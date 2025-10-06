ČUVAJTE JE
Muškarci, ženu s ovih 10 vrlina nemojte pustiti iz svog života!
Imati ženu koja zna što želi pravo je blago koje bi se trebalo cijeniti, jer je to pokazatelj neovisnosti, izgrađene ličnosti i svega onog što je nužno da bi bila zrela, a kao takva i dobar životni partner
1. LIJEPA JE -
Nije poanta u proporcijama 90-60-90, jer je opće poznato da je ljepota u očima promatrača, a ljudi koji su nam dragi su nam instinktivno i ljepši. Ipak, ako za partnericu ne smatrate da je lijepa, to bi moglo donijeti problema u budućnosti - nakon nekoliko godina i prolaska početne strasti vašu bi pažnju mogle zaokupiti druge žene i ono što ne možete imati, pa su fizička komponenta i privlačnost doista nužni za odnos.
2. PAMETNIJA JE OD VAS - To ne mora nužno značiti da ima veći kvocijent inteligencije od vas, već da općenito smatrate kako je ona pametna, a na nekim područjima mudrija i zrelija. Faktor divljenja snažno je povezan i s time koliko cijenimo nekoga u ljubavi, odnosno s poštovanjem koje u startu imamo. Također, treba vam netko tko će vas voditi u trenucima slabosti, ranjivosti...
3. IMA DOBRO SRCE - Iako zvuči kao fraza, prepoznati nekoga tko doista ima dobro srce nije tako teško kako se čini. Takva žena je draga, zaboljet će je nepravda nanesena drugima, željet će se brinuti i ugoditi svojim bližnjima, suosjećat će lako i pokušavati razumjeti motive ljudi...
4. POMALO JE ŠAŠAVA - Život je ponekad težak, a ponekad naprosto monoton i predvidljiv. Ako vam netko u samom početku odnosa nije zanimljiv ili vas ne može iznenaditi, male su šanse da će to činiti cijeli život. Partnerica koja je luckasta i ne boji se to biti zabavan je životni partner koji će vas znati nasmijati, s kime ćete moći biti spontani...
5. VOLI VAS CIJELIM SRCEM - Ovo je daleko najvažnija vrlina žene koju biste trebali imati kraj sebe cijeli život. Prava i dugotrajna ljubav nije nešto što se može odglumiti, ali ni prikriti. Otkriva se u njezinom pogledu, načinu na koji vas dodiruje, brine, savjetuje. Muškarci su u pravilu u ljubavi malo egoističniji jer je kod žena biološki razvijenija ta brižna strana, pa oni koje je žena barem jednom u životu tako istinski voljela - to i dobro znaju.
6. KOMPROMIS JOJ NIJE STRAN POJAM - Ljudi imaju tendenciju biti tvrdoglavi, a to su u jednakoj mjeri muškarci i žene. Volimo i navikli smo da su stvari onakve kakve želimo dok smo sami, no u vezi se to sve mijenja - ljudi se moraju prilagođavati jedni drugima. Ako želite imati stabilan i sretan odnos, osim vašeg truda potrebna vam je i žena koja je voljna razgovarati, dogovarati se i pristati na kompromis.
7. S NJOM SE OSJEĆATE 'KAO DOMA' - Ovaj osjećaj je nešto što se teško može opisati riječima, on je nešto kao osjećaj nakon što ste došli kući nakon dalekog puta, mirisa omiljenog jela koji vam je spremila mama. Druge žene mogu biti privlačne, no tek s rijetkima ćete dobiti takav jedinstven osjećaj pripadnosti i spontanosti.
8. ZNA ŠTO ŽELI - Svaki čovjek mora imati svoju pokretačku energiju, neki cilj koji ga tjera naprijed, a mijenja se kroz životna razdoblja i situacije. Žena koja zna što želi pravo je blago koje treba cijeniti, jer je to pokazatelj neovisnosti, izgrađene ličnosti i svega onog što je nužno da bi bila zrela, a kao takva i dobar životni partner.
9. SNAŽNA JE, ALI I ŽENSTVENA - U odnosu je iznimno važno da žena zna reći ako joj nešto ne odgovara, jer su stvari koje se 'gutaju' i trpe mine na koje ćete nužno naletjeti. Također, žene koje imaju snažne stavove i mišljenja netko su koga ćete uvijek poštovati, no ona prava za vas je hrabra kao lavica ako to želi biti, no ne gubi niti malo svoje ženstvenosti i nježnosti.
10. DOBRA JE PRIJATELJICA - Žena koja ima 20 najboljih prijateljica je ona koja ovisi o tuđem mišljenju i ne zna biti samostalna, no žena koja nema niti jednu pravu prijateljicu je netko tko to niti ne zna biti. Upravo gledajući ženu i njezina prijateljstva, odnosno energiju i toplinu koju ulaže u taj odnos možete objektivno procijeniti kakva je ili kakva će biti prema vama, naravno pod uvjetom da vas voli...
