Evo kako dolazi do izgaranja na poslu i koji su glavni simptomi

Burnout (izgaranje) se u profesionalnom životu često mentalno povezuje s višim šefovima ili menadžerima u srednjem dijelu karijere. Ipak, nedavna istraživanja pokazuju da je rizik posebno visok upravo u točki sredine karijere - trenutku kada je profesionalni put na svojoj polovici. Zašto?

Studija provedena na 22 američke liječnice u vojsci, u dobi od 30 do 44 godine, objavljena u časopisu Springer Nature, potvrđuje prisutnost sindroma izgaranja u ovoj dobnoj skupini.

- Jedan od glavnih objašnjavajućih faktora leži u stalnoj napetosti između profesionalnih zahtjeva i održavanja ravnoteže između posla i privatnog života - kaže Katie Green, stručnjakinja za menadžment, u članku za The Conversation.

U ovoj fazi mnogi preuzimaju dodatne odgovornosti izvan posla, u trenutku kada poslodavac povećava zahtjeve za učinkom, dostupnošću i vođenjem.

Osobe u sredini karijere izložene ovom dvostrukom teretu rade dulje i pokazuju veće razine burnouta. Osim toga, radna zadovoljstva niža su u ovoj dobnoj skupini nego kod mlađih ili starijih radnika.

Međutim, atmosfera na radnom mjestu doprinosi burnoutu više od prevelike količine rada.

Toksično upravljanje, korporativna kultura i različiti oblici zlostavljanja su među čimbenicima rizika, kao i nedostatak uključivanja ili priznavanja napora od strane vodstva.

Studija objavljena u Springer Nature posebno je spomenula 'negativan utjecaj osjećaja da nemaju podršku i da njihov doprinos nije prepoznat od strane nadređenih' kao čimbenik stresa i burnouta.

Žene su pogođenije burnoutom od muškaraca, osobito u ovoj ključnoj fazi karijere.

- To može odražavati veći udio obiteljskih odgovornosti, kao i povećana očekivanja vezana uz njihovu dostupnost i emocionalni angažman koji se od njih očekuje - objašnjava Katie Green.

Ova stručnjakinja podsjeća na uporan pogrešan dojam da su profesionalci u sredini karijere prirodno otporniji i sposobni 'izdržati' više od svojih mlađih ili starijih kolega.

Ako ta otpornost postoji, ona postupno može erodirati pod utjecajem stresa. Daleko od toga da štiti od izgaranja, stečeno iskustvo može, naprotiv, maskirati njegov nastanak.

Zaposlenici skloni burnoutu, osobito oni smatrani otpornima, često odgađaju traženje pomoći.

Naime, žele održati svoj profesionalni imidž, dok se ponašanja s njim povezana (kronični prekovremeni rad, stalna dostupnost) cijene u njihovoj organizaciji.

Burnout, međutim, nije osobni neuspjeh - on otkriva neuspjeh organizacije u kojoj pojedinac djeluje; stoga je problem koji treba rješavati kolektivno.

Katie Green spominje nekoliko rješenja za smanjenje ovog rizika, poput priznavanja rada voditelja, prepoznavanja znakova upozorenja kako bi se stres spriječio da preraste u burnout te izgradnje odnosa s kolegama i poticanja klime povjerenja, piše msn.

Glavni simptomi burnouta: