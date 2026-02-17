Evo koje su štetne nuspojave vitamina ako ih uzmete previše

OVI VITAMINI MOGU BITI OPASNI ZA VAS Održavanje zdravlja važan je korak za dug život, a jedan od načina da to postignete je svakodnevni unos dovoljno vitamina. Iako na internetu postoji mnogo informacija o vitaminima, često se ne spominje što se može dogoditi ako ih se unosi previše. Stoga smo sastavili popis vitamina i njihovih mogućih nuspojava ako se ne konzumiraju umjereno. | Foto: Farion Oleksandr