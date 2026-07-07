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Evo kako sami možete lagano odčepiti odvod od umivaonika

Piše Goran Ivanović,
Čitanje članka: 2 min
Evo kako sami možete lagano odčepiti odvod od umivaonika
Foto: 123RF
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Začepljen odvod u umivaoniku najčešće uzrokuju kosa i masnoće koje usporavaju otjecanje vode. Preporučuje se mehaničko čišćenje te ispiranje deterdžentom i kipućom vodom ili sodom bikarbonom i octom

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Začepljen odvod u kupaonskom umivaoniku čest je problem u kućanstvima, a najčešći uzrok je nakupljanje kose, koja se zatim povezuje s masnoćama, ostacima kože i pastom za zube. S vremenom se stvara ljepljiva naslaga koja usporava ili potpuno blokira otjecanje vode.

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Trikovi kako očistiti odvod 00:23
Trikovi kako očistiti odvod | Video: 24sata/pixsell

Stručnjakinja Sara San Angelo ističe da se ovakvi problemi često razvijaju postupno, pa ih ljudi primijete tek kada voda počne sporo otjecati ili se u umivaoniku zadržava neugodan sloj prljavštine. Zato preporučuje preventivno čišćenje barem jednom mjesečno.

Kako očistiti odvod

1. Mehaničko čišćenje (spirala ili plastični čistač)

Prvi i često najučinkovitiji korak je fizičko uklanjanje naslaga. Može se koristiti spirala za odvod ili plastični čistač s nazubljenim rubom koji “hvata” kosu i nečistoće.

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Alat se umetne u odvod što dublje, zatim se polako izvlači kako bi se prikupile naslage. Postupak je često potrebno ponoviti nekoliko puta, a lagano okretanje alata može pomoći da se ukloni više nečistoće. Ako odvod i dalje slabo otječe, može se pokušati i s malim klipom.

2. Deterdžent za posuđe i kipuća voda

Ako je problem u masnim naslagama, pomaže kombinacija deterdženta i vruće vode. U odvod se najprije ulije oko pola šalice deterdženta koji razgrađuje masnoće, a zatim se pažljivo prelije lonac kipuće vode.

Foto: 123RF

Važno je oprezno rukovati kipućom vodom kako bi se izbjegle opekline ili prskanje. Nakon toga treba pričekati nekoliko sati jer se proces razgradnje odvija postupno. Po potrebi se postupak može ponoviti.

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3. Soda bikarbona i ocat

Ova klasična metoda koristi kemijsku reakciju pjenjenja koja može pomoći u razbijanju tvrdokornih naslaga. U odvod se prvo ulije kipuća voda, zatim šalica sode bikarbone i nakon toga šalica bijelog octa.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Odvod se pokrije i ostavi 10–15 minuta da smjesa djeluje, nakon čega se ponovno ispire kipućom vodom. San Angelo napominje da treba biti oprezan kod starijih instalacija jer jače reakcije mogu utjecati na stare cijevi.

Prevencija i kada pozvati stručnjaka

Kako bi se smanjila mogućnost začepljenja, preporučuje se korištenje mrežice ili hvatača kose koji sprječava ulazak većih čestica u odvod. Također je korisno izbjegavati ispiranje kose izravno u umivaonik nakon češljanja ili brijanja.

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Ako ni mehaničko čišćenje ni kućne metode ne daju rezultate, ili ako se voda počne vraćati u druge odvode u kući, problem je vjerojatno dublji u instalaciji. U tom slučaju potrebno je pozvati vodoinstalatera kako bi se spriječila veća šteta.

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