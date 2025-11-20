Evo koje stvari žene najčešće guglaju o svojim partnerima

JE LI NORMALNO AKO DEČKO MANJE ŠALJE PORUKE, A KAŽE DA JE ZAUZET? Manje poruka može zbunjivati, ali često je posljedica stvarne zauzetosti. Ljudi traže potvrdu ili perspektivu od drugih kako bi razumjeli situaciju. Analiziranje starih poruka ili emotikona može pojačati osjećaj nesigurnosti. Važno je shvatiti da ljubav nije u broju poruka nego u kvaliteti komunikacije. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija