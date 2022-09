Evo kako osušiti podrum nakon poplave i odstraniti svu plijesan

Kad shvatite da vam je podrum poplavljen, najprije isključite struju kao ne bi došlo do kratkog spoja, jer struja i voda nikako ne idu zajedno. Ukoliko se razvodna kutija nalazi u podrumu, tad je mudro pozvati stručnjaka.

- NIKADA ne isključujte i uključujte struju sami i ne koristite električni alat ili uređaj dok stojite u vodi. Ako električnu energiju možete isključiti s udaljenog suhog mjesta, isključite struju, čak i ako to otežava ili usporava čišćenje. Ako morate ući u vodu da pristupite glavnom prekidaču, zovite električara da isključi struju - savjetuju u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (HZJZ).

Ako je razina vode koja je ušla u podrum niska, tad nema smisla zvati vatrogasce ili nekog drugog da to izbaci posebnom pumpom, jer one katkad ne mogu ispumpati centimetar, dva vode. To napravite sami tako da vodu skupljate starim krpama i ručnicima, cijedite u neku posudu i iznosite iz kuće, tako sve dok ne pokupite sve.

Svakako otvorite prozor na podrumu ako ga imate kako bi što više vlage isparilo i podrum se brže osušio.

Dogodi li vam se da je puno vode ušlo u podrum, tad će vam pumpa za ispumpavanje jako dobro doći. Nije ju loše kupiti, posebno ako vam podrum često poplavi kad padne jako velika količina kiše kao što je to slučaj ovih dana. Nisu toliko skupe, mogu se nabaviti za nekih 400 kuna.

Nakon što ste se riješili vode, važno je podrum što brže osušiti kako bi šteta na kući bila manja i smanjila se šansa od pojave velike količine plijesni. Postoje posebni uređaji za isušivanje prostorija koji se mogu unajmiti.

Što kad se pojavi plijesan na zidovima?

Plijesan u domu nikako nije dobra za zdravlje pa makar bila i u podrumu. To su zapravo gljivice koje ispuštaju sitne spore u zrak pa one lako mogu doći u gornje dijelove kuće. Udisanje njezinih vrlo sitnih čestica zna iritirati oči, nos i grlo kao i uzrokovati poteškoće s disanjem, kašalj, alergijske reakcije itd.

Plijesan je važno najprije ukloniti čišćenjem, a tu pomaže i ribanje mješavinom tekućine za izbjeljivanje i vodom u omjeru 1:3.

Zidove je nakon čišćenja dobro premazati posebnim sredstvima namijenjenima za sprječavanje prodiranja vlage, a postoje i ostali materijali, boje i premazi otporni na vlagu i stvaranje gljivica.

- Plijesni mogu preživjeti mjesecima i godinama bez uvjeta za rast i biti u stanju mirovanja dok se ponovno ne počnu razvijati i rasti. Na zidovima i u kućanstvu je otkriveno preko dvjesto vrsti plijesni od kojih je četrdesetak klasificirano kao opasne i štetne po zdravlje. Plijesni proizvode alergene, iritanse i toksine, koji izazivaju negativne reakcije kod ljudi i životinja. Reakcija na plijesan ovisi o tome koliko dugo je osoba izložena, količini, vrsti plijesni, dobi i osjetljivosti, a izloženost uzrokuje različite simptome, od iritacije do ozbiljnih zdravstvenih problema - rekao nam je jednom prilikom Miro Dokmanović, stručnjak za isušivanje iz zagrebačke tvrtke Proluft.

- Ako ste otkrili plijesan na zidu ili drugim površinama u kući, jedno je definitivno: morate što prije reagirati, osobito ako imate malu djecu ili osobe sa oslabljenim imunitetom. Pojava plijesni na zidovima siguran je znak da imate problema sa vlagom u kućanstvu - pojasnio je.

Ovaj stručnjak kaže kako na tržištu postoje deseci sredstava na bazi klora ili specijalnih fungicida. Za varikinu je rekao da plijesan uništava djelomično, više je izbijeli pa se neko vrijeme ne vidi, ali se brzo vrati.

- U efikasna i prirodna sredstva spadaju: denaturirani alkohol (etanol 70 posto), izopropil alkohol ili vodikov peroksid - rekao je i napomenuo da je kod čišćenja važno biti oprezan zbog isparavanja koja mogu ozbiljno naštetiti dišnim organima.

Pojasnio nam je postupak čišćenja plijesni:

- Budite vrlo oprezni jer alkoholne pare su jako zapaljive i nemojte raditi blizu plamena ili iskre. Kako bi učinak bio bolji morate ponoviti postupak barem dva puta. Također, nakon čišćenja obrišite zid čistom krpom i pustite da se osuši. Ukoliko je zid još vlažan dobro je koristiti isušivač zraka - upozorio je Miro Dokmanović.

- Kako biste se trajno riješili plijesni, morate se riješiti viška vlage zbog koje i dolazi do razvoja gljivica i plijesni. Tek kada ste sigurni da ste uklonili uzroke vlage i očistili zid od plijesni, tada možete nanositi boju ili zaštitni premaz - savjetovao je ovaj stručnjak.

