Evo kako 'preživjeti' putovanje autom tijekom toplinskog vala

Ljetni mjeseci i godišnji odmori nezamislivi su bez putovanja, no vožnja tijekom toplinskog vala pretvara se u ozbiljan rizik koji zahtijeva temeljitu pripremu. Ekstremne vrućine ne predstavljaju opasnost samo za putnike, već i za kućne ljubimce i sama vozila. Iako su posljedice toplinskog udara i tehničkih kvarova često teške, većina ih se može spriječiti poduzimanjem jednostavnih, ali ključnih mjera opreza prije i tijekom putovanja.

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Pokretanje videa... VIDEO Toplinski val diljem Europe | Video: 24sata/reuters

Automobil kao smrtonosna pećnica

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Mnogi vozači i dalje podcjenjuju brzinu kojom se unutrašnjost automobila pretvara u opasnu zonu. Istraživanja su pokazala da se, čak i tijekom umjereno toplog dana s vanjskom temperaturom od 22 stupnja Celzijeva, temperatura u kabini može popeti za više od 10 stupnjeva u svega deset minuta. Unutar jednog sata, ta razlika može narasti i na preko 20 stupnjeva, stvarajući uvjete opasne po život.

Taj fenomen, poznat kao efekt staklenika, događa se jer sunčevo zračenje kratkih valova lako prodire kroz stakla, zagrijavajući površine u unutrašnjosti. Tamna armaturna ploča ili sjedala mogu doseći temperaturu i do 90 stupnjeva Celzijevih, nakon čega počinju isijavati toplinu koja ostaje zarobljena u zatvorenom prostoru. Česta zabluda je da odškrinuti prozori ili parkiranje u hladu pružaju dovoljnu zaštitu. Nažalost, te mjere tek neznatno usporavaju proces zagrijavanja i ne mogu spriječiti dosezanje kritičnih temperatura. Posebno su ugrožena djeca i kućni ljubimci. Prema podacima organizacije NoHeatStroke.org, od 1998. godine više od tisuću djece tragično je preminulo od posljedica toplinskog udara u vozilima, što je gubitak koji se u potpunosti mogao spriječiti.

Četveronožni suputnici u najvećoj opasnosti

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Psi su iznimno osjetljivi na visoke temperature jer se ne znoje poput ljudi, već se hlade prvenstveno dahtanjem. U vrućem i slabo prozračenom prostoru automobila taj mehanizam postaje nedovoljan, što dovodi do brzog pregrijavanja. Znakovi toplinskog udara kod pasa razvijaju se brzo i zahtijevaju hitnu reakciju. Prvi simptomi uključuju pojačano i teško dahtanje, staklene oči, nemir i obilno slinjenje. Kako stanje napreduje, pas može postati letargičan, gubiti koordinaciju, povraćati ili imati proljev, a u najtežim slučajevima može doći do kolapsa i gubitka svijesti.

Ako primijetite ove znakove, ključno je odmah djelovati. Psa smjesta premjestite na hladno i sjenovito mjesto. Počnite ga rashlađivati polijevanjem umjereno hladnom, nikako ledenom vodom, fokusirajući se na glavu, vrat, trbuh i šape. Korištenje ledene vode može izazvati šok i sužavanje krvnih žila, što zapravo otežava hlađenje. Ponudite mu svježu vodu, ali ga nemojte siliti da pije. Nakon pružanja prve pomoći, obavezno potražite veterinarsku pomoć. Naravno, najbolja prevencija je nikada, ni pod kojim okolnostima, ne ostavljati psa samog u parkiranom vozilu. Pri planiranju putovanja, važno je osigurati česte pauze, pristup svježoj vodi i izbjegavati hodanje po vrućem asfaltu, koji može uzrokovati opekline na šapama. Brojni stručnjaci pripremili su i detaljne savjete za prijevoz kućnih ljubimaca kako bi putovanje prošlo što ugodnije.

Vrućina ne šteti samo živim bićima

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Visoke temperature predstavljaju značajan napor i za samo vozilo, povećavajući rizik od kvarova koji mogu ugroziti sigurnost na cesti. Jedan od najčešćih problema je otkazivanje akumulatora. Vrućina ubrzava kemijske reakcije unutar njega, skraćujući mu životni vijek i povećavajući vjerojatnost iznenadnog kvara. Gume su također pod velikim opterećenjem jer temperatura asfalta može premašiti 65 stupnjeva Celzijevih, što slabi strukturu gume i povećava rizik od pucanja. Sustav za hlađenje motora radi pod punim opterećenjem, a svaka manja neispravnost može dovesti do pregrijavanja i ozbiljnog oštećenja motora. Uz to, visoke temperature ubrzavaju razgradnju motornog ulja, kočione tekućine i rashladne tekućine, smanjujući njihovu učinkovitost.

Mark Jenkins, glasnogovornik autokluba AAA, upozorava na opasnosti koje mnogi ignoriraju.

​- Mnogi vozači podcjenjuju danak koji vrućina uzima na vozilima. Pravovremeno održavanje ključno je za sprječavanje kvarova i skupih popravaka - rekao je Jenkins.

Planiranje je ključ sigurne vožnje

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Kako bi se izbjegle neugodnosti, ključna je preventivna provjera vozila. Prije polaska na put provjerite stanje akumulatora, osobito ako je stariji od tri godine. Detaljno pregledajte gume, provjerite tlak i potražite eventualna oštećenja. Također, provjerite razinu rashladne tekućine i motornog ulja. Putovanje planirajte za hladniji dio dana, poput ranog jutra ili kasne večeri, i izbjegavajte vožnju tijekom najvećih vrućina. Tijekom vožnje pravite češće pauze u hladu kako biste se vi i vaši suputnici odmorili i osvježili. Uvijek imajte dovoljne količine vode i nosite laganu, prozračnu odjeću. Na prozore stavite zaštite od sunca, a dobra je ideja ponijeti i bocu smrznute vode. Ako u drugom vozilu primijetite dijete ili kućnog ljubimca ostavljenog na vrućini, ne oklijevajte i odmah nazovite broj 112. Vaša brza reakcija može spasiti život.

