Očistite pećnicu za manje od pola sata – provjereni trikovi koji zaista djeluju

Znate li da zapečene mrlje i slojevi masnoće u pećnici, osim što utječu na okus hrane i kvalitetu pečenja, mogu povećati potrošnju energije te dodatno opteretiti rad uređaja? Ako ste dosad odgađali - vjerojatno vam omraženo - čišćenje pećnice, možda je upravo sad pravi trenutak da se uhvatite u koštac s tim zadatkom! U nastavku donosimo nekoliko provjerenih trikova koji će čišćenje učiniti bržim i lakšim te vas spasiti beskonačnog ribanja i namakanja.

Noćna formula sa sodom bikarbonom

Ispraznite pećnicu - maknite rešetke i limove za pečenje ako ih držite unutra. Napravite pastu od pola šalice sode bikarbone i dvije-tri žlice vode - smjesa ne bi trebala biti pregusta. Namažite pastu po svim unutarnjim dijelovima pećnice, osim grijača, i ostavite da odstoji tijekom noći. Nakon što je odstajala tijekom noći, vlažnom krpicom za čišćenje uklonite osušenu sodu, a po potrebi tvrdokornije dijelove sastružite plastičnom ili silikonskom špatulom.

Stavite malo octa u bočicu s raspršivačem i poprskajte svuda gdje još vidite ostatke sode bikarbone. Ocat će reagirati sa sodom i lagano se zapjeniti. Obrišite ostatke sode i octa te ponovite postupak dok pećnica ne bude potpuno čista.

Foto: Shutterstock

Neočekivani saveznik - tablete za posuđe

Jedan od najbržih načina da uklonite zagorene mrlje i tvrdokornu masnoću iz pećnice je uz pomoć tableta za pranje posuđa. Umočite tabletu u malo mlake vode kako bi se lagano namočila, a zatim njome počnite trljati prljave dijelove pećnice. Povremeno je ponovno smočite da zadrži učinkovitost. Možda ćete trebati dvije-tri tablete da prođete cijelu pećnicu. Nakon što ste oribali sve površine, uzmite vlažnu krpu i prebrišite ostatke tableta. Za dodatnu učinkovitosti poprskajte pećnicu octom i prebrišite - ponovite postupak nekoliko puta dok potpuno ne uklonite prljavštinu i masnoću.

Aluminijska folija - trik iz kuhinjske ladice

Ako imate tvrdokornu mrlju u pećnici koje se ne možete riješiti, najprije je malo namočite toplom vodom i prođite spužvom. Zatim otrgnite komad aluminijske folije i zgužvajte je u lopticu. Folija djeluje kao blagi abraziv – razbija naslage i masnoće, ali pritom ne oštećuje površinu pećnice. Oribajte mrlju folijom, a potom operite ostatke uz pomoć octa ili sredstva za čišćenje masnih mrlja. Na kraju prebrišite pećnicu vlažnom krpom dok ne bude potpuno čista.

Foto: Shutterstock

A što s rešetkama?

Najjednostavniji način za temeljito čišćenje rešetki iz pećnice je namakanje u vrućoj vodi – idealno u kadi ili tuš kabini. Svakako najprije na dno stavite stari ručnik kako biste zaštitili površinu od ogrebotina. Napunite kadu vrućom vodom, dodajte deterdženta za suđe ili ubacite jednu tabletu za perilicu posuđa te dobro promiješajte da se otopi. Rešetke ostavite da se namaču nekoliko sati, a još bolje tijekom noći.

Nakon namakanja operite ih neabrazivnom spužvicom. Kako biste uklonili preostale tvrdokorne mrlje, posegnite za sredstvom protiv masnoće: poprskajte, ostavite da djeluje nekoliko minuta pa ponovno istrljajte. Na kraju dobro isperite rešetke, obrišite ih suhom krpom i tek tad ih vratite u pećnicu - potpuno suhe i sjajne.

Savjeti za održavanje - izbjegnite ribanje

Kako biste izbjegli nakupljanje tvrdokornih mrlja i masnoća te produljili vrijeme između "velikih" čišćenja, potrebno je svakodnevno i periodično održavanje pećnice koje vam neće oduzeti mnogo vremena. Za korisne savjete pitali smo mame Zdenku (55) i Vesnu (62), koje su s nama rado podijelile svoje trikove.

- Prilikom pečenja stavite aluminijsku foliju na dno pećnice. Tako će se masne kapljice i ostaci hrane zadržati na njoj umjesto da se zapeku na dnu - savjetuje mama Vesna i dodaje:

- Jela koja prskaju jednostavno pokrijte; primjerice lazanje ili pečenja u marinadi pokrijte aluminijskom folijom ili pecite u posudi s poklopcem. Manje prskanja znači i manje čišćenja. A ono što iscuri očistite odmah! Nakon pečenja očistite i operite odmah ostatke sira, umaka ili ulja koje je iscurilo. Time sebi činite veliku uslugu i štedite vrijeme koje biste poslije proveli u ribanju.

Mama Zdenka preporučuje brisanje pećnice dok je još topla:

- Tako ćete najjednostavnije spriječiti stvaranje zagorjelih i masnih naslaga. Masnoća tad još nije zapečena, pa ju je lako ukloniti bez jakih sredstava i ribanja.

Osim toga, obje se mame slažu da staklo na pećnici treba prebrisati nakon nekoliko korištenja jer ćete tako spriječiti taloženje masnoće i ujedno bolje vidjeti u pećnicu tijekom pečenja.

- Ne zaboravite ni na rešetke! Nemojte čekati da postanu potpuno crne i prljave. Svaka dva-tri tjedna namočite ih u vodi i brzo očistite spužvom. Lakše ih je održavati nego ribati i namakati satima - zaključuje Zdenka.

Foto: Shutterstock

Čista pećnica = manja potrošnja energije!

Osim redovitog održavanja, postoji još jedna važna korist od čiste i ispravno korištene pećnice – manja potrošnja energije. Zapečene masnoće, naslage prljavštine i neučinkovito korištenje pećnice mogu nepotrebno produljiti vrijeme pečenja i povisiti račune za struju. Nasreću, uz nekoliko jednostavnih navika, možete značajno poboljšati energetsku učinkovitost svoje pećnice i pritom iskoristiti maksimum njezine topline.

Pećnica je jedan od najvećih "potrošača" u kuhinji – ali uz nekoliko sitnih prilagodbi u načinu korištenja možete znatno smanjiti njezin utjecaj na vaš račun za struju.

Iskoristite toplinu i nakon kuhanja - nakon što ispečete jelo, ne zatvarajte odmah vrata pećnice. Ostavite ih malo otvorenima i iskoristite preostalu toplinu da zagrijete kuhinju – posebno korisno u hladnijim mjesecima. Ne otvarajte vrata svakih 5 minuta - svaki put kad otvorite pećnicu tijekom pečenja, temperatura padne i do 25°C, što znači da uređaj mora trošiti dodatnu energiju kako bi se ponovno zagrijao. Gledajte kroz staklo – ono nije tu samo zbog estetike! Pećnicu čistite redovito - masnoće i naslage na stijenkama smanjuju učinkovitost pećnice – uređaj treba više vremena (i energije) da postigne željenu temperaturu. Čista pećnica peče brže, ravnomjernije i štedljivije. Planirajte pečenje - ako već uključujete pećnicu, ispecite više jela odjedanput (na različitim rešetkama) ili jedno za drugim. Tako maksimalno koristite zagrijani uređaj. Ugasite pećnicu prije kraja pečenja - za mnoga jela pećnicu možete ugasiti 5-10 minuta prije kraja pečenja – zadržana toplina dovršit će posao, bez dodatne potrošnje.

Ovo su samo neki od praktičnih savjeta ENNA grupe kojima želimo potaknuti promjenu svakodnevnih navika koje dugoročno donose uštede i pridonose očuvanju okoliša.

Redovito čišćenje pećnice možda nije omiljen kućanski zadatak, ali uz prave trikove i malo rutine ne mora biti ni naporno ni dugotrajno. Ne zaboravite: čista pećnica nije samo ljepša nego i učinkovitija. Manje masnoće znači bolje pečenje, kraće vrijeme pripreme i manju potrošnju struje.