Ako ste od onih koji nikad ne prestaju s poslom, pa nakon nekoliko sati u uredu i na večer kod kuće nastavljate rješavati obaveze, razmislite o tome da porazgovarate sa stručnjakom o uzrocima tog ponašanja. U međuvremenu, evo nekoliko savjeta za to da barem povremeno otkačite od posla kako biste napunili baterije za - novi radni dan.

Donosimo nekoliko savjeta sa portala Life Balance.

1. Prošećite oko kvarta

Hodanje je odavno prepoznato kao dobar način za opuštanje uma i tijela. Istraživanja su pokazala da brzo hodanje može ublažiti stres i napetost slično kao što aspirin ublažava glavobolju te da je dovoljno prošetati i - desetak minuta. Takav vid kretanja pokreće oslobađanje endorfina i kemikalija koje potiču opuštanje. Ako ste, pak, potpuno iscrpljeni, možda će pomoći fokusirano hodanje, koje se prakticira u budizmu kao oblik meditacije. To znači da se svaki korak poduzima s usklađenim disanjem, svjesnošću cijelog tijela i dubokom zahvalnošću.

2. Zavucite se ispod teškog pokrivača

Drijemanje je odličan protuotrov za iscrpljenost, a težak pokrivač stvorit će efekt 'pritiska' i učiniti da se osjećate udobno i sigurno, kao da ste u zagrljaju. Takav pokrivač pomaže smiriti živčani sustav i smanjiti broj otkucaja srca kad ste pod stresom i može povećati količinu serotonina i oksitocina koji se oslobađa u mozgu, što dovodi do osjećaja smirenosti. Stručnjaci tvrde da je dovoljno odrijemati oko pola sata.

3. 'Navijte' Otisa Reddinga

Glazba potiče dobre vibracije, a ona od 60 bitova u minuti potiče sinkronizaciju mozga s tim ritmom i stvaranje alfa valova, koji se javljaju kad smo opušteni. Ako ne znate koja bi vrsta glazbe tome odgovarala, dobar izbor je Otis Reding i njegove pjesme My Girl i These Arms of Mine.

4. Smiješite se

Osmijeh je najlakši i najefikasniji alat za opuštanje. Istraživanja pokazuju da jednostavan čin poput osmijeha može biti učinkovit u smanjenju intenziteta tjelesnog odgovora na stres i snižavanju razine otkucaja srca nakon stresnih aktivnosti. A možete se smiješiti i kad niste osobito sretni. Mozak tada oslobađa dopamin i endorfine, kemijske glasnike koji pomažu da se popravi raspoloženje.

5. Lezite na pod

Aleksandrova tehnika, nazvana po Shakespeareovom glumcu, nudi specifičan način ležanja na podu kako biste oslobodili napetost u mišićima. Podrazumijeva ležanje na leđima sa savijenim koljenima i stopalima, čime se podržava i ravnanje kralježnice. No pazite - ne treba pretjerivati jer biste mogli ostati ukočeni.