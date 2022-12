Evo kako se zaljubljuju žene, a kako muškarci - ključne razlike

Pet je razlika između načina na koji se muškarci i žene zaljubljuju - i tko se brže zaljubljuje. Ako se pitate tko to brže čini, možda to ovisi o vašoj definiciji ljubavi. Samo zato što iskre frcaju i leptirići lepršaju ne znači da ste se istinski zaljubili.

Mogli biste osjetiti slabost ili čak jednostavnu požudu. Sve je u vezi s hormonima i drugim kemijskim reakcijama u mozgu i tijelu.

Svatko je prepušten na milost i nemilost jednom od najljepših i najrazornijih malih trikova majke prirode.

Tko se brže zaljubi?

Prema studiji na 172 studenta objavljenoj u Journal of Social Psychology, muškarci su izjavili da su se zaljubili i rekli 'Volim te' ranije u vezi nego žene. Iako se pretpostavlja da su žene više u dodiru sa svojim emocijama od muškaraca, muškarcima je zapravo trebalo 88 dana da se zaljube, dok je ženama u prosjeku trebalo 134 dana da osjete isto.

Foto: Dreamstime

Zašto se muškarci mogu zaljubiti brže od žena?

Koautorica studije, američka psihologinja Marissa Harrison sugerira da je ženama potrebno više vremena da osjete povjerenje zbog podsvjesnog biološkog imperativa da pronađu najprikladnijeg partnera za očeve njihove djece, što je vjerojatno razlog zašto seks najbolje funkcionira kod žena nakon što su njezine emocionalne potrebe zadovoljene.

- Mislim da žene nesvjesno odgađaju ljubav u usporedbi s muškarcima - kaže Harrison, jer one imaju puno više za izgubiti, reproduktivno, ako se posvete krivom muškarcu.

Pet ključnih razlika između načina na koji se muškarci i žene zaljubljuju

1. Muškarci imaju tendenciju ići brzo, dok su žene sklone ići polako

Muškarci su izjavili da ih žena privlači najprije fizički, zatim mentalno, emocionalno i na kraju duhovno. Žene muškarci obično privlače najprije mentalno, zatim emocionalno, fizički i, na kraju, duhovno.

- Ako se žene obvežu i zatrudne s nedostojnim partnerom bez pomoći u odgajanju djeteta, to bi bilo vrlo skupo, što se tiče vremena i resursa - objašnjava Harrison. Zapravo, ako ženu odmah fizički privuče muškarac, ona to može shvatiti kao upozorenje, smatrajući to znakom kako je možda privukla njezina maštarija o tome tko bi on mogao biti, a ne nužno tko on stvarno jest.

Iako postoji šansa da je muškarac pravi za nju, žena to ne može rano znati.

Za najuspješniju vezu oba partnera moraju biti spremna ići različitim tempom dok prolaze kroz različite faze spojeva i odnosa.

Foto: Dreamstime

2. Muškarci se u nekom trenutku mogu povući i usporiti stvari

Postoji trenutak kada oba partnera trebaju razmisliti je li to prava veza.

Muškarci se često povlače u ovoj fazi.

Za žene ovo može biti vrijeme kada se emocije uzburkaju, osobito tjeskoba, a neke mogu previše puta zvati novog dečka.

Prelazak na sljedeću fazu zahtijeva da oba partnera daju jedno drugom prostora i vremena da odluče žele li prijeći u ekskluzivnost. Jedna studija Sveučilišta u Arizoni otkrila je da će se muškarci osobito vjerojatno povući kada osjete da je njihova muževnost ugrožena.

3. Muškarci će vjerojatnije žaliti što nisu nešto uradili nego što su radili

Studija objavljena 2006. otkrila je da 'unutar romantičnih veza muškarci ističu žaljenje zbog nečinjenja umjesto djelovanja, dok žene prijavljuju istodobno žaljenje zbog nedjelovanja i djelovanja, s jednakom učestalošću'.

Dakle, možda je vjerojatnije da će muškarci prvi izjaviti ljubav jer bi radije pogriješili nego da su propustili priliku da to kažu.

Foto: Dreamstime

4. Žene postaju manje izbirljive što su više odbijene

Studija iz 2017. na 66 studentica otkrila je da žene koje su doživjele odbijanje postaju 'znatno manje selektivne' kada se suoče s romantičnim izborima u budućnosti.

5. Odbijanje nekoga je riskantnija mogućnost za žene nego za muškarce

Prema pregledu četiri prethodne studije iz 2017. muškarci kažnjavaju žene zato što ih odbiju, dok žene ne kažnjavaju muškarce zato što čine isto, donosi YourTango.

