Sjetva na otvorenom

Čim se tlo može obrađivati, vrijeme je za sjetvu povrća otpornog na niske temperature. Grašak je klasik rano-proljetne sjetve jer njegove sjemenke mogu proklijati i na niskim temperaturama, a mlade biljke podnose čak i lagani mraz. Uz njega, u zemlju idu mrkva, peršin, špinat, blitva i nezaobilazne rotkvice, koje svojim brzim rastom donose prvu svježu berbu. Krajem mjeseca, ovisno o regiji, vrijeme je i za sadnju lučica crvenog i bijelog luka te jarog češnjaka.

Agriculture in spring. Woman in gloves sow from the package of plants seeds in raw ground. Growing vegetable crops
Foto: 123RF - ILUSTRACIJA

Salata je još jedna zahvalna kultura koja uspijeva u prohladnom vremenu, a stručnjaci preporučuju sjetvu u redove kako bi se olakšala kasnija berba. Kako biljke rastu, možete brati vanjske listove, dok se središte nastavlja razvijati, osiguravajući kontinuiranu opskrbu. Ožujak je, osobito u toplijim krajevima, mjesec i za sadnju ranih sorti krumpira. Osim već spomenutih kultura, u ožujku se izravno u gredice mogu sijati i brokula, cikla, kelj te rane sorte kupusa.

Uz povrtnjak, oživljava i cvjetnjak. Ožujak je idealan za sjetvu otpornih jednogodišnjih cvjetnica koje će unijeti boju u vrt. Neven, različak i mak mogu se sijati izravno u gredice jer im niske temperature neće naštetiti. Također, sada je pravo vrijeme za sadnju ljetnih lukovica i gomolja, poput gladiola i ljiljana, koji će iz zemlje proviriti kada prođe svaka opasnost od mraza.

Topli start za ljetne zvijezde: Sjetva u zatvorenom

Dok vani još prijeti hladnoća, na prozorskim daskama, u klijalištima ili grijanim plastenicima započinje uzgoj ljetnih favorita. Rajčice, paprike, patlidžani i bosiljak zahtijevaju dugo razdoblje rasta prije plodonošenja, stoga im sjetva u ožujku daje ključnu prednost. Ove biljke za klijanje trebaju toplinu, pa se preporučuje korištenje grijaćih podloga kako bi se osigurala optimalna i konstantna temperatura. Jednako je važno osigurati im dovoljno svjetlosti, bilo postavljanjem posudica na najsvjetlije mjesto u kući ili korištenjem specijaliziranih svjetala za rast, čime se sprječava da presadnice postanu izdužene i slabe.

Farmer harvesting tomatoes in greenhouse during afternoon
Foto: 123RF - ILUSTRACIJA

Rezidba za bujnu cvatnju i bogat urod

Ožujak je krajnji rok za obavljanje rezidbe kod mnogih biljnih vrsta. Pravilnim orezivanjem potiče se novi rast, oblikuje se biljka, osigurava bolja cirkulacija zraka i, u konačnici, postiže se obilnija cvatnja i veći prinos plodova.

Ruže su prve na popisu. Grmolike ruže orezuju se tako da se uklone sve mrtve, bolesne i isprepletene grane, a preostale se skraćuju na nekoliko zdravih pupova. Idealno je rezati ukoso iznad pupa koji je okrenut prema van, čime se potiče rast grane u željenom smjeru i stvara prozračan, peharasti oblik grma. Time se smanjuje rizik od bolesti poput crne pjegavosti. Kod voćaka se dovršava zimska rezidba jabuka i krušaka, a režu se i bobičasti grmovi poput malina i ribiza. Ljeti cvatuće ukrasno grmlje, poput budleje ili hortenzije, također sada treba orezati kako bi se potaknulo stvaranje snažnih izboja koji će nositi cvjetove. Ipak, s hortenzijama je potreban oprez: kod najčešćih, krupnolisnih sorti, režu se samo stari cvatovi i suhe grane, jer cvjetovi za ovu godinu izrastaju iz prošlogodišnjih stabljika.

Posljednji dodiri u cvjetnjaku i na travnjaku

Osim sjetve i rezidbe, ožujak donosi i druge važne zadatke. Stare i prebujne trajnice idealno je sada podijeliti. Iskopavanjem i dijeljenjem korijena ne samo da se biljka pomlađuje, već se dobivaju i nove sadnice za popunjavanje praznina u gredicama. Sada je pravo vrijeme i za sadnju novih ukrasnih grmova, penjačica i trajnica. Ako travnjak pokazuje prve znakove rasta i tlo je dovoljno suho, može se obaviti prva, viša košnja. Prozračivanje ili vertikulacija travnjaka pomoći će ukloniti mahovinu i omogućiti korijenu trave bolji pristup zraku i vodi. Na kraju, ne treba zaboraviti na prve neprijatelje vrta koji se bude zajedno s biljkama. Korov je najlakše ukloniti dok je još malen, a puževi postaju aktivni, stoga je važno redovito pregledavati gredice i zaštititi mlade, nježne izbojke.

A man cutting the grass with a lawn mower
Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
