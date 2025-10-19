Obavijesti

NEPOZVANI GOSTI

Evo kako se riješiti miševa iz doma - i spriječiti ih da se vrate

Piše Anja Đuranić,
Foto: 123RF

Miševi u domu nisu samo neugodni gosti, mogu prenositi bolesti, kontaminirati hranu i uzrokovati štetu u kućanstvu. Srećom, postoji nekoliko učinkovitih metoda kako ih se riješiti i spriječiti njihov povratak

Prvi korak u borbi protiv miševa jest uklanjanje svega što ih privlači. Miševi traže hranu i zaklon, pa kuhinja i spremišta postaju njihova omiljena mjesta.

Redovito usisavanje i brisanje kuhinjskih površina, pranje krpa i spužvi na visokim temperaturama te spremanje hrane u čvrsto zatvorene posude može značajno smanjiti njihov interes za vaš dom. Ne zaboravite redovito prazniti kante za smeće i držati ih zatvorenima, sitne mrvice i mirisi privlače glodavce više nego što mislimo.

Zatvorite sve moguće ulazne točke

Čak i mali otvori kroz koje vi ne biste mogli proći, miševi lako mogu koristiti za ulazak u vaš dom. Pregledajte temelje, prozore, vrata i podrum, a sve rupe i pukotine zatvorite odgovarajućim materijalima poput silikonske pjene ili čelične vune.

Gray mouse and piece of cheese on a gray wooden background retro.

Posebnu pažnju obratite na cijevi i ventilacije koje vode prema van, i kroz najmanje pukotine miševi mogu ući i početi praviti nered u vašem domu. Prevencija ulaska često je učinkovitija od kasnijeg hvatanja već prisutnih miševa.

Prirodni repelenti koji odbijaju miševe

Miševi ne podnose određene mirise, pa možete iskoristiti prirodne repelente:

  • Eterična ulja paprene metvice, lavande i eukaliptusa, nekoliko kapi na vatici ili u spreju oko ulaznih točaka.

  • Svježe ili osušene biljke poput metvice, lavande, kadulje, češnjaka i luka.

  • Mješavina mljevene paprike i octa postavljena na mjesta gdje su viđeni miševi.

Prirodni repelenti su sigurna opcija, posebno ako imate djecu ili kućne ljubimce.

Klasične metode

Ako su miševi već u kući, zamke su najčešći način za njihovo hvatanje. Klasične zamke s mamcem, poput kikiriki maslaca, suhog voća ili orašastih plodova, učinkovite su za brzo uklanjanje glodavaca.

woman´s hand holding a little mouse in a live-capture mousetrap
Foto: Miriam Doerr & Martin Frommherz

Ako više volite humane metode, postoje zamke koje omogućuju hvatanje miševa bez ozljeđivanja i njihovo puštanje na sigurno udaljenom mjestu. Važno je zamke postaviti na mjesta gdje su miševi najaktivniji, obično uz zidove, iza namještaja ili u kutovima, i redovito provjeravati njihov sadržaj.

Kada pozvati stručnjaka?

Ako je infestacija ozbiljna, ili metode „uradi sam“ ne pomažu, profesionalni deratizatori mogu riješiti problem:

  • Imaju opremu i iskustvo za brzo uklanjanje miševa.

  • Mogu identificirati izvore problema i savjetovati preventivne mjere.

Profesionalna pomoć osigurava dugoročno rješenje bez stalnog stresa i opasnosti od bolesti.

VINTAGE STIL U uređenju doma vole se staro i novo - savjeti kako unijeti retro elemente u moderni dom
U uređenju doma vole se staro i novo - savjeti kako unijeti retro elemente u moderni dom

Sprječavanje povratka miševa jednako je važno kao i njihovo uklanjanje. Redovito održavanje čistoće, pregledavanje ulaznih točaka, kao i povremeno korištenje prirodnih repelenta mogu osigurati da vaš dom ostane bez neželjenih posjetitelja.

Borba protiv miševa zahtijeva kombinaciju higijene, zatvaranja ulaznih točaka, prirodnih repelenta i, po potrebi, zamki ili stručne pomoći. Kada se primijeni ova strategija, problem miševa može se učinkovito riješiti, a vaš dom dugoročno zaštititi.

OSTALO

