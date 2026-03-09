Evo koje stvari nikad ne biste trebali raditi tijekom odnosa

7. Izbjegavajte neugodne razgovore: Cijeli čin seksa prilično je neugodan kada se svede na znanost, samo pitajte par koji je to radio na MRI uređaju u ime znanosti. Naša tijela nisu nešto čega se treba sramiti i najbolji način da uživate je da budete potpuno otvoreni sa svojim partnerom i razgovarate o stvarima kada možda ne ide sve po planu. Važno je izbjegavati kritike i umjesto toga usredotočiti se na izražavanje potreba i želja, a istovremeno pojačavati uzbuđenje intimnim, ljubaznim i afirmativnim činovima. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija