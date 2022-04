Evo kako u vezi biti još sretniji

Kad se zaljubite u pravu osobu, u srcu možete osjetiti tu ljubav. No, nakon nekog vremena sasvim je normalno da se u vezi pojavljuju problemi. Ti problemi mogu poboljšati vašu vezu, a i mogu vam pokazati da partner ipak nije za vas. Naravno nitko nije odgojen s priručnikom kako ostati sretan i zaljubljen u partnera.

Tijekom zajedničkog života suočiti ćete s mnogim sukobima. Lako je reći da ćete se bezuvjetno voljeti, ali to je puno teže kada živite zajedno.

Istina je da bezuvjetna ljubav nije isto što i voljeti svaki dio druge osobe. U konačnici, radi se o pronalaženju mira u sebi tako što više ne pokušavate kontrolirati ono što drugi odlučuju učiniti.

Evo što su stručnjaci odgovorili na pitanje: 'Što blokira radost u istinskim ljubavnim odnosima?'

1. Odbacite pojam savršenstva

- Otpustimo percepciju savršenstva i prihvatimo našeg partnera onakvog kakav jest. To će nam pomoći da pronađemo sreću. Prihvaćanje da odnos koji imamo s partnerom neće biti savršen prvi je korak. Kad smo s partnerom i kad se zbog njega osjećamo istinski voljenima, zaštićenim i sigurnima, to nadmašuje sve probleme - kaže Barbara Ann Bruno, trenerica za integrativnu prehranu (INHC) i trenerica za osnaživanje životnog stila.

2. Prije nego što okrivite partnera, pronađite drugi odgovor na problem

- Pomognite sebi i svom partneru pronalaskom lakih rješenja koja rješavaju potencijalne sukobe i ne prisiljavaju nikoga da se promijeni. Moramo napustiti svoj unutarnji ego kako bismo stvorili sretan završetak. Jedan takav primjer bio je kada je moj novi muž ispustio čep paste za zube u odvod kad se uselio u moj stan. Sukob je izbjegnut jer sam išla sama izvaditi čep i u buduće sam počela kupovati pastu s pričvršćenim čepom kako bih spriječila još jedan incident. Pronađite drugi način da zaobiđete problem - savjetuje Cheryl Marks Young, autorica knjige 'Love Your Life: Cultivating Your Vision and Tending Your Dreams'.

3. Prepoznajte kada se trebate odmaknuti i odvojiti

- Kad se suočite s izazovima u vezi, ponekad postoji sklonost vjerovati da postoje samo dva izbora: ili promijeniti drugu osobu ili se pretvoriti u nekoga tko će toj osobi stalno ugađat. Čin odvajanja, međutim, može eliminirati bitku i ublažiti patnju. Često je to najjednostavnija, najučinkovitija i najljubaznija opcija koja postoji - objašnjava Elizabeth Patterson, trenerica za odnose s ženama.

To ne mora značiti da izbjegavate sukob i podvučet ga pod tepih već se odvojite na neko vrijeme dok se ne smirite i budete spremni za razgovor.

4. Naučite slušati više

- Komunikacija je razgovor i aktivno slušanje - slušajte srcem, očima i ušima. Kad slušate ono što je rečeno (i namjeru), a ne ono u što vjerujete o osobi, pravo blaženstvo i ljubav koje vaša veza zaslužuje mogu postati stvarnost - govori Evelyn Wang, trenerica osobnog razvoja.

5. Prihvatite međusobno individualno pravo na sreću

- Vaša sreća ne ovisi o ponašanju vašeg partnera. Ne dopustite da vam njihovo ponašanje bude izgovor da budete nesretni. Sami ste odgovorni za vlastitu vibraciju - kaže Ingrid DeHart, nutricionistička trenerica i food blogerica.

6. Vježbajte umijeće samoprihvaćanja

- Kako biste mogli rješavati sukobe i biti u što boljem odnosu s partnerom, bitno je da prihvatite sami sebe. Počnite prihvaćajući sebe, svoje mane, svoj strah, svoju ljutnju, ovisnost, kontrolu.. Poznavati i prihvatiti ljubavni jezik vašeg partnera, poštivati ​​njihov prostor i potrebu da izraze svoje mišljenje, ne možete ako ne prihvaćate samog sebe - govori Jhennevièv Heartt, stručnjak za jogu i disanje.

7. Predvidite da ponekad stvari ne idu po planu, i to je u redu

- Upamtite da je vaš partne čovjek koji može pogriješiti baš kao i svi mi. Pitanje koje si morate postaviti je 'Volim li ga?'. Ako je odgovor potvrdan, onda ga tako i tretirajte. Tretirajte ga s ljubavlju, suosjećanjem i prihvaćanjem, a ne s pritužbama, bijesom i manipulacijom. Oboje ćete biti sretniji - objašnjava Linda Dieffenbach, stručnjakinja za odnose.

8. Ljubav s načinom razmišljanja 'bez obzira na sve'

- Osobina kojoj bismo svi trebali težiti je sposobnost pokazivanja bezuvjetne ljubavi. Bezuvjetno znači da, bez obzira na to kako partner na neke stvari reagira, volite ga u svim situacija, bez obzira na sve, bezuvjetno. Kad vam kažu ili učine nešto što bi vas povrijedilo i dalje ih volite ... bezuvjetno. Ni na koji način ne zaključujem da je to lako postići. Uostalom, to nije nešto s čime smo rođeni; to je naučena vještina - tvrdi Shaun E. Neil, životni trener za odnose.

9. Odlučite svaki dan poboljšavati stvari

- Morate biti realni i postaviti si cilj do kojeg zaista možete doći. Svaki dan malo po malo poboljšavajte svoj odnos s partnerom. Trudite se i jedno i drugo i nikada nemojte odustajati - govori Steve Vinay Gunther, piše YourTango.

