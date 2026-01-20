Obavijesti

STVARAJU POTPUNO LAŽNU SLIKU!

Evo kako nam društvene mreže mijenjaju očekivanja u vezama

Piše Karolina Krčelić,
Društvene mreže u posljednjem su desetljeću duboko promijenile način na koji ljudi doživljavaju ljubavne veze, partnerstvo i bliskost. Ono što je nekada bilo privatno, danas je često javno, vidljivo i podložno uspoređivanju, a upravo ta promjena oblikuje nova očekivanja

Društvene mreže stvaraju idealiziranu sliku ljubavi. Fotografije savršenih parova, romantičnih putovanja, iznenađenja i „bezgrešnih“ trenutaka ostavljaju dojam da su sretne veze stalno ispunjene strašću i harmonijom. U stvarnosti, većina odnosa prolazi kroz rutinu, nesuglasice i tihe faze, no takvi trenuci rijetko pronalaze mjesto na društvenim platformama. Posljedica je osjećaj da vlastita veza nije dovoljno dobra, zanimljiva ili vrijedna.

Društvene mreže također pojačavaju potrebu za potvrdom. Broj lajkova, komentara i reakcija često se nesvjesno povezuje s vrijednošću veze. Parovi mogu početi mjeriti uspjeh odnosa kroz vanjsko odobravanje, a ne kroz stvarnu emocionalnu povezanost. U nekim slučajevima, objavljivanje zajedničkih fotografija postaje dokaz ljubavi, dok izostanak takvog sadržaja može izazvati sumnju, nesigurnost ili osjećaj zapostavljenosti.

Promijenila su se i očekivanja u komunikaciji. Brze poruke, stalna dostupnost i „online prisutnost“ stvorili su dojam da partner uvijek mora biti dostupan. Kašnjenje u odgovoru, pregledana poruka bez reakcije ili izostanak online aktivnosti često se tumače kao znak nezainteresiranosti, iako razlozi mogu biti posve banalni. Takva dinamika može stvoriti pritisak i dovesti do nepotrebnih sukoba.

Društvene mreže utječu i na percepciju izbora. Aplikacije za upoznavanje i stalna izloženost novim ljudima stvaraju osjećaj da je uvijek moguće pronaći „nekoga boljeg“. To može otežati predanost i produbiti strah od propuštanja, zbog čega se neki odnosi prekidaju pri prvim ozbiljnijim problemima, umjesto da se na njima radi.

Upset couple arguing with each other on sofa
Foto: 123RF

Poseban izazov predstavlja uspoređivanje. Ljudi nesvjesno uspoređuju vlastite veze s tuđim, zaboravljajući da gledaju samo pažljivo odabrane trenutke. Takva usporedba često dovodi do nezadovoljstva, iako objektivno ne postoje stvarni razlozi za to. Očekivanja rastu, dok tolerancija na nesavršenost opada.

S druge strane, društvene mreže donijele su i pozitivne promjene. Omogućile su lakše upoznavanje ljudi, održavanje veza na daljinu i otvorenije razgovore o emocijama, mentalnom zdravlju i partnerskim izazovima. Mnogi parovi pronalaze podršku, savjete i osjećaj da nisu sami u problemima kroz online zajednice.

Ipak, ključni izazov ostaje razlika između virtualne slike i stvarnosti. Što su očekivanja više oblikovana onim što se vidi na ekranima, to je veći rizik razočaranja u stvarnim odnosima. Stručnjaci sve češće naglašavaju važnost digitalne pismenosti u emocionalnom smislu – razumijevanja da društvene mreže prikazuju uređenu verziju stvarnosti, a ne cjelovitu istinu.

Na kraju, društvene mreže same po sebi ne uništavaju veze, ali mijenjaju pravila igre. One pojačavaju nesigurnosti, ali i nude nove načine povezivanja. Kvaliteta odnosa i dalje ovisi o iskrenoj komunikaciji, povjerenju i spremnosti na prihvaćanje nesavršenosti – vrijednostima koje nijedan algoritam ne može zamijeniti.

