Evo kako ostaviti dobar prvi dojam: Vaš izgled nije presudan

Odijelo i vanjski izgled mogu biti važni u stvaranju prvog dojma o nekome, no procjene se tu zaustavljaju samo ako je riječ o krajnje površnom poznanstvu i osobi s kojom vjerojatno više nećemo biti u kontaktu. Kad je riječ o ljudima s kojima trebamo surađivati dulje vrijeme, bilo privatno, bilo poslovno, dojam ovisi o nizu detalja koji utječu na naše emocije, često i podsvjesno, kaže psihologinja Mirjana Krizmanić, komentirajući tvrdnju da su fizički izgled, urednost, stisak ruke, topao izraz lica i srdačnost najvažniji detalji kojima možemo zadobiti nečiju pažnju.

- Spomenuti detalji važni su za prvi dojam. Naime, veća je vjerojatnost da će netko saslušati urednu i počešljanu osobu, nego nekoga tko sam pokazuje da ne drži do svog posla ili sugovornika niti toliko da bi se počešljao. Ako vam netko govori o zdravom životu i vježbanju, a izgleda pretilo i zapušteno, nećete mu baš vjerovati da zna o čemu govori. Također, snažnijim stiskom ruke odajemo dojam samopouzdanja, no ako to ne prate i ostale geste i naše ukupno ponašanje, odnosno govor tijela, onda nam je to badava - kaže sugovornica.

Čak i kod kratkoročnih odnosa kod kojih očekujemo da netko od nas nešto kupi, ili potpiše neki ugovor, pa se nikad više nećemo vidjeti, ljudi u većini slučajeva nastoje brzo procijeniti mogu li vjerovati osobi koja je ispred njih te zaslužuje li ona njihovo poštovanje, a put do odgovora često je teško objašnjiv, dodaje.

- Ponekad nas, na primjer, netko fizički ili po nekim osobinama vidljivim na prvi pogled može podsjećati na važnu osobu u našem životu u koju smo imali povjerenja, zbog čega smo skloni pažljivije poslušati što govori nego što bismo to učinili inače. Zato zastanemo i poslušamo osobu koja nam nešto pokušava prodati, unatoč tome što nam proizvod koji nudi uopće nije potreban - pojašnjava sugovornica.

Brojna istraživanja ukazuju na to da ćemo češće 'pasti' na osobu koja je srdačna i usredotočena na nas, te odaje dojam da dobro zna o čemu priča, no najvažnije je da pritom ne steknemo osjećaj da pokušava manipulirati nama.

Zato je, ako ne znate odgovore na pitanja koja vam netko postavi, jako važno to iskreno i reći te ponuditi da se raspitate o tome, umjesto da pokušamo izmisliti nešto ili lagati.

- Prednost je ako se s nekim možemo emocionalno poistovjetiti, što najčešće proizlazi iz osjećaja da je riječ o nekome tko nam je slična, pa može razumjeti kako se osjećamo, što nam treba, čemu težimo i slično. Ukratko, ako netko pokušava nešto prodati mami s djetetom, a sam nema iskustva s djecom i time kako taj proizvod utječe na njih, manje su šanse da će pridobiti njeno povjerenje - pojašnjava sugovornica.

S druge strane, osoba koja može podijeliti svoje iskustvo nespavanja iz vremena kad su djetetu izbijali zubići, lakše razumije roditelje i ako im nešto ponudi, djelovat će iskrenije, čak i ako nije riječ o proizvodu koji je u toj situaciji krajnje neophodan, pojašnjava sugovornica.

