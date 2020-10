Evo kako se jednostavno riješiti naslaga kamenca u kuhalu

Čak i ako je dno vašeg kuhala potpuno prekriveno kamencem, dovoljna je i polovica limuna koji ćete nasjeckati, ubaciti unutra i - zakuhati. Bit ćete iznenađeni rezultatom, tvrde oni koji su probali

<p>Jedna žena iz Australije bila je užasnuta onim što je vidjela kad je pogledala na dno kuhala za vodu: Bilo je prekriveno debelim slojem kamenca. Bilo je grozno, no srećom imala je sjajno rješenje i očistila ga je bez problema, kaže. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Riješite se kamenca s glave tuša</p><p>Narezala je nekoliko limuna i ubacila ih u kuhalo, dodala vodu i pustila da zavrije. Ubrzo je kuhalo izgledalo kao novo. Zbog toga je savjet podijelila u Facebook grupi 'Moms Who Clean', gdje se stotinama ljudi svidio njezin post. </p><p>Komentirajući ga, jedna je žena napisala: 'Moj suprug nije vjerovao da će ovo uspjeti! Uživala sam dokazujući mu da nije u pravu'. </p><p>Mnogi su zahvalili na savjetu, dok je jedna članica grupe napisala: 'Savjet za sve one koji planiraju iskušati ideju - dovoljan je samo jedan limun, čak i polovica, za isti krajnji rezultat'. </p><p>Dakle: Kamenca u kuhalu možete se riješiti začas i to vrlo jeftino, prenosi <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/12983233/mum-shares-simple-tip-kettle-limescale-tea-odd-fruit-lemon/">The Sun.</a> </p>