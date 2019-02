Evo kako se prave parfemi od prirodnih sastojaka, pokušajte

Donosimo vam recept za prirodni parfem koji kod kuće možete napraviti sami.

Osjetite koji miris vam najbolje odgovara

Kod izrade ovakvih parfema nema pravila koliko čega staviti, već sami morate namirisati, osjetiti, koja kombinacija je najbolja za vas. Također, imajte na umu da eterična ulja mogu djelovati na vas na različite načine, tako da vas umire, stimuliraju... Pa proučite kako koje djeluje prije nego odaberete kombinaciju savršenu baš za vas.

Foto: Dreamstime

Ono na što trebate pripaziti su tri stvari, zapravo tri note koje parfem mora sadržavati.

Gornja nota

Nazivamo je i visokom notom, a osjeti se čim parfem nanesete na kožu. Za tu notu su idealna eterična ulja kao ona od bergamota, limuna, naranče, mandarine...

Srednja nota

To je nota koja parfemu daje neku vrstu topline. Za nju su idealna eterična ulja, na primjer, nerolija, lavande, ruže, đumbira, ylang ylanga...

Bazna nota

To je nota koja je dugotrajna i koja usporava isparivanje prve dvije note. Ona produljuje trajanje parfema na koži. Za to su idealna, recimo, eterična ulja sandala, kadulje muškatne, pačulija te ulje jasmina - apsolut (to nije eterično ulje)...

*Za sve parfeme trebat će vam tamna staklena bočica od 20 ml i 10 ml jojobe, ona je bazno ulje u parfemu. Eterična ulja i apsoluta dalje birate sami.

Foto: Fotolia

Primjer recepta:

Sastojci:

10 ml jojobe

2 kapi mimoze, apsolut

4 kapi eteričnog ulja nerolija

5 kapi eteričnog ulja lavande

Postupak:

Poigrajte se malo svojim osjetilima pa dodajte kap po kap ulja u bazno ulje jojobe, dobro promućkajte nakon svake kapi i pomirišite. Tako ćete dobiti osjećaj što se vama više ili manje sviđa.

Na kraju ostavite parfem na hladnom i tamnom mjestu dva tjedna i svaki dan ga promućkajte.

*recept je preuzet sa portala Atma

