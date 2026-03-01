Evo kako zavodi svaki znak Zodijaka: Neki igraju na šarm, drugi na misterij i nježnost

Upoznavanje može biti nezgodno, između beskrajnog pretraživanja aplikacija za upoznavanje i užurbanosti svakodnevnog života. Scena upoznavanja može biti zbunjujuća, a shvatiti sviđate li se nekome nije uvijek jednostavno. Od srodnih duša do strasti i loših podudaranja, potrebno je vrijeme da pronađete onog pravog
Svatko ima svoj način pokazivanja interesa za potencijalnog partnera. Zato je korisno znati kako svaki horoskopski znak zavodi.
| Foto: Dreamstime
Svatko ima svoj način pokazivanja interesa za potencijalnog partnera. Zato je korisno znati kako svaki horoskopski znak zavodi. |
Foto: Dreamstime
Svatko ima svoj način pokazivanja interesa za potencijalnog partnera. Zato je korisno znati kako svaki horoskopski znak zavodi.
| Foto: Dreamstime
OVAN - Voli napraviti prvi potez: Ne ustručavaju se i bez oklijevanja idu za onim što žele. Znat ćete da ih privlačite jer će to vikati iz svih uglova. Vole se zabavljati i htjet će vas povesti sa sobom.
| Foto: Fotolia
BIK - Razmazit će vas ljubavlju: Nije osobito glasan u izražavanju svojih naklonosti, ali je romantičar. Ako Bika privlačite, očekujte da će vas počastiti vinom i večerom. Možda će vam dati male darove ili učiniti mala djela usluge. Bik je senzualan i pronaći će bilo koji izgovor da pokaže fizičku naklonost.
| Foto: Fotolia
BLIZANCI - Zadirkuje i flertujte s vama: Razigrani su i koketni. Ako vas privlače, zbijat će koketne šale i postavljati vam mnogo pitanja kako bi vas upoznali. Cijene inteligenciju i razgovor, pa će pokrenuti duboke rasprave kako bi održali kemiju živom. Ako su pričljivi u vašoj blizini, osjećaju se dovoljno ugodno da se opuste.
| Foto: Fotolia
RAK - Obratit će pažnju na detalje: Rak pamti sitnice i odvaja vrijeme da nauči što vam se sviđa ili ne sviđa. Znat ćete da ih privlačite kada pokušaju razumjeti tko ste. Obraćaju pažnju na male detalje i osiguravaju da vam je uvijek ugodno. Dat će vam prioritet u svom danu i mogli bi vas pozvati u svoj ugodni kućni prostor.
| Foto: Fotolia
LAV - Obasipat će vas komplimentima: Voli riječi potvrde i obasipat će vas komplimentima i ružama. Znat ćete da ste mu privlačni jer će vam stalno govoriti koliko ste nevjerojatni. Vole pokazivati svoju naklonost objavljujući o vama na društvenim mrežama i obožavaju kada im uzvratite uslugu.
| Foto: Fotolia
DJEVICA - Počet će planirati vaš zajednički život: Općenito rezervirana, ali znat ćete da ih privlačite kada se počnu opuštati i pokazivati svoju duhovitu stranu. Možda će se praviti nedostupnima jer žele vidjeti jeste li dugoročno zainteresirani. Znat ćete da su zainteresirani kada počnu dijeliti svoju dublju stranu i činiti male činove usluge poput donošenja kave.
| Foto: Fotolia
VAGA - Upoznat će vas sa svojim prijateljima: Znat ćete da vas Vaga voli kada želi provoditi vrijeme s vama. Ovi društveni leptirići imaju prijatelje i planove svaki dan u tjednu i ne vole usporavati. Ako im se sviđate, ponašat će se šarmantno i koketno te vas pozivati na sve. Cijene kvalitetno vrijeme, pa ako se Vaga potrudi provesti više vremena s vama, budite mirni - sviđate im se.
| Foto: Fotolia
ŠKORPION - Ponašat će se malo ljubomorno: Poznati su da cijene svoju privatnost. Kada Škorpion podijeli svoje duboke misli i tajne s vama, to znači da ih privlačite. Vole se duboko vezati i htjet će znati sve vaše najmračnije tajne. Mogu biti zaštitnički nastrojeni i ljubomorni, pa ako osjećate tu vibraciju, znajte da ste ih očarali.
| Foto: Fotolia
STRIJELAC - Povest će vas u avanturu: On je duša zabave! Ako su zaljubljeni u vas, bit će stalno nasmijani. Strijelac je iskren i reći će vam ako im se sviđate. Neće se obvezati osim ako ne znaju da ste savršeni partner, stoga očekujte da će vas povesti u avanture kako bi testirali kemiju.
| Foto: Fotolia
JARAC - Učinit će vas svojim glavnim prioritetom: Imaju visoka očekivanja od veza i ne zadovoljavaju se s drugim najboljim. Idu polako, što bi vas moglo natjerati da se zapitate, ali ako ne žure, to znači da ih privlačite i vide potencijal za dugoročnu vezu. Počet će vas uključivati u svoje buduće planove, pazeći da znate koliko ste im važni.
| Foto: Fotolia
VODENJAK - Pozvat će vas na drugi spoj: Ako vam se javi nakon prvog spoja, svidjeli ste muse. Ovaj neovisni zračni znak nikada ne slijedi očekivanja i može biti vrlo selektivan u pogledu toga s kim izlazi. Imate dobre šanse s ovim znakom ako ste jedinstven i buntovan tip koji voli rušiti normalne konvencije veze. Možda će se ponašati pomalo distancirano, ali ako vas ponovno pozovu van, to je jasan znak da su zainteresirani.
| Foto: Fotolia
RIBE - Bit će potpuno opsjednute vama: Beznadežni su romantičari. Ako vas vide za zauvijek, ludo su zaljubljene u vas. Reći će vam koliko vas obožavaju i vidjeti vaše najbolje kvalitete. Očekujte ruže, pjesme i puno naklonosti. Željet će provoditi s vama sve svoje vrijeme ako mogu, uvijek smišljajući nove načine da pokažu svoju ljubav.
| Foto: Fotolia