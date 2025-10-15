Donosimo nekoliko dizajnerskih savjeta kako vintage komade savršeno uklopiti u moderan dom. Za početak, vodite računa o namjeni prostora i ravnoteži svih elemenata
VINTAGE STIL PLUS+
U uređenju doma vole se staro i novo - savjeti kako unijeti retro elemente u moderni dom
Čitanje članka: 4 min
Kad uređujemo dom, stvari se često zakompliciraju u pokušaju da slijedimo neki stil uređenja koji nam se sviđa, a naletimo na nekoliko vintage komada koji se ne uklapaju, ali na tavanu, u trgovini ili na sajmu izgledaju toliko fantastično da ih odmah moramo imati. Dobra je stvar da se sva mudrost uređenja doma svodi na to da ne morate robovati nikakvom stilu i da - barem kad je riječ o komadima koji nisu preskupi - nećete puno pogriješiti ako pokušate spariti ono što se ne čini spojivim, pa makar kroz neko vrijeme mijenjali fotelju, stol ili komodu. Zato, ne bojte se eksperimentirati.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+