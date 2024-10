Evo kako znati da ste zaljubljeni

Neki kažu da je ljubav kada ti je stalo do nekoga više nego do sebe. Drugi tvrde da je to spoznaja da si pronašao svoju srodnu dušu. Istina je da se zaljubljivanje obično događa tako brzo da nema mnogo vremena za analizu.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Srećom, ljudi su tisućama godina fascinirani konceptom romantične ljubavi. Pisali su knjige, uspostavljali teorije i provodili istraživanja. To ne samo da vam štedi mnogo truda, već znači i da postoje učinkoviti načini za određivanje jeste li zaljubljeni ili ste samo fascinirani.

POGLEDAJTE VIDEO:

VIDEO Pitali smo Zagrepčane što je najluđe što su napravili zbog ljubavi. | Video: 24sata Video

Različite vrste ljubavi

Robert Sternbergova trokutasta teorija ljubavi predlaže da postoje tri osnovne komponente ljubavi:

Intimnost. Ova komponenta se odnosi na blisku povezanost i osjećaj povezanosti između dvoje ljudi u ljubavnoj vezi.

Strast. Mnogi se ljudi usredotočuju na strast prilikom definiranja romantične ljubavi, a ona igra ključnu ulogu. Strast pokreće fizičku privlačnost, romantiku i seksualnu aktivnost.

Odluka/obveza. Ova komponenta uključuje odluku da voliš nekoga — a kasnije i obvezu da nastaviš voljeti tu osobu u dugotrajnoj vezi.

Intenzitet ljubavi varira ovisno o tome koliko snažno osjećate svaku od ovih komponenti, a taj intenzitet će odrediti koju od osam različitih vrsta ljubavi možete doživjeti.

Prema ovoj teoriji, osam vrsta ljubavi su: neljubav, simpatija, fascinacija, prazna ljubav, romantična ljubav, prijateljska ljubav, fatuozna ljubav i ispunjena ljubav. Ispunjena ljubav je ono što biste mogli nazvati „pravom ljubavlju“, a možete je postići samo kada istovremeno osjećate sve tri komponente ljubavi.

Veza nije ograničena samo na jednu vrstu ljubavi. Zapravo, možete primijetiti da tijekom jednog odnosa doživljavate više vrsta ljubavi.

Foto: 123RF

Ljubav vs. fascinacija

Psihologinja Elaine Hatfield dala je uvid u razliku između ljubavi i fascinacije. Predložila je da postoje dvije vrste ljubavi: strastvena ljubav i prijateljska ljubav.

Fascinacija je pokretačka snaga iza strastvene ljubavi. Ova snažno emocionalno stanje vrti se oko intenzivnog osjećaja čežnje, seksualne želje i uzbuđenja. Strastvena ljubav je ona vrsta ljubavi koju obično vidite u filmovima.

Idealno, strastvena ljubav bi se trebala razviti u prijateljsku ljubav. Prijateljska ljubav je stanje privrženosti koje je vođeno manje intenzivnim emocijama. Proizlazi iz privrženosti, intimnosti i obveze te je definirana osjećajem nježnosti i pažnje prema nekome kome vjerujete. Dok strastvena ljubav obično ima kraći vijek trajanja i rijetko traje duže od dvije godine, prijateljska ljubav je trajna vrsta ljubavi koja s vremenom može rasti.

Ako ste preplavljeni iščekivanjem i privlačnošću, vjerojatno ste fascinirani. Ako su vaši „leptirići“ postali osjećaji nježnosti, povjerenja i iskrene brige za dobrobit vašeg partnera, možda ste zaljubljeni.

Kako znati da ste zaljubljeni

Kada se zaljubljujete, osjećate se kao da vas sve obuzima jer i jest tako. Biti zaljubljen uzrokuje da vaše tijelo otpušta snažne kemikalije koje utječu na vaše tijelo, um i sposobnost da prestanete maštati o objektu svoje ljubavi. Razine i kombinacije tih kemikalija variraju ovisno o fazi ljubavi u kojoj se nalazite.

Žudnja stvara poplavu testosterona i estrogena.

Privlačnost mijenja razine dopamina, norepinefrina i serotonina.

Privrženost aktivira oslobađanje oksitocina i vazopresina.

Iako su ovi aspekti ljubavi blisko povezani, ne događaju se uvijek u isto vrijeme. Kada se sve tri komponente spoje, gotovo ste sigurno zaljubljeni.

Evo što se događa s vašim mozgom kada ste zaljubljeni:

Vaš mozak se djelomično isključuje. Žudnja i privlačnost zapravo isključuju prefrontalni korteks vašeg mozga, koji pomaže u donošenju racionalnih odluka. Na kraju, žudnja ne zahtijeva logiku - testosteron i estrogen izlučuju se iz testisa i jajnika, a žudnja se oslanja na te spolne hormone za podizanje libida.

Proizvodite manje serotonina. Niske razine serotonina smatraju se odgovornima za taj osjećaj „opsjednutosti tobom“ tijekom ranih faza fascinacije i također su povezane s opsesivno-kompulzivnim ponašanjem.

Vaš mozak stvara snažan kemijski koktel. Prekomjerno aktivni spolni hormoni nisu jedini čimbenici kada se zaljubljujete. Hipotalamus, regija vašeg mozga koja kontrolira emocije, odgovorna je za oslobađanje dopamina, oksitocina i vazopresina. Dopamin vam daje osjećaj euforije i uzbuđenja, oksitocin (poznat kao „hormon ljubavi“) potiče vaše instinkte vezivanja, a vazopresin budi želju da zaštitite svog partnera.

Centar nagrade radi punom snagom. Snimke mozga pokazale su da se primarni centri nagrade u mozgu pretjerano aktiviraju kada netko vidi fotografiju osobe koju smatra vrlo privlačnom, pa možete zamisliti kako bi se to moglo pojačati kada se privlačnost spoji s ljubavlju.

Kada vaš mozak prođe kroz promjene opisane iznad, to utječe na ono što se događa s vašim tijelom kada ste zaljubljeni.

Nema odmora za zaljubljene - ljubav (i, točnije, norepinefrin) zapravo vas može držati budnima noću. Također može doprinijeti općoj nemirnosti i smanjenju apetita.

Je li ovdje vruće? - Jedna studija je otkrila da biti u blizini voljene osobe može podići vašu unutarnju tjelesnu temperaturu, što objašnjava zašto vas prisustvo simpatije može natjerati da se zacrvenite. Dok su mapirali učinke emocionalno izazvanih tjelesnih senzacija, druga studija je pokazala da ljubav povećava aktivnost u cijelom tijelu.

Miruj, srce moje - u prvim fazama fascinacije mogli biste primijetiti kako vaše srce kuca brže. To nije vaša mašta — biti zaljubljen stvarno može povećati vaš puls.

Predivan miris - ako voliš nekoga, možeš otkriti da je njihov miris zarazan. Naime, njihov miris (tj. feromoni) možda je ono što te prvotno privuklo.

Ako ste zaljubljeni, imate sreće. Biti zaljubljen može pridonijeti dužem životu, zdravijem srcu i smanjenju stresa. Uz to, teško je nadmašiti uzbuđenje koje prati rane faze romantike.

Mnogi pozitivni učinci ljubavi mogu se činiti zaraznima. No, je li ljubav zapravo ovisnost?

Može li ljubav biti ovisnost?

Kao što je prethodno spomenuto, veće razine dopamina kombinirane s nižim razinama serotonina mogu izazvati opsesivno razmišljanje - a zaljubljivanje je, zapravo, opsesija. Nije neuobičajeno pitati se jeste li ovisni o svom ljubavnom interesu.

Postoje kemijske sličnosti između ljubavi i ovisnosti, a snimanje mozga pokazalo je da aktivnost mozga zaljubljenih ljudi nalikuje aktivnostima ljudi koji se bore s ovisnošću. Na primjer, i ljubav i ovisnost o kokainu čini se da izazivaju povećanu aktivnost u nukleusu accumbens.

Međutim, ljubav se klasificira kao zdrava ovisnost. Nema potrebe tražiti liječenje sljedeći put kada osjetite taj poznati nalet romantičnih osjećaja - samo se opustite i uživajte u kemijskoj reakciji, piše Webmd.