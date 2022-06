Evo kako pravilno mokriti - loša tehnika šteti zdravlju mjehura

Liječnica Teresa Irwin koja na Tik Toku dijeli zanimljive zdravstvene savjete, skrenula je pažnju na odlazak na toalet zbog male nužde – kaže da neki ljudi to možda rade pogrešno. Naime, ova stručnjakinja za disfunkcije zdjelice kod žena, koja je neko vrijeme radila i kao kirurginja, tijekom godina je primijetila da se kod nekih pacijenata javljaju zdravstveni problemi koji su često povezani s nedostatkom edukacije, prenosi The Mirror.

POGLEDAJTE VIDEO: Zašto češće mokrimo kad je hladno?

U novom video prilogu podijelila je 5 savjeta o tome kako pravilno piškiti: Od toga koliko puta na dan je to normalno, do toga kako sjediti dok piškite.

- Važno je piti dovoljno tekućine, no svoj mjehur biste trebali hraniti dobrim stvarima. Prvo, izbjegavajte nadražujuće tvari i zamijenite ih hranom pogodnom za mjehur. Dakle, ograničite kavu, gazirana pića, umjetne zaslađivače i alkohol, koji negativno djeluju na mjehur. Ključ je u umjerenosti i balansiranju oko toga da hidrirate tijelo - kaže.

- Drugo, ne odgađajte odlazak na toalet. Također, radite pravilno raspoređene pauze za toalet tijekom dana. Kad su u pitanju žene, normalno je mokriti četiri do sedam puta na dan - dodaje dr. Irwin.

- Ako predugo čekate da odete na zahod, tako ćete 'trenirati' mozak da ignorira signale mokraćnog mjehura koji se 'javlja' da vas potakne na mokrenje, što nije dobro. Također, uzmite si dovoljno vremena i sjednite u pravi položaj. Za mokrenje treba izdvojiti barem jednu cijelu minutu, kaže stručnjakinja.

- Možda vam se minuta čini kao dugo vrijeme, ali zapravo nije. Mnoge žene ne odvoje dovoljno vremena da potpuno isprazne mjehur. Kad krenete mokriti, obično krene snažan mlaz nakon kojeg se stisnu mišići. Mnoge žene se nauče piškiti sjedeći previše uspravno na WC školjki, što uzrokuje da dio mokraće ostane u mjehuru – kaže liječnica. Da biste to spriječili, sjednite u kaubojski položaj, tako da se nagnete naprijed te stavite laktove na koljena, pazeći da su stopala na tlu, pojašnjava liječnica.

Njen četvrti savjet za uspješnije mokrenje odnosi se na Kegelove vježbe – vježbajte kad god ste u prilici.

- Znam da ste vjerojatno svi čuli taj savjet, no možda ne znate zašto je to važno: Mišići dna zdjelice oblažu unutrašnjost zdjelične kosti; oni djeluju kao mreža koja održava reproduktivne organe na mjestu. Kada dno zdjelice oslabi, više ne može držati te organe na mjestu, što može dovesti do prolapsa i druge disfunkcije, pojašnjava dr. Irwin.

Dodaje kako pomaže i jedan od osnovnih položaja iz joge, položaj kobre – kad ležite na trbuhu na podu i izdignete gornji dio tijela na rukama prema nazad.

- To je dobra vježba za jačanje dna zdjelice. Uz nju, vježba disanja pomaže ojačati ga, tako da se ublaži pritisak na dno zdjelice učenjem podizanja i podržavanja težine organa kroz potporne mišiće – pojašnjava liječnica.



