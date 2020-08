Evo kako zavesti nekoga prema horoskopu - neće moći odoljeti

Želite li osvojiti Vagu ili Vodenjaka budite neopterećeni, komunikativni i što opušteniji. S Ribama i Rakovima treba strpljivo, a kod Blizanaca će najbolje upaliti razgovori o glazbi i filmovima

<h2>Ovan traži uzbuđenje, akciju i pozornost</h2><p>Pokažite mu da volite izazov i uzbuđenja. Spomenite da vas zanimaju muške stvari tipa ratne tehnike ili vratolomne vožnje gliserom i već ste na pola puta do njegova srca.</p><p>Pohvalite se da volite gledati putopisne filmove i dokumentarce o divljim životinjama i neistraženim predjelima, zaiskrit će mu pogled. Kad počne zaneseno pričati o idealima, ne rušite mu ih hladnom logikom i sarkazmom. Prilagodite li se njegovim egocentričnim stavovima i zahtjevima, imat ćete ključ za njegovu dušu.</p><h2>Bik voli razgovarati o novcu i umjetnosti</h2><p>On je hedonist koji ne može živjeti bez komfora, topline doma i materijalne sigurnosti. Primijeti li da ste obiteljski tip, neće ostati ravnodušan, a kako je veliki gurman, češće mu spominjite svoje kulinarske sposobnosti.</p><p>Ubrzo bi mogao zaželjeti s vama eksperimentirati u kuhinji. Najslađe su mu teme o novcu i materijalnim stvarima pa će se u razgovoru ubrzo pohvaliti planovima vezanim uz posjed, kuću, zemljište ili vikendicu. Počnite razgovor o slikama, izložbama i umjetnosti općenito jer je estet i voli sve što je lijepo.</p><h2>Blizanci duhovito komentiraju društvene događaje</h2><p>Debatirajte s njim o politici i sportu na vrckast način jer u svemu traži humor i ironiju, pa i kad je riječ o ozbiljnim stvarima. Voli film, kazalište, televiziju i spektakle pa će ga svaki razgovor o tome razveseliti.</p><p>Budite dobro upućeni u sve moguće tračeve i informirani o događanjima u gradu te s njim ogovarajte estradne zvijezde. Najsretniji je kad zabavlja i uveseljava druge te kad je tamo gdje se nešto događa, pa će ga zanimati sve teme o društvenim događanjima.</p><h2>Rak obožava domovinu, povijest i obitelj</h2><p>Istaknite domoljublje i vezanost uz korijene jer Rak voli razgovore o ljubavi prema domu i domovini. Pokažite ljubav prema obitelji, kući i životinjama, a u šetnji s njim divite se drugoj djeci i recite kako biste voljeli imati veliku obitelj.</p><p>Razgalit ćete ga ako ga pozovete k sebi da pogledate romantični film ili povijesni spektakl, najbolje crno–bijeli. Obožava povijest i stare kulture pa će mu već vaš spomen “dobrih starih vremena” dati materijala za razgovor.</p><h2>Lav cijeni brigu o izgledu i poslovni uspjeh</h2><p>Želite li pridobiti njegovu pozornost, pokažite da ste na visini njegovih želja u intelektualnom i tjelesnom smislu. Prikažite se poslovno uspješni, samostalni i materijalno potkovani.</p><p>Uskoro će vam početi otkrivati svoje visoke ambicije i u vama vidjeti ženu dostojnu pozornosti. Brine se o vlastitom izgledu i kondiciji pa se pohvalite da ste maloprije izišli iz teretane ili beauty–centra. Ubrzo bi vas mogao pozvati da vidite njegovu malu kućnu teretanu.</p><h2>Djevici su najvažniji posao i zdravlje</h2><p>Preobrazite se u pedantnu, realnu, štedljivu i poslovnu osobu. Navedite ga na razgovor o njegovu poslu, to mu je neiscrpna tema. I razgovor o njegovu omiljenom piscu, zadnjem filmu koji je gledao te važnosti kazališta postići će željeni učinak.</p><p>Želi biti zdrav pa će ga oduševiti vaša kućna literatura o njezi tijela. Skrenete li na temu o jelu, istaknite da pazite na kalorije i volite zdravu hranu.</p><h2>Vaga ne može odoljeti izlascima, kulturi i modi</h2><p>Ako se pokažete ekstravagantnom ženom koja u društvenom životu uživa punim plućima, veliki su izgledi da ćete zainteresirati muškarca Vagu.</p><p>Različita mondena okupljališta hrane taštinu i osjećaj za lijepo pripadnika ovoga znaka pa ćete probuditi njegov interes pokažete li se kulturno orijentirani. Rado ide na sva mjesta na kojima se ljepota spaja sa stilom i dobrim ukusom pa mu recite da često posjećujete muzeje, izložbe i koncerte. Vole sve teme vezane uz modu i ljepotu.</p><h2>Škorpion uživa u raspravama o politici i seksu</h2><p>Škorpiona zanima sve intrigantno i tajnovito pa je strastveni ljubitelj filmova strave i užasa te kriminalističkih romana. Obožava debatirati o politici i prati sva politička događanja u svijetu pa pokažite da vas to zanima.</p><p>Osvojit ćete ga ako mu priznate da ste pretplaćeni na nekoliko erotskih časopisa ili da u kućnoj videoteci imate pravo bogatstvo erotskih filmova. Seks mu je glavna preokupacija i o njemu može raspravljati satima.</p><h2>Strijelac pada na sve sportove i zdrav život</h2><p>Privući ćete ga poslovicom “u zdravu tijelu zdrav duh” pa, dok vaš Strijelac trči ili igra tenis, pohvalite se sličnim aktivnostima. Tad ćete moći satima razgovarati o vitaminima, proteinima, utezima i svim čudesima za oblikovanje tijela.</p><p>Usred neobvezna razgovora recite da hitate kući gledati utakmicu i da se vidite poslije. Vjerojatno će vas nazvati za pola sata i s vama oduševljeno komentirati rezultat. Istaknite da obožavate putovanja i egzotične zemlje, da biste rado išli na safari ili vozili reli.</p><h2>Jarac će prihvatiti teme o imovini i politici</h2><p>Zanimajte se za njegov posao i ostavite dojam štedljive osobe koja zna ulagati u budućnost. Pričajte mu o svojem poslu i primanjima, nekretninama, kreditnim karticama ili imovini, što će popratiti s neskrivenim zadovoljstvom.</p><p>Nešto biste morali znati i o politici jer je upućen u sve, pa će to očekivati i od vas. Iznesite svoja strahovanja o ozonskim rupama i nesigurnosti svijeta u kojem živimo te će u vama vidjeti srodnu dušu.</p><h2>Vodenjak je ovisnik o suvremenoj tehnologiji</h2><p>Sve što je avangardno budi mu znatiželju pa potaknite razgovor o životu na drugim planetima, kometima ili crnim rupama. Pohvalite se da obožavate znanstvenu fantastiku i da imate takvih filmova kod kuće. </p><p>Budite uvjereni da će se ponuditi da ih gledate zajedno. Fasciniran je modernom tehnologijom pa svakako nabavite računalo. Pravite se da vas ludo zanima svijet računalstva, ali da ste početnik i sav sretan dolepršat će k vama da vam prenese svoje znanje.</p><h2>Ribe - uronite s njima u svijet mistike i glazbe</h2><p>Razgalit ćete ga ako pokažete da se razumijete u klasičnu glazbu i njegujete ljubav prema umjetnosti. Ribe obožavaju glazbu pa će mu svaka tema o njegovu omiljenom pjevaču biti nadahnuće da vam o tome priča danima.</p><p>Pokažite ljubav prema napuštenim životinjama jer ih on kod kuće sigurno ima nekoliko. Briga o zdravlju jedna mu je od omiljenih tema, no voli i more, ali i mistiku, religiju te svijet paranormalnog.</p>