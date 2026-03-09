Evo koje stvari nikad ne biste trebali raditi tijekom odnosa

U spavaćoj sobi nema puno utvrđenih pravila i svatko ima različite stvari u kojima uživa. Neki vole obične stvari, dok drugi žele stalno isprobavati nove poze ili čak partnere, i važno je da svatko ima pravo na vlastite preferencije. Međutim, skupina stručnjaka za seks identificirala je sedam stvari za koje smatraju da nikada nisu prikladne
Iako svaki par za sebe odlučuje što im odgovara, neke temeljne vrijednosti iste su za sve. Zato nemojte raditi ovih sedam stvari kako biste održali strast, ali i povjerenje.
1. Isprobavanje nečeg novog bez pristanka partnera: Seks često znači izgradnju granica, stoga je važno ne prijeći ih i potencijalno izdati partnerovo povjerenje, čak i ako je to u žaru trenutka. Seksualni terapeut Tom Murray, autor knjige 'Making Nice with Naughty', rekao je: kako je područje intimnih odnosa široko i raznoliko, pruža beskrajne mogućnosti za otkrivanje radosti, zadovoljstva i povezanosti. Ali istraživanje novog terena bez pristanka obje strane može uzrokovati nelagodu, izdaju samopouzdanja, pa čak i ozljedu.
2. Glumljenje orgazma: Vjerojatno ste nekada došli u iskušenje, ali ovo zapravo nikome ne koristi. Laganje nikada nije način za izgradnju emocionalnog povjerenja i veze između dvoje ljudi. Seksualna terapeutkinja Mary Hellstrom ističe kako je naša kultura vrlo usmjerena na 'rezultate', čak i kada je u pitanju seks. "Neki od najboljih seksova koje sam imala nisu uključivali vrhunac ni za mene ni za mog partnera", dodala je.
3. Policija seksualnih fantazija: Seksualni terapeuti se slažu da ne bismo trebali nadzirati što uzbuđuje naše partnere. Različiti čimbenici, poput naše okoline, razine stresa, životne faze i iskustava iz djetinjstva, doprinose onome što nas uzbuđuje. Uobičajeno je da naši partneri imaju fantazije koje nas možda ne uključuju, a za većinu pojedinaca, imati fantaziju ne podrazumijeva kršenje sporazuma o vezi. Prihvaćanje jedinstvenih želja i razumijevanje složenosti našeg seksualnog ja može poboljšati intimnost i povezanost.
4. Sramoćenje zbog fetiša: Ovo je vrlo slično aspektu fantazije, jer je odbacivanje interesa i intriga partnera siguran način da ih se iritira i da se osjećaju posramljeno, a spavaća soba bi trebala biti sigurno mjesto za izražavanje želja. Izazivanje srama kod nekoga uništit će njihov osjećaj sigurnosti. To se odnosi na sve aspekte intimnosti, poput načina na koji se osoba predstavlja svojim partnerima ili daje prijedloge za seksualno istraživanje.
5. Sram: Iako se možda usredotočujemo na to da se naš partner osjeća sigurno i pozitivno, seksualni terapeuti nas također potiču da odvojimo vrijeme za sebe i razmislimo o tome što bismo sami željeli učiniti. Ne sramite se puteva kojima odluta vaš um tijekom seksa. Manje srama jednako je više zabave.
6. Krivnja: Važno je i ne kriviti sebe ako stvari ne idu u potpunosti po planu, posebno ako se vaš partner bori postići potrebnu razinu uzbuđenja. To ne odražava nečiju privlačnost ili kemiju nego bi jednostavno mogao biti rezultat lošeg sna. Umjesto da se povučete ili ignorirate problem, bolji pristup je podržati ih.
7. Izbjegavajte neugodne razgovore: Cijeli čin seksa prilično je neugodan kada se svede na znanost, samo pitajte par koji je to radio na MRI uređaju u ime znanosti. Naša tijela nisu nešto čega se treba sramiti i najbolji način da uživate je da budete potpuno otvoreni sa svojim partnerom i razgovarate o stvarima kada možda ne ide sve po planu. Važno je izbjegavati kritike i umjesto toga usredotočiti se na izražavanje potreba i želja, a istovremeno pojačavati uzbuđenje intimnim, ljubaznim i afirmativnim činovima.
