Obratite pažnju na neke stvari u njegovom ponašanju od trenutka kada se upoznate pa na dalje. Tako ćete znati koliko je ozbiljno zainteresiran za ljubavnu vezu s vama, ali i je li upravo on pravi muškarac za vas koji će vas usrećivati i ispunjavati tijekom života. Ne gubite vrijeme s nekime tko nije previše zainteresiran za vas, ne poštuje vas i uz koga se više vremena osjećate tužno nego sretno.

Ako je muškarac iskreno zainteresiran za ozbiljnu vezu, željet će upoznati vaše prijatelje i obitelj, a neće to izbjegavati. Također, pozvati će vas da upoznate njegove. Većina muškaraca će vam davati komplimente tu i tamo te biti zainteresirani za vaše želje i potrebe. Na primjer, zapamtit će koja vam je omiljena boja, kada vam je rođendan...

Kada idete, na primjer, iz trgovine uzet će torbu s namirnicama i neće očekivati od vas da to nosite. Tretirat će vas kao damu, biti ponosan što vas ima i to svima davati do znanja, i jako će paziti da se uz njega ne osjećate neugodno. Gledat će kako da vam uljepša dan i ponekad vas ugodno iznenaditi sitnicom. Imat će želju zagrliti vas, poljubiti i reći vam da vas voli.

Sve su to znakovi iz kojih možete iščitati da je zainteresiran za ozbiljnu vezu. No, ako ipak niste sigurni, pokušajte razgovarati s njim o tome. Suzdržite se od takvih razgovora putem mobitela, bilo da ga nazovete ili mu pošaljete SMS. Tu se radi o ozbiljnim stvarima i važno je popričati o tome 'oči u oči', na nekom mirnom, intimnom mjestu gdje vas nitko neće uznemiravati - dobar izbore je vaš ili njegov dom ukoliko oboje živote sami, jer se tako doista možete opustiti i prepustiti emocionalnom razgovoru.

Tijekom razgovora sjednite nasuprot njemu, gledajte ga u oči i promatrajte govor tijela te kako reagira na određena pitanja ili teme razgovora. Na primjer, ukoliko pokrenete temu o zajedničkom životu, a on krene izbjegavati vaš pogled i zamuckivati, budite sigurni kako još nije spreman za taj korak. To ne mora nužno značiti da ne želi ozbiljnu vezu, već vas možda želi bolje upoznati.

Naravno, takvo ponašanje zna sugerirati i da vašu vezu shvaća više kao prolaznu avanturu. Na vama je da takve detalje spojite s nekim drugim situacijama kako biste dobili pravu sliku. Na primjer, vrlo je brižan i pažljiv, samoinicijativno je želio upoznati vašu obitelj i prijatelje, podržava vas..., no ipak ne želi zajednički život - moguće je da mu samo treba više vremena i to trebate poštivati jer ništa ne ide na silu, niti nametanje tako važnih stvari može završiti dobro ukoliko druga strana nije bila spremna za to.

Imajte na umu da se u društvu partnera idealnog za vas ne biste trebali osjećati toliko neugodno da ne možete iskreno govoriti o svemu. Također, ako vas netko iskreno voli i stalo mu je do vas, tad otvoreni razgovor o budućnosti veze neće shvatiti pogrešno, već će to cijeniti - to pokazuje da vam je stalo.

Nakon što ste mu rekli što imate i kakve misli i nedoumice vas muče, pustite njega da govori i pažljivo slušajte. Suzdržite se od prekidanja i postavljanja potpitanja dok nije završio s onime što vam je želio reći. Ukoliko to što je rekao nije ono što ste očekivali, prihvatite to mirni, bez 'durenja', demonstrativnog odlaženja, opravdavanja itd. Cijenite njegovu iskrenost kakva god bila i promislite o tome što je rekao, koji su njegovi razlozi, kako on vidi vašu vezu...

Nisu svi ljudi isti - nekima treba malo vremena da budu spremni za ozbiljnu vezu i zajednički život, no drugima je potrebno puno više vremena za taj veliki korak u životu, a to samo pokazuje da su odgovorni i kako ljubavnu vezu ne shvaćaju olako.

Od ovakvih tipova bježite što dalje

Ako muškarac stalno kasni ili se ne pojavi na dogovorenom mjestu, to je dobar razlog za sumnju u njegove ozbiljne namjere. Jednako je i ako vas ne nazove ili ne odgovara na propuštene pozive, SMS, poruke na društvenoj mreži itd.

Da on nije za vas možete shvatiti i po ponašanju dok ste u društvu. Ako vas ismijava ili omalovažava i ne mari što vas dovodi u neugodnu situaciju, nemate više što tražiti s njim - to vam u životu ne treba. Isto je i kada mu je tuđe mišljenje važnije od vašega.

Kada je nježnost u pitanju, on kao da je cijepljen protiv toga. Izbjegava biti prisan sa vama, osim kada je seks u pitanju, a i to je površno i bezosjećajno, često i sebično.

Za rođendan ili godišnjicu, ili Božić, ne dobijete ništa od njega pod izlikom kako to nije važno jer ste odrasli ljudi, a ne djeca. Prepoznat ćete da on nije za vas i po tome što vas može stalno kritizirati, možda vaše navike, izgled, mišljenje...

Uglavnom, ako se uz njega ne osjećate opušteno, sigurno, ispunjeno i sretno, tada prekinite tu vezu. Ne gubite vrijeme na nekoga tko vas ne zaslužuje jer svijet je velik i puno je muškaraca koji bi bili sretni da vas imaju i cijenili svaki trenutak proveden s vama.