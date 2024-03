Evo kako rade dućani i šoping centri na Uskrsni ponedjeljak

Ovo su radna vremena pojedinih trgovina i shopping centara u Hrvatskoj na Uskrsni ponedjeljak:

KONZUM Na Uskrsni ponedjeljak, 1. 4., prodavaonice i webshop neće raditi.

LIDL Njihove trgovine su u ponedjeljak su zatvorene.

TOMMY 'Tommy prodavaonice na Uskršnji ponedjeljak (1. 4. 2024.) neće raditi.

SPAR i INTERSPAR Njihove trgovine su u ponedjeljak zatvorene.

KAUFLAND Njihove trgovine su također u ponedjeljak zatvorene.

PLODINE Njihove trgovine su na Uskrsni ponedjeljak zatvorene.

STUDENAC Na Uskrsni ponedjeljak ne rade, osim trgovina:

Polače 21, Polače, Mljet. Radno vrijeme: 7-14

Pjevor 12/1, Lastovo. Radno vrijeme: 7-14

Ulica Ivana Gundulića 31, Ubli, Lastovo. Radno vrijeme: 7-14

Put Svetog Lovre 6, Stobreč. Radno vrijeme: 7-21

Oštro ulica 16, Kraljevica. Radno vrijeme: 8-12

Mon Perin Colone, Bale. Radno vrijeme: 8-16

Mon Perin San Polo, Bale. Radno vrijeme: 8-16

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Radno vrijeme po točno određenim lokacijama njihovih trgovina provjerite OVDJE

KTC 'KTC je jedini trgovački lanac koji od početka 2020. godine ne radi nedjeljom, blagdanima i praznicima', priopćili su. Ostale dane rade normalno.

DM Njihove trgovine su na Uskrsni ponedjeljak zatvorene.

BIPA 'Sve BIPA poslovnice biti će zatvorene 1.4. '

MÜLLER Njihove trgovine su u ponedjeljak zatvorene.

PEVEX U ponedjeljak su im trgovine zatvorene.

EMMEZETA '01.04. su svi EMMEZETA centru su zatvoreni.'

IKEA Na njihovoj web stranici piše da za praznike ne rade.

BAUHAUS U ponedjeljak 1.04. BAUHAUS prodajni centri su zatvoren.

Izdvojili smo i neke shopping centre:

Z CENTAR ZAGREB Trgovine u sklopu centra će na Uskrsni ponedjeljak biti zatvorene. Radit će jedino kino, neki barovi i restorani...Više detalja pogledajte OVDJE.

KING CROSS ZAGREB U ponedjeljak su zatvoreni.

CITY CENTER ONE ZAGREB EAST 1. travnja Centar je zatvoren - Cineplexx radi od 15 do 22.30 h. RBA Raiffeisen banka će 30. ožujka biti zatvorena, a poslovnica FINA-e će raditi skraćeno do 13 h. Ostale dane Centar radi prema redovnom radnom vremenu.

CITY CENTER ONE ZAGREB WEST I oni su zatvoreni na Uskrsni ponedjeljak.

CITY CENTER ONE SPLIT I ovaj centar je zatvoren na Uskrsni ponedjeljak. Ostale dane rade normalno.

ARENA CENTAR ZAGREB 'Trgovine će biti zatvorene na Uskrsni ponedjeljak (01.04.)'

AVENUE MALL ZAGREB Napisali su ovako: 'Avenue Mall će za Uskrsni ponedjeljak 1.4. raditi prema prilagođenom radnom vremenu'. Više detalja pronaći ćete OVDJE

TOWER CENTER RIJEKA Zatvoreni su Uskrsni ponedjeljak.

MALL OSIJEK Ni oni u ponedjeljak.

PORTANOVA OSIJEK Zatvoreni su.

JOKER SPLIT Trgovine će na Uskrsni ponedjeljak biti zatvorene, a radit će tek neki restorani: 'Za Uskrsni ponedjeljak kineski restoran Yun radit će od 9:00 do 21:00 sat, dok će McDonalds za Uskrsni ponedjeljak raditi od 10:30 do 23:00 sata. Ostale dane centar radi prema redovnom radnom vremenu'.

MALL OF SPLIT Centar će u ponedjeljak biti zatvoren.

WEST GATE Na Uskrsni ponedjeljak centar je zatvoren.

LUMINI VARAŽDIN U ponedjeljak trgovine u sklopu centra ne rade.

PULA CITY MALL 'Na Uskrsni ponedjeljak su zatvoreni', rekla nam je njihova glasnogovornica.

GALERIJA POREČ U ponedjeljak su zatvoreni.

GALERIJA BAKAR Na Uskrsni ponedjeljak ne rade.

SUPERNOVA Neće raditi na Uskrsni ponedjeljak. Za više informacija kliknite OVDJE (izaberite lokaciju centra koji vas zanima i provjerite klikom na radno vrijeme).