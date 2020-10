Evo kako sve možete iskoristiti svoju pauzu ako radite od kuće

Ako posljednjih mjeseci radite od kuće, možda ste zaboravili da i dalje imate pravo na pauzu, vrijeme koje vam pripada za obavljanje onoga što želite. Evo kako je sve možete iskoristiti

<p>Odmak od radnog stola ili radnog prostora tijekom rada od kuće, jako je važan. Ali, što biste trebali učiniti? Ovo su neki prijedlozi koji će vam pomoći da skupite energiju:</p><h2>Nazovite prijatelja </h2><p>Odvojenost od kolega utjecala je i na smanjenu interakciju. Pauza za ručak često je prikladno vrijeme da nazovete prijatelja i porazgovarate s nekim, kaže Clare Evans, trenerica upravljanja vremenom. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>- Navečer smo često prezauzeti da bismo odvojili vrijeme za nazvati nekoga, ali ovo vam može pomoći da i dalje održavate kontakt i razgovarate s nekim - dodala je Evans.</p><h2>Pokrenite se</h2><p>Već znate da biste trebali vježbati, ali to je posebno važno sada kada je puno usputnih aktivnosti uklonjeno iz naših svakodnevnih rutina. Pauza za ručak prilika je da to postane svakodnevna praksa, čak i ako odvojite samo minutu vremena to će pozitivno utjecati na vas.</p><h2>Riješite se nepotrebnog smeća</h2><p>Pauzu možete iskoristiti i za sređivanje svoje kuće. Bacite nepotreban nered iz ormara, ladica, kuhinje i slično. Odvojite bar pet minuta od pauze da pospremite jedan dio.</p><h2>Pogledajte seriju</h2><p>Evans kaže da je polusatna epizoda idealno vrijeme za restorativni odmor. </p><p>- Samo nemojte doći u napast gledanja više epizoda odjednom - dodala je.</p><p>Seriju možete zamijeniti i čitanjem knjige.</p><h2>Učite jezik ili svirati instrument</h2><p>Pauzu provedite radeći nešto za što obično nikad nemate vremena - učite jezik, pišite knjigu ili istražite svoje rodoslovlje - kaže Grace Marshall, stručnjak za produktivnost. Ako ste oduvijek htjeli svirati klavir ili neki drugi instrument, dajte sebi priliku i za to.</p><h2>Pripremite večeru</h2><p>Priprema hrane iznenađujuće je opuštajuća aktivnost i izvrstan način da odmorite svoj mozak, kaže Sam Gates, autor knjige 'The Batch Cook Book'. Dok pripremate ručak, istodobno možete napraviti i nešto za večeru kao što su polpete. Idealne su za pripremu u vrijeme ručka jer im treba vremena da se očvrsnu u hladnjaku, a također se mogu zalediti tako da možete napraviti veću količinu i koristiti ih za nekoliko obroka.</p><h2>Navedite tri stvari na kojima ste zahvalni</h2><p>Uključivanje zahvalnosti u vašu pauzu za ručak pomoći će vam da se osjećate manje stresno i bit ćete motiviraniji za drugu polovicu dana.</p><h2>Napravite sebi ručak</h2><p>Velika prednost posla kod kuće je što ne morate svaki dan jesti salate ili sendviče ili nešto iz dostave. Umjesto toga, možete odvojiti vrijeme da si napravite nešto što stvarno želite jesti i uživati u tome. </p><h2>Odspavajte</h2><p>- Oni koji prakticiraju i popodnevni san žive dulje i zdraviji su - kaže Saunders, ukazujući na nedavno istraživanje u Kini koje je pronašlo vezu između drijemanja tijekom dana i male vjerojatnosti pojave bolesti, visokog kognitivnog i fizičkog funkcioniranja i aktivnog bavljenja životom. </p><p>Navijte alarm na 25 minuta, što je dovoljno da malo odmorite, a opskrbit će vas novom energijom, piše <a href="https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2020/sep/24/the-golden-hour-15-ways-to-change-your-life-in-a-work-from-home-lunch-break">The Guardian</a>.</p>