Super trik s kockicom leda za ukusne i vrlo sočne pljeskavice

Tako će ostati vlažna jer će se led topiti polako i sačuvati je od isušivanja. To je ujedno i odličan način da meso dobije fini okus roštilja, samo treba pustiti sokove da odrade svoj posao

<p><strong>Američki chef Graham Elliott otkrio je način kako pripremiti pljeskavice na roštilju</strong>, da ne izgube sočnost, a budu pune okusa. Neki ih zalijevaju pivom tijekom pečenja, no čini se da postoji bolji način - stavljanje kockice leda na svaku pljeskavicu.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (kako kupovati meso):</p><p>- Napravite pljeskavice, a zatim stavite malu kocku leda u svaku i tek onda roštiljajte. Tako će ostati vlažna jer će se led topiti polako i sačuvati je od isušivanja - rekao je chef Elliott i dodao kako smatra da je to ujedno i odličan način da meso dobije fini okus roštilja, samo treba pustiti sokove da odrade svoj posao, a prenosi <a href="https://www.ozzyman.com/heres-why-you-should-place-an-ice-cube-on-your-hamburgers/" target="_blank">ozzyman.com</a>.</p><p> </p><p><strong>Pogledajte u videu kako to napraviti:</strong> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> </p>