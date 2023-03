Evo kako pas 'nanjuši' da ćete izaći iz kuće bez njega i kako mu olakšati vrijeme dok vas nema

Ako ste koji puta napustili kuću rano, možda ste mogli primijetiti specifičan miris jutra koji navodi na pomisao da će biti lijep i topao dan, onakav kakve inače volimo provoditi s dragim ljudima. S druge strane, ponekad ste možda otvorili vrata u izlasku na večernju šetnju sa psom i osjetili onaj specifični miris hladne večeri, piše portal The Dog People

Razlike u temperaturi i vremenskim uvjetima često su takve da nam i naš inače inferioran osjet njuha omogućava da prepoznamo kakvo nas vrijeme okružuje, dok naši psi, sve faze u danu i sve što se događa oko njih 'prepoznaju' upravo po mirisu, kaže Alexandra Horowitz, osnivačica kolegija koji se bavi načinom na koji psi razumiju stvari oko sebe na Barnard Collegeu.

1. Njuškanje u 'stereo modu'

Horowitz kaže kako psi imaju sposobnost da prepoznaju potpuno različite mirise sa svakom nosnicom posebno. Nos psa pojačava miris kao to neka TV emisija s puno šarolikosti pojačava naše vizualno iskustvo. Tu sposobnost nazvala je 'stereo-olfaction', prevedeno: Sposobnost pasa da dišu u stereo modu.

Kako i zašto se to događa? Nos kod pasa ima stotine milijuna više stanica receptora nego ljudski nos, uključujući mnoge koje nos čovjeka jednostavno ne sadržava. Ta sjajna sposobnost glavni je čimbenik u sposobnosti vašeg psa da razumije prolazak vremena. Na primjer, snaga osjeta vašeg mirisa u zraku u vašem domu psu može ukazivati na to prije koliko ste vremena napustili kuću. Što je vaš miris slabiji, to ste duže bili odsutni.

Kako psi 'namirišu' vrijeme?

Kad su u pitanju psi, pojedini trenuci u danu doslovno imaju različit miris. Jutro ima drugačiji miris od popodneva, a popodne od večeri. Nos pasa je toliko osjetljiv da mogu odrediti razliku između 17 i 18 sati, što je vrijeme kad automobil vašeg partnera svakodnevno ulazi u parking na prilazu.

Ta osjetljivost pomaže nam objasniti i zašto su se psi isticali tijekom lova i dohvaćanja ulova tijekom stoljeća i ukazuje na to da možemo imati neizmjerne koristi od takvog njuha. Većina ljudi koji se bave psima znaju da njihovi psi stalno njuškaju te znaju da – što ih više nije bilo u blizini psa – to je pas uzbuđeniji kad se vrate.

Švedski istraživači učinili su nam uslugu potvrdivši da je pretpostavka da oni tako 'mjere' vrijeme istinita. Studija provedena 2010. godine pokazala je da psi koji su ostavljeni sami duže od dva sata intenzivnije pozdravljaju svoje čuvare i pažljivije ih promatraju nakon povratka.

Kako možemo pomoći usamljenom psu?

Ove vrste studija o psećem ponašanju dobar su podsjetnik na to kako naše ponašanje utječe na naše pse. Kako većina nas nema taj luksuz da može napustiti posao, ili voditi psa sa sobom u ured, trebamo biti svjesni svoje odgovornosti prema tome da im naš izostanaka učinimo što bezbolnijim voljene.

Dakle, sljedeći puta kad budete odlazili iz stana na dulje vrijeme pokušajte s ovim rješenjima:

Riješite ih anksioznosti

Spriječite dosadu

Igračke koje potiču aktivnost psa i okupiraju njegovu pažnju odličan su način da ga zaokupite dok vas nema. Dobar izbor su one koje će tijekom igre 'izbaciti' pokoju grickalicu, što također doprinosi tome da psu igra bude zabavna.

Ako vaš pas nema problema s odvajanjem, svejedno pronađite način koji vam omogućava da povremeno imate 'kontakt' s njime dok vas nema. Možda preko kamere i aplikacije koja omogućava da mu se javite i 'pošaljete' poslasticu u tanjurić, ili daljinskim pokretanjem loptica, ili drugih igračaka. No, imajte na umu: Ako vaš pas paničari dok vas nema, ove bi stvari, na žalost, mogle pogoršati problem.

Pomoći mogu audio-vizualna pomagala, primjerice to da psu upalite DogTV, ili DVD sa slikama ptica, vjeverica i slično, što ih može navesti da dobar dio dana provedu ispred TV-a.



