U uređenju doma vole se staro i novo - savjeti kako unijeti retro elemente u moderni dom

Piše Marijana Matković,
U uređenju doma vole se staro i novo - savjeti kako unijeti retro elemente u moderni dom

Donosimo nekoliko dizajnerskih savjeta kako vintage komade savršeno uklopiti u moderan dom. Za početak, vodite računa o namjeni prostora i ravnoteži svih elemenata

Kad uređujemo dom, stvari se često zakompliciraju u pokušaju da slijedimo neki stil uređenja koji nam se sviđa, a naletimo na nekoliko vintage komada koji se ne uklapaju, ali na tavanu, u trgovini ili na sajmu izgledaju toliko fantastično da ih odmah moramo imati. Dobra je stvar da se sva mudrost uređenja doma svodi na to da ne morate robovati nikakvom stilu i da - barem kad je riječ o komadima koji nisu preskupi - nećete puno pogriješiti ako pokušate spariti ono što se ne čini spojivim, pa makar kroz neko vrijeme mijenjali fotelju, stol ili komodu. Zato, ne bojte se eksperimentirati.

