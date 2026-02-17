Obavijesti

Galerija

Komentari 0
MOGU BITI ŠTETNI

Evo koje su štetne nuspojave vitamina ako ih uzmete previše

Održavanje zdravlja važno je za dug život, a jedan od načina je svakodnevni unos vitamina. Rijetko se spominje što se događa ako ih se unosi previše, pa smo sastavili popis vitamina i njihovih mogućih nuspojava
Ripe fruits and colorful pills in blister packs on wooden table
U nastavku pogledajte koje su štetne nuspojave vitamina ako ih uzmete previše. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
1/18
U nastavku pogledajte koje su štetne nuspojave vitamina ako ih uzmete previše. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026