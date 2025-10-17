Evo kako ukloniti mrlje s tepiha uz pomoć sastojaka iz kuće

Mrlje na tepihu mogu biti frustrirajuće, ali uz nekoliko jednostavnih trikova možete ih učinkovito ukloniti koristeći sastojke koje već imate kod kuće.

Evo nekoliko savjeta koji vam mogu pomoći:

1. Sol za upijanje tekućina

Ako ste prolili tekućinu poput vina ili kave, odmah pospite mrlju s malo soli. Sol će upiti tekućinu i spriječiti širenje mrlje. Nakon nekoliko minuta, nježno obrišite područje čistom krpom.

2. Pivo za mrlje od kave i čaja

Za mrlje od kave ili čaja, pomozite si s malo piva. Nanesite ga na mrlju, ostavite nekoliko minuta, a zatim obrišite čistom krpom. Ova metoda može pomoći u uklanjanju mrlja bez korištenja kemikalija.

3. Blagi deterdžent za masne mrlje

Za mrlje od masnoće ili hrane, pomiješajte nekoliko kapi blagog deterdženta za pranje posuđa s toplom vodom. Nanesite smjesu na mrlju, ostavite nekoliko minuta, a zatim obrišite čistom krpom. Ova metoda učinkovito uklanja masne mrlje.

4. Hidrogen peroksid za tvrdokorne mrlje

Za tvrdokorne mrlje poput krvi ili crnog vina, nanesite malu količinu 3% hidrogen peroksida na mrlju. Ostavite nekoliko minuta, a zatim obrišite čistom krpom. Prije upotrebe, testirajte ovu metodu na malom, skrivenom dijelu tepiha kako biste izbjegli oštećenja.

5. Led za ljepljive mrlje

Za mrlje od žvakaće gume ili voska, stavite led na mrlju kako biste je učinili krutom. Nakon toga, pažljivo uklonite ostatke žvakaće gume ili voska s pomoću tupog predmeta poput žlice. Ova metoda pomaže u uklanjanju ljepljivih mrlja bez oštećenja tepiha.

Savjet: Uvijek djelujte brzo kada primijetite mrlju. Što prije reagirate, veće su šanse da ćete uspješno ukloniti mrlju. Ako mrlja i dalje ostaje nakon primjene ovih metoda, možda je vrijeme da se posavjetujete s profesionalnim čistačem tepiha.