Samo 10 kuna košta dnevna ulaznica za Gradske bazene Univerzal Đakovo, a za cijeli mjesec je 50 kuna. Dodatnih 10 kuna na dan treba platiti ako se želi koristiti vodeni tobogan. Besplatan je ulaz za djecu šest godina.

POGLEDAJTE VIDEO - nebeski bazen:

Nisu skupe ulaznice ni za bazene u Šandrovcu i Velikom Grđevcu u okolici Bjelovara gdje se cijeli dan može kupati za 18 kuna koliko stoji ulaznica za odrasle, a 10 je za djecu. U Velikom Grđevcu ulaznica za djecu je za one između pet i deset godina, a za mlađe je besplatno. Imaju i poludnevne ulaznice koje vrijede između 9 i 12 sati ili 17 -21, za odrasle su 13, a za djecu pet kuna. U Šandrovcu se radnim danom poslije 17 sati može ući za 10 kuna.

U Bjelovaru je ulaznica za bazen 20, za djecu i umirovljenike 15 kuna, a nakon 17 sati plaća se pola cijene. Djeca do pet godina ulaze besplatno. Petkom između 21 i 23 sata u Bjelovaru se može na noćno kupanje za 10 kuna.

Noćno kupanje imaju i na bazenima u Belom Manastiru, no ulaznica je 20 kuna. Isto košta i dnevna ulaznica radnim danima, a vikendom je 30 kuna. No poslije 16 sati je pet kuna jeftinija.

Djeca do šest godina ne plaćaju ulaznicu, a za one do 15 godina je 15 kuna bez obzira na dan i vrijeme dolaska. Tu jeftiniju ulaznicu mogu kupiti i umirovljenici, invalidi te srednjoškolci i studenti s prebivalištem u Belom Manastiru. Imaju i razne obiteljske ulaznice, na primjer za odraslog i dijete radnim danom je 30, a vikendom 40 kuna.

U Osijeku ulaznica za odrasle je 25 kuna, a 15 kuna za djecu, učenike, studente, umirovljenike. Djeca mlađa od četiri godine imaju besplatan ulaz na osječke bazene, a isto je i na čakovečkim. Na bazenu u Čakovcu ulaznica za odrasle košta 45 kuna, a 35 je za djecu, učenike, studente i umirovljenike. Imaju ulaznice za sat ili dva i obiteljske. Na bazenima u Varaždinu dnevna ulaznica je 38 kuna za odrasle i 28 za djecu. Poludnevna za odrasle je 30, a za djecu 20 kuna. Imaju i ulaznice za sat ili dva koje su 18 odnosno 25 kuna za odrasle, a tijekom radnih dana do 13 sati ulaznica za sat vrijedi dva. Obiteljska ulaznica za dvoje odraslih i dvoje djece je 60 kuna, a vikendom 85.

U Koprivnici ulaznica na bazen košta 35, za učenike 25 kuna, a za djecu između pet i deset godina 10 kuna. Za odrasle je radnim danom do 14 sati 17 kuna. Imaju ulaznice i za sat, dva...

U Velikoj Gorici ulaznica na zatvoreni bazen radnim danima je 20 kuna, za djecu i umirovljenike 10, a vikendom i blagdanima je pet kuna skuplja. Vrijedi samo dva sata. Dječja ulaznica je za one između 3 i 12 godina, a jednaka su pravila o starosti djece i na svim zagrebačkim bazenima.

Na zagrebačkim bazenima je ulaznica 20 kuna, a za djecu 10 i može se ostati i cijeli dan. To vrijedi za otvorene bazene na Šalati, otvorene i zatvorene u Sportskom parku Mladost te bazene u Utrini i Jelkovcu. Bazen Iver je zatvoren zbog remonta do 19. kolovoza, a onaj na Sveticama do 1. rujna. ne radi ni Zimsko plivalište Mladost gdje je u tijeku energetska obnova.