Evo koja boja zida sabotira vaš san - Treba ju izbjegavati!

Odabir boje za spavaću sobu puno je više od estetske odluke. To je ključan korak u stvaranju prostora koji bi trebao biti utočište za odmor i opuštanje. Većina ljudi instinktivno poseže za plavom, vjerujući da njezini tonovi donose mir i spokoj. No, što ako je upravo ta umirujuća boja zapravo tihi saboter vašeg sna? Iznenađujuće, i moderna znanost i drevna filozofija feng shuija upozoravaju da plava u spavaćoj sobi možda nije najbolji izbor.

Popularna psihologija boja već desetljećima hvali plavu kao idealnu za prostore namijenjene opuštanju. Smatra se da plavi tonovi snižavaju krvni tlak, usporavaju rad srca i potiču osjećaj spokoja. Neki dizajneri interijera je nazivaju "kraljicom boja za spavanje", a pojedine studije čak su pokazale da ljudi koji spavaju u plavim sobama u prosjeku imaju najdulji san. Zbog toga se nježne, prigušene nijanse plave često preporučuju za stvaranje umirujuće oaze.

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Problem leži u načinu na koji naše tijelo reagira na svjetlost. Naše oči sadrže posebne stanice osjetljive na plavi dio svjetlosnog spektra koje našem unutarnjem satu govore kada je vrijeme za budnost. Plavi zidovi reflektiraju više upravo takve, biološki aktivne svjetlosti. To znači da čak i prigušeno večernje svjetlo u plavoj sobi može poslati mozgu signal da potisne proizvodnju melatonina, hormona ključnog za spavanje, stvarajući tako osjećaj budnosti umjesto pospanosti.

Upozorenje iz drevne filozofije

Drevna kineska vještina uređenja prostora, feng shui, također poziva na oprez s plavom bojom u spavaćoj sobi. Prema feng shuiju, plava je boja vodenog elementa, povezanog s mirom, iscjeljenjem i duhovnošću. Iako to zvuči pozitivno, prekomjerna prisutnost vodenog elementa u prostoru za odmor može stvoriti osjećaj hladnoće i tuge.

Stručnjakinja za feng shui Rodika Tchi opisala je kako je promatrajući video jedne poduzetnice osjetila snažnu nelagodu zbog njezine spavaće sobe. Zidovi i posteljina bili su u dubokim, tamnoplavim tonovima, a u energiji te žene osjetila je tešku tugu. ​- Duboki plavi tonovi, osobito ako imaju sivkasti prizvuk, imaju tendenciju pojačati energije tuge, žalosti pa čak i depresije - objasnila je Tchi.

Feng shui naglašava da nije svaka plava ista. Dok duboke, tamnoplave i mornarske nijanse treba izbjegavati jer mogu postepeno slabiti emocionalnu otpornost, vrlo svijetle i nježne nijanse, poput blijedoplave, smatraju se prikladnima za odmor jer njihova energija nije toliko snažna i teška.

Koje boje onda potiču dobar san?

Ako plava nije idealan izbor, koje boje jesu? I dizajneri i feng shui stručnjaci slažu se da su najbolji izbor za spavaću sobu boje koje stvaraju osjećaj topline, sigurnosti i ušuškanosti.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Neutralne i zemljane boje poput nijansi bijele kave, bež, krem i nježnih smeđih tonova smatraju se idealnima jer umiruju i potiču pozitivne vibracije. Zelena, kao boja prirode, unosi osjećaj ravnoteže i obnove, prizivajući mir šume. Nježne ružičaste i boje breskve također su odličan izbor jer stvaraju mekanu, njegujuću i ugodnu atmosferu.

S druge strane, postoje boje koje bi trebalo izbjegavati pod svaku cijenu. Jarko crvena je najstimulativnija boja u spektru i može povećati broj otkucaja srca, što je suprotno od onoga što želite prije spavanja. Živahna žuta i narančasta djeluju energizirajuće i otežavaju umu da se isključi. Čak i potpuno bijela boja može biti loš izbor jer djeluje klinički i hladno, dok potpuno crna soba može stvarati osjećaj težine i tjeskobe.

Nije sve u boji zida

Konačno, važno je zapamtiti da boja zidova ne postoji u vakuumu. Njezin učinak neraskidivo je povezan s osvjetljenjem. Plavi zidovi pod hladnim, jakim LED svjetlom najgora su moguća kombinacija za vaš unutarnji sat. S druge strane, negativni učinak hladne boje može se ublažiti korištenjem toplih, prigušenih izvora svjetlosti u večernjim satima. Ključ je u ravnoteži i stvaranju prostora koji vas poziva na odmor, pomažući vam da se na kraju dana potpuno opustite i utonete u dubok, okrepljujući san.

*kreirano putem AI-ja*