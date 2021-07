U idealnom svijetu, svatko s kim želimo biti želi biti i s nama. Nažalost, to nije uvijek slučaj. Ako se brinete da netko s kim izlazite ne misli da vaša veza ima budućnost, donosimo znakove koji na to ukazuju.

POGLEDAJTE VIDEO:

1. Nikad ne pravi konkretne planove

Ako s vama ne vidi budućnost, neće se ponašati prema vama kao da ćete zauvijek biti skupa. To znači da vaši spojevi neće biti isplanirani. Najvjerojatnije vi uvijek tražite da se vidite, a on vas uvijek ugura u planove kada vidi da su drugi zauzeti.

Ponekad ovo ponašanje može biti nesvjesno. Ali to ne znači da biste to trebali podnositi.

2. Neće vas upoznati sa svojom obitelji

Izlazite devet mjeseci, a njegovi roditelji žive u istom gradu. Upoznavanje njegovih roditelja čini vam se prirodnim sljedećim korakom. No nažalost, to izgleda tako samo vama jer njemu to očito nije na listi prioriteta.

Ako momak ne vidi budućnost s vama, onda nema razloga da vas upozna sa svojom obitelji. Zašto bi prolazio kroz neugodnosti i predstavio vas svojoj obitelji ako ne namjerava ostati s vama.

3. Ne naziva te svojom djevojkom

Ako se momku stvarno sviđate i zaista vidi budućnost s vama, on će iskoristiti priliku da vas nazove svojom djevojkom. Ponosno će vas nazvati tako. To je ono što zaslužujete, ništa manje.

4. Želi se družiti samo ako ćete se seksati

Dečki (čak i dečki koji ne misle ništa ozbiljno) razumiju matematiku odnosa. Ako se žele nastaviti seksati s vama, moraju nastaviti izlaziti na spojeve.

Ako dečko ne misli ništa ozbiljnije s vama, on će htjeti pokupiti brzu hranu za doma kako bi vaša večer što prije počela. No ako vidi budućnost s vama, željet će iskoristiti što više vremena u vašem društvu, gdje god to bilo, bez seksa ili sa seksom.

5. Neće upoznati vaše prijatelje

Tip koji ne vidi budućnost s vama potrudit će se da ne upozna bitne ljude u vašem životu.

Dečki koji vas ne vole, nisu totalna čudovišta. Oni na nekoj razini znaju da ono što rade nije u redu. Zato izbjegavaju susretati ljude kojima je stalo do vas. Jednostavno se ne mogu nositi s krivnjom, slično kao što ne mogu podnijeti ljubav koju pružate.

6. Ne komunicira

Ovdje nije stvar o emocionalnoj zatvorenosti iako i to može biti slučaj. Ovdje je riječ o neuzvraćanju poziva ili poruka. On će čuti vašu govornu poštu i pročitat će vašu poruku, a isto mu je hoće li vam se javiti za 10 minuta, 10 sati ili 10 dana.

7. Niste mu prioritet

Morali ste milijun puta mijenjati zakazane spojeve jer je njemu uvijek nešto iskrsnulo. Vi mu jednostavno niste na listi prioriteta i morate to prihvatiti.

8. Ne postavlja vam pitanja

Zanima li ga kako je prošao vaš dan ili samo priča o sebi?

Ako vam spojevi više izgledaju kao intervju, a ne kao talk show onda ste na krivom putu. Momak koji s vama vidi budućnost ispitivat će vas o svemu i sve će ga zanimati.

9. Javlja se u čudne sate

Ako vam se uvijek javlja za druženje nakon 22 sata, to je znak da nije s vama 'na duge staze'.

10. Zaboravlja važne detalje o vašem životu

Osjećate se kao da ste mu trideset puta rekli o svojoj alergiji na gluten. Svaki put kad mu kažete svoje želje, on izgleda iznenađeno.

Njegov zaborav možda nije namjeran, ali vjerojatno ga ne zanimate dovoljno da bi zapamtio.

11. Viđate ga s drugim ženama

Ne govorimo o njegovim prijateljicama. Govorimo o druženju s drugim ženama. Ako ga vidite kako koketira s djevojkom za šankom, vjerujte sami sebi. Pokušava naći bolju.

12. Udvara se vašim prijateljicama - ispred vas

Čovjek koji se udvara vašoj prijateljici nije čovjek kojem treba vjerovati. Prijatelji su uvijek zabranjeno voće. Momak koji s vama vidi budućnost, bit će dobar prema vašem najužem krugu, neće s njima koketirati.

13. Govori o tome koliko želi biti slobodan

Ovo je veliki alarm. Znate da vas se tip pokušava riješiti ako vam doslovno to kaže. Ne zaboravite da biste trebali slušati ljude kad vam kažu tko su oni.

14. Još nije prebolio bivšu

Možda ga zanima budućnost, samo ne s vama. Tip koji s vama ne vidi budućnost i dalje će pričati s bivšom. Ponekad su ljudi prijatelji s bivšima, ali postoji razlika između prijateljstva i romantike.

15. Odbija se maziti ujutro

Ako prenoćite kod njega, a on vas ujutro odbije dodirnuti, to je znak da ga ne zanima budućnost s vama.

16. Ne dodiruje vas javno

Nisu svi za ovo, ali ako je ozbiljan, dat će vam neki oblik naklonosti u javnosti. Tip koji je ozbiljan u vezi s vama želi vas pokazati svijetu, a ne skrivati vas.

17. Vaši prijatelji mu ne vjeruju

Ako sumnjate, vjerujte svojim prijateljima. Ako osjećaju da on nije 'taj', slušajte.

18. Čuli ste priče da je igrač

Očito je da je glasine dobro uzimati u obzir, iako nekad ne moraju biti točne. Ali ako ste preko prijatelja čuli da mu se ne smije vjerovati, možda ima istine u tome.

19. Odbija razgovarati o budućnosti

Ti si otvorena, zrela osoba. Viđate se dovoljno dugo da vam se razgovor o budućnosti čini sljedećim logičnim korakom.

Kad čovjek vidi budućnost s vama, razgovarat će o onome što predviđa. Ako vaš muškarac ne spominje buduća putovanja, događaje, kako se osjeća prema braku, djeci itd., on ne razmišlja o budućnosti s vama.

20. Ignorira vas

Previše muškaraca danas ignorira žene. Ne dopustite mu da to radi. Otiđite od takvog jer vas nije vrijedan, piše Your Tango.