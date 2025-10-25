Astrolozi: Evo kako pomicanje sata utječe na znakove Zodijaka

Kako dani postaju kraći, a mrak sve ranije pada, većina nas osjeti promjenu ritma. Svaki znak Zodijaka na ovu promjenu reagira na svoj način - od onih koji prigrle sporiji ritam do onih koji ne mogu podnijeti usporavanje
Evo kako promjenu na zimsko računanje vremena doživljava svaki horoskopski znak.
Evo kako promjenu na zimsko računanje vremena doživljava svaki horoskopski znak.
Evo kako promjenu na zimsko računanje vremena doživljava svaki horoskopski znak.
OVAN - Ovan pomicanje sata doživljava kao nepotrebno usporavanje svijeta. Naviknut da stalno ide naprijed i sve rješava odmah, frustrira ga činjenica da dani postaju kraći, a ljudi oko njega sporiji. Ipak, iskoristit će dodatni sat da obavi još više stvari i potvrdi sebi da je uvijek korak ispred drugih.
BIK - Za Bika je pomicanje sata idealna vijest – više vremena za san, odmor i uživanje u toplini doma. On zimsko vrijeme doživljava kao razdoblje sporosti i ugode, kad sve usporava i vraća se osnovnim zadovoljstvima: hrani, miru i udobnosti. Voli osjećaj da se priroda smiruje.
BLIZANCI - Blizanci su zbunjeni, ali i zabavljeni cijelom situacijom. U glavi vode mini-raspravu o tome ide li sat naprijed ili natrag, dok istovremeno komentiraju sve moguće teorije o smislu pomicanja vremena. Njima promjena ritma donosi lagani kaos, ali i novi povod za komunikaciju i duhovite opaske.
RAK - Rak doživljava zimsko računanje vremena vrlo emotivno. Raniji mrak u njemu budi nostalgiju, potrebu za povlačenjem i toplinom doma. Za njega ovo razdoblje označava vrijeme introspekcije, obitelji i malih rituala – kuhanja, gledanja filmova i brige za najbliže.
LAV - Lav teško prihvaća da se svjetlo dana skraćuje, jer voli biti u centru pažnje, pod reflektorima i suncem u kosi. Ipak, vrlo brzo pronalazi način da i tamnije doba godine pretvori u pozornicu – kroz druženja, smijeh i stvaranje topline gdje god se pojavi.
DJEVICA - Djevica pomicanje sata shvaća organizirano i praktično. Sve svoje uređaje ažurira na vrijeme, ali ju istovremeno nervira osjećaj da se mora ponovno prilagođavati ritmu spavanja. Zimsko vrijeme doživljava kao fazu kada se treba povući, posložiti planove i očistiti život od nepotrebnog.
VAGA - Vaga ima podijeljene osjećaje – s jedne strane voli svjetlija jutra, s druge ne voli rani mrak. Pomicanje sata za nju je simbol promjene ravnoteže koju stalno traži. Ipak, ovo razdoblje donosi joj priliku da se posveti estetici doma, romantičnim trenucima i toplijem, intimnijem ritmu života.
ŠKORPION - Škorpionu zimsko računanje vremena savršeno odgovara. Mrak koji dolazi ranije i zrak koji miriše na tajne potpuno mu leže. Ovo je njegovo doba introspekcije, strasti i dubokih razgovora. Dok drugi kukaju zbog manjka svjetla, on uživa u dubini noći i tišini.
STRIJELAC - Strijelac ne mari previše za pomicanje sata. U njegovom svijetu vrijeme je relativno, a dan mu ionako traje koliko želi. Zimsko vrijeme za njega znači planiranje novih putovanja, filozofske razgovore i priliku da pronađe smisao i u hladnijem dijelu godine.
JARAC - Jarac promjenu sata doživljava kao još jednu obavezu u kalendaru – pomaknuti sat, prilagoditi ritam i nastaviti raditi. Nije oduševljen ranijim mrakom, ali ga prihvaća kao dio realnosti. Za njega je ovo vrijeme fokusiranja, ozbiljnosti i tihe produktivnosti.
VODENJAK - Vodenjak se odmah pita zašto se satovi još uvijek pomiču i tko je to uopće odlučio. Oduševljava ga ideja da bi sustav mogao biti bolji, pa odmah smišlja alternativu. U praksi, promjenu doživljava kao priliku da promijeni navike, isproba nešto novo ili započne drugačiji dnevni ritam.
RIBE - Ribe pomicanje sata doživljavaju kroz emociju, ne kroz logiku. U njima budi osjećaj melankolije i prolaznosti, ali i kreativnu inspiraciju. Vole kasno noćno svjetlo, tišinu i snove koji se stapaju s jesenjim večerima. Vrijeme im postaje mekše, kao da se topi između sna i stvarnosti.
