Evo kako nam se s godinama mijenja seksualni nagon i zašto

Čini se kao jednostavno pitanje, ali znanstvenici se još uvijek ne mogu složiti oko toga što točno čini naš seksualni nagon ili kako ga mjeriti kod muškaraca ili žena. Hormoni pritom igraju značajnu ulogu, ali nije do kraja jasno kako utječu na razlike, te kako drugi čimbenici - psihološki, društveni i fizički – u kombinaciji mogu utjecati na promjenu nečijeg libida. Ipak, postoje neke sličnosti koje se mogu primijetiti kod muškaraca i žena određene dobi, pa evo kako to izgleda s godinama:

Muškarci u 20-ima

Foto: Dreamstime

Testosteron, hormon koji kod muškaraca upravlja seksualnim uzbuđenjem u ovoj dobi obično je visok, a takav je i vaš seksualni nagon. No, to je i vrijeme kad biste mogli biti zabrinuti zbog manjka iskustva u seksu. To bi moglo biti dio razloga zašto 8 posto, a možda i više muškaraca u 20-ima, prijavljuje erektilnu disfunkciju (ED). Stanje se može dogoditi zbog medicinskog ili mentalnog zdravstvenog problema, pa čak i biti znak da postoji rizik od bolesti srca. Razgovarajte s liječnikom o svojim simptomima.

Žene u 20-ima

Ovo je razdoblje tijekom kojega kod žena značajno raste plodnost, pa će možda biti izbirljivije oko toga hoće li i kada te s kim imati seks, iako nije do kraja jasno zašto. Zapravo, znanstvenici misle da bi ženska želja mogla porasti baš kad plodnost počne opadati, dakle prema kraju vaših 20-ih.

Muškarci u 30-ima i ranim 40-ima

Mnogi muškarci nastavljaju imati jak seksualni nagon tijekom tog razdoblja, iako se testosteron počinje polako smanjivati oko 35. godine. Obično se smanjuje za oko 1 posto godišnje, no kod nekih muškaraca to može ići brže, što bi moglo utjecati na seksualni nagon. Osim toga, za mnoge muškarce stres na poslu, oko obitelji i druge obveze mogu utjecati na to koliko ste zainteresirani za seks.

Žene u 30-ima i ranim 40-ima

Foto: Dreamstime

Ovo doba života može biti vrijeme kad je ženin seksualni nagon najjači. Jedna je studija pokazala da su žene između 27 i 45 godina imale češće i intenzivnije seksualne fantazije od mlađih ili starijih žena. Također su imale i više seksa i vjerojatnije je da će to imati ako su u vezi.

Žene kad postanu majke

U bilo kojoj dobi, trudnoća i porod imaju velik utjecaj na seksualni život žene, iako je kod svakog drukčije. Vaše tijelo i hormoni se mijenjaju tijekom trudnoće. To ponekad može značiti povećanje libida, osobito tijekom drugog tromjesečja trudnoće, a ponekad i nedostatak želje. Također, možete biti zabrinuti oko toga je li sigurno imati seks dok ste trudni. Dojenje, odgoj djece i kućanski poslovi također mogu utjecati na vrijeme, energiju i interes koji imate za seks.

Muškarci u 50-ima i stariji

Ako ste dobrog fizičkog i mentalnog zdravlja, nema razloga da ne nastavite uživati u svom seksualnom životu. Erektilna disfunkcija postaje sve češća, odnosno vaše erekcije mogu biti sve rjeđe i manje čvrste. No, godine nisu jedini uzrok, to puno češće mogu biti zdravstveni problemi koji s godinama postaju sve češći, poput bolesti srca, dijabetesa, visokog kolesterola i pretilosti, te lijekovi koje pijete. Porazgovarajte s liječnikom o tome.

Žene u 50-ima i starije

Oko 50. godine, prazni se 'gnijezdo', imate manje brige zbog trudnoće i to mnoge žene čini zainteresiranijima za seks. No kako idete prema menopauzi, razina estrogena pada, što bi moglo smanjiti vaš libido i dovesti do suhoće vagine. Valunzi, tjeskoba, debljanje i problemi sa spavanjem također ženu mogu učiniti neraspoloženima. Porazgovarajte s liječnikom o ublažavanju ovih simptoma.

Muškarci s godinama: Nije samo testosteron

Foto: Dreamstime

Da biste se uzbudili potrebno vam je malo testosterona, ali nije jasno koliko. Može se razlikovati od osobe do osobe. I iako je istina da vaše razine opadaju s godinama, znanstvenici ne znaju točno kako to utječe na seksualni nagon. Neki muškarci s "niskom" razinom testosterona pokazuju normalan seksualni nagon, dok drugi s visokom razinom imaju seksualne probleme. Drugi medicinski problemi, fizička spremnost i mentalno zdravlje mogu biti važniji čimbenici.

Kako liječnik može pomoći

Razgovarajte s liječnikom o bilo kakvim problemima sa svojim seksualnim nagonom, jer oni mogu biti povezani sa zdravstvenim problemima. Ako je tako, liječnik vam može prepisati hormone koji mogu povećati ukupni seksualni nagon (estrogen za žene, testosteron za muškarce) ili lijekove koji potiču seksualno uzbuđenje.

Razgovarajte s partnerom o tome

Pitajte partnera o njegovim potrebama i željama i govorite o svojima. Nemojte se bojati isprobavati nove stvari dok se vaša tijela i osjećaji mijenjaju. To može pomoći da i vi i partner ostanete angažirani i zainteresirani za seks, donosi WebMD.



