Evo koje su štetne nuspojave vitamina ako ih uzmete previše

Održavanje zdravlja važno je za dug život, a jedan od načina je svakodnevni unos vitamina. Rijetko se spominje što se događa ako ih se unosi previše, pa smo sastavili popis vitamina i njihovih mogućih nuspojava
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
OVI VITAMINI MOGU BITI OPASNI ZA VAS Održavanje zdravlja važan je korak za dug život, a jedan od načina da to postignete je svakodnevni unos dovoljno vitamina. Iako na internetu postoji mnogo informacija o vitaminima, često se ne spominje što se može dogoditi ako ih se unosi previše. Stoga smo sastavili popis vitamina i njihovih mogućih nuspojava ako se ne konzumiraju umjereno.
| Foto: Farion Oleksandr
VITAMIN C Ako volite citruse, preporučuje se umjeren unos, jer previše vitamina C može nanijeti nepovratnu štetu tijelu. Iako je vitamin C topiv u vodi, prekomjeran unos može uzrokovati probavne smetnje poput proljeva, mučnine i grčeva u trbuhu. Pretjerano uzimanje dodataka vitamina C također može povećati rizik od stvaranja bubrežnih kamenaca, osobito kod sjedilačkog načina života. Vitamin C nalazi se u narančama, limunima, jagodama, kiviju, paprikama, brokuli i rajčicama.
| Foto: Dreamstime
VITAMIN B1 Vitamin B1, poznat i kao tiamin, ključan je za metabolizam energije i funkciju živčanog sustava. Prekomjeran unos B1 rijedak je i obično ne izaziva ozbiljne nuspojave. Ipak, megadoze tiamina mogu uzrokovati probavne smetnje, svrbež i osipe na koži. Tiamin se nalazi u cjelovitim žitaricama, svinjetini, govedini, orašastim plodovima, sjemenkama, mahunarkama i obogaćenim žitaricama.
| Foto: Dreamstime
VITAMIN B2 Vitamin B2, odnosno riboflavin, potreban je za stvaranje energije i normalno funkcioniranje stanica. Kao i tiamin, prekomjeran unos riboflavina rijedak je i obično ne izaziva negativne učinke. Visoke doze B2 ponekad mogu uzrokovati svijetložutu boju urina, što je bezopasno. Riboflavin se nalazi u mliječnim proizvodima, jajima, nemasnom mesu i zelenom lisnatom povrću.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
VITAMIN B3 Vitamin B3, poznat i kao niacin, ponekad se koristi i kao lijek na recept. Pretjeran unos niacina može uzrokovati toksikaciju, s simptomima poput crvenila kože, svrbeža, mučnine, povraćanja, bolova u trbuhu i oštećenja jetre. Dugotrajni prekomjeran unos B3 može povećati rizik od inzulinske rezistencije i metaboličkog sindroma. Niacin se nalazi u mesu (jetra i perad), ribi (tunjevina, losos), orašastim plodovima i obogaćenim žitaricama.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
VITAMIN B5 Vitamin B5, poznat i kao pantotenska kiselina, ključan je za metabolizam energije i proizvodnju hormona. Nuspojave prekomjernog unosa rijetke su, ali megadoze mogu izazvati proljev, mučninu i grčeve u trbuhu. Dodaci visokih doza B5 ponekad se koriste za snižavanje kolesterola i smanjenje rizika od kardiovaskularnih bolesti. Prirodni izvori vitamina B5 uključuju meso (posebno jetru), perad, ribu, jaja, cjelovite žitarice i avokado.
| Foto: NATASHA BREEN
VITAMIN B6 Vitamin B6, ili piridoksin, pomaže živčanom sustavu i metabolizmu da funkcioniraju pravilno. Prekomjeran unos može preopteretiti živčani sustav i izazvati senzornu neuropatiju, što rezultira utrnućem, trncima i oštećenjem živaca u rukama i nogama. Dugotrajno pretjerivanje s piridoksinom može dovesti do nepovratne toksičnosti živaca. B6 se nalazi u peradi, ribi, krumpiru, bananama i slanutku.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
VITAMIN B7 Vitamin B7, poznat i kao biotin, rijetko izaziva ozbiljne nuspojave. Potreban je za metabolizam i zdravlje kose, kože i noktiju, ali vrlo visoke doze dodataka mogu utjecati na točnost laboratorijskih testova. Prekomjeran unos može uzrokovati nesanicu i dehidraciju, iako su ti slučajevi rijetki. Biotin se nalazi u jajima, jetri, orašastim plodovima, sjemenkama i batatu.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
VITAMIN B9 Vitamin B9, odnosno folna kiselina, važan je za diobu stanica i sintezu DNA. Pretjeran unos folata može prikriti nedostatak vitamina B12 i ometati određene lijekove. Visoke doze B9 također mogu povećati rizik od raka debelog crijeva kod nekih ljudi. Folat se nalazi u zelenom lisnatom povrću, mahunarkama, obogaćenim žitaricama i citrusnom voću.
| Foto: Freepik
VITAMIN B12 Vitamin B12, ili kobalamin, ključan je za funkciju živaca i sintezu DNA. Prekomjeran unos obično se dobro podnosi jer se višak izlučuje urinom. Ipak, vrlo visoke doze mogu izazvati osip nalik aknama, svrbež, pa rijetko i anafilaksiju. Vitamin B12 nalazi se u mesu, ribi, peradi, jajima i mliječnim proizvodima.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
KOLÍN Kolín je važan za mozak, metabolizam i strukturu stanica. Prekomjeran unos, posebno iz dodataka, može izazvati nizak krvni tlak, znojenje, neugodan miris tijela i probavne smetnje. Neki istraživači povezuju visoki unos kolina s povećanim rizikom od kardiovaskularnih bolesti. Kolín se nalazi u jajima, mesu (posebno jetri), ribi, mliječnim proizvodima i povrću poput brokule i prokulica.
| Foto: Aleksey Rezin
SALICILNA KISELINA Salicilna kiselina, iako se ne smatra vitaminom, prisutna je u lijekovima poput aspirina i u biljkama poput vrbove kore. Prekomjeran unos može izazvati toksičnost aspirina, sa simptomima poput čira na želucu, problema s kožom, krvarenja, zujanja u ušima i zbunjenosti.
| Foto: DREAMSTIME
VITAMIN A Prekomjeran unos vitamina A može izazvati hipervitaminozu A. Simptomi uključuju mučninu, vrtoglavicu, zamućenje vida, bolove u kostima i, u težim slučajevima, oštećenje jetre i malformacije. Vitamin A je ključan za vid, imunitet, reprodukciju i zdravlje srca i pluća. Nalazi se u obogaćenim mliječnim proizvodima, jajima, mrkvi i špinatu.
| Foto: 123RF
VITAMIN D Vitamin D je ključan za kosti i imunitet, ali prekomjeran unos može izazvati hiperkalcemiju. To može dovesti do bubrežnih kamenaca, kalcifikacije tkiva, mučnine, povraćanja, slabosti i poremećaja srčanog ritma. Vitamin D se uglavnom dobiva iz sunčeve svjetlosti, ali i iz masne ribe i mliječnih proizvoda.
| Foto: Dreamstime
VITAMIN E Vitamin E je važan antioksidans i pomaže kod kardiovaskularnih bolesti kad se uzima umjereno. Visoke doze mogu povećati rizik od krvarenja, osobito kod osoba na lijekovima za razrjeđivanje krvi. Dugotrajno pretjerivanje može ometati zgrušavanje krvi. Nalazi se u orašastim plodovima, sjemenkama, biljnim uljima i zelenom lisnatom povrću.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
VITAMIN K Vitamin K je ključan za zgrušavanje krvi i zdravlje kostiju. Prekomjeran unos može ometati ove procese, osobito kod osoba na antikoagulantnim lijekovima. Srećom, prekomjeran unos kroz hranu je rijedak jer se vitamin proizvodi uglavnom u biljkama. Nalazi se u zelenom lisnatom povrću, brokuli, prokulicama i biljnim uljima.
| Foto: Canva