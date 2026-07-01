Evo kako muškarac u 40-ima može izgledati bolje nego ikad

Četrdesete godine života za muškarca predstavljaju desetljeće samopouzdanja, a ne stilske krize. To je vrijeme kada više ne morate pratiti svaki prolazni trend niti se očajnički držati mladosti. Umjesto toga, cilj je profinjenost. Ne radi se o odijevanju "u skladu s godinama", već o prihvaćanju stila koji odražava vaše iskustvo, ali i zadržanu vitalnost. Zaboravite na mit da stil završava s tridesetima; zapravo, tek sada počinje vaša najbolja modna era.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:53 Video: 24sata/pixsell

Ako postoji jedno zlatno pravilo odijevanja u četrdesetima, onda je to važnost kroja. Odjeća koja vam savršeno pristaje ključna je za dobar izgled, važnija od marke ili cijene. Vaše tijelo se vjerojatno promijenilo od dvadesetih, stoga odjeća koja je nekad bila idealna sada može izgledati neugodno usko ili pak preširoko i nemarno.

Zaboravite na ultra uske traperice ili prevelike majice koje skrivaju figuru. Silueta treba pratiti prirodnu liniju vašeg tijela, naglašavajući ramena i lagano se sužavajući prema struku. Dobro krojen sako, košulja koja ne zateže na prsima ili hlače ravnog kroja koje pravilno padaju čine golemu razliku.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Ovo je vrijeme da upoznate svog krojača. Stari favoriti, poput kvalitetnog odijela, mogu se prilagoditi, dok je kod kupnje novih komada ključno obratiti pozornost na to kako vam stoje. Do četrdesete biste trebali imati dobru predodžbu o krojevima i stilovima koji odgovaraju vašem obliku tijela.

Revizija garderobe: Manje je više, ali kvalitetnije

Prošli su dani gomilanja odjeće i brze mode. Vaše četvrto desetljeće idealno je za temeljitu inventuru ormara. Vrijeme je da se riješite svega što niste nosili godinama, onih komada koji su izašli iz mode ili vam jednostavno više ne odgovaraju. Cilj je stvoriti pročišćenu, funkcionalnu garderobu sastavljenu od visokokvalitetnih, bezvremenskih komada koje možete lako kombinirati. Umjesto tri jeftina džempera, uložite u jedan od kašmira ili merino vune.

Umjesto pet majica s logotipovima, odaberite nekoliko jednobojnih, izrađenih od vrhunskog pamuka. Kvaliteta tkanine ne samo da izgleda bolje, već i traje duže, čineći svaku kupnju pametnom investicijom. Razmišljajte o izgradnji "capsule" garderobe: nekoliko pari tamnih traperica dobrog kroja, neutralne chino hlače, kvalitetne bijele i svijetloplave košulje te par komada finog pletiva činit će okosnicu vašeg stila za svaku priliku.

Ključni komadi za definiranje stila

Nakon što ste uspostavili temelje, vrijeme je za nadogradnju s nekoliko ključnih komada koji će definirati vaš zreli stil i unijeti dozu sofisticiranosti.

Foto: 123RF

Sako kao najsvestraniji saveznik

Dobro krojen sako, bilo da je riječ o klasičnom mornarskoplavom ili nekom od nestrukturiranog pamuka ili lana, apsolutno je neophodan. On ima moć trenutačno podići svaku kombinaciju.

Nosite ga s tamnim trapericama i košuljom za večernji izlazak ili s chino hlačama i polo majicom za pametan ležerni izgled. Nestrukturirani sakoi pružaju opušteniji dojam, idealan za situacije koje nisu strogo formalne, ali zahtijevaju dotjeranost.

Ulaganje koje se isplati: Kaput i cipele

Dobar kaput je više od zaštite od hladnoće; to je komad koji prvi ostavlja dojam. Klasični vuneni kaput, baloner ili čak kvalitetna kožna jakna komadi su u koje se isplati uložiti jer ćete ih nositi godinama. Držite se neutralnih boja poput crne, sive, tamnoplave ili devine dlake za maksimalnu svestranost.

Foto: 123RF

Jednako su važne i cipele. Vaša kolekcija trebala bi uključivati barem jedan par kvalitetnih kožnih cipela, poput Oxfordica ili Brogue modela, elegantne mokasine te par minimalističkih, čistih kožnih tenisica za ležernije trenutke.

Detalji koji čine razliku

Dodaci su ti koji zaokružuju priču i pokazuju da obraćate pažnju na detalje. Kvalitetan sat nije samo mjerač vremena, već i izjava o stilu i nasljeđu. Ovo je desetljeće kada si mnogi priušte svoj prvi "pravi" sat, onaj koji se može prenositi generacijama.

Foto: 123RF

Uz to, investirajte u dobar kožni remen koji odgovara vašim cipelama, elegantne kožne rukavice za zimu i par klasičnih sunčanih naočala koje pristaju vašem obliku lica.

Pronalazak ravnoteže u ležernom stilu

Jedan od najvećih izazova je kako izgledati opušteno, a ne nemarno. Vikend izdanja često su mjesto gdje muškarci griješe, posežući za starim majicama s natpisima ili previše sportskom odjećom. Ležerni stil u 40-ima treba biti promišljen. Umjesto majica s logom, birajte kvalitetne polo majice ili jednobojne pamučne majice.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Dukserice zamijenite finim pletivom poput pulovera s V-izrezom ili dolčevite od laganih materijala. Čak i sportska odjeća, ako je nosite, treba biti minimalistička i kvalitetna. Ne zaboravite ni na njegu: uredna frizura i dotjerana brada ključni su za cjelokupan dojam i poruka da držite do sebe.

*uz korištenje AI-ja

