Evo koji horoskopski znakovi najviše uživaju u blagdanima

Svatko doživljava blagdansko vrijeme na drugačiji način. Neki su spremni za božićne radosti još od kasne jeseni, dok drugi jedva čekaju da sve prođe i život se vrati u normalu. Na kojem ste vi polu prema vašem horoskopskom znaku?
Ne uživaju svi jednako u blagdanima. Saznajte gdje se na ljestivici Grincheva.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Ne uživaju svi jednako u blagdanima. Saznajte gdje se na ljestivici Grincheva. |
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Ne uživaju svi jednako u blagdanima. Saznajte gdje se na ljestivici Grincheva.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
1. RAK - Možete ih uhvatiti kako pjevaju božićne pjesme čim završi Noć vještica, a svu blagdansku kupovinu obavit će prije kraja studenog. Gledat će emisiju "25 dana Božića" opet i opet. Bit će prvi od svojih prijatelja koji će potpuno ukrasiti svoje božićno drvce. Oni su definicija božićnog duha. Za njih je ovo zaista najsretnije doba godine.
| Foto: Fotolia
2. BIK - Kad dođe Božić, vraćaju se u djetinjstvo. Izrađivat će snježne anđele i snjegoviće. Pronaći će brdo i sanjkati se. Nosit će ružne blagdanske pulovere. Pregledavat će sve stare ukrase koje su imali otkad su bili mali i tražiti nove po trgovinama. Iako većina ljudi blagdane naziva stresnima, oni ih smatraju jedinim doba godine kada mogu usporiti i ponovno uživati.
| Foto: Fotolia
3. LAV - Oni vole djecu. Čak i ako nemaju vlastitu, pronaći će rođaka, nećaka ili nećakinju koju će razmaziti. Odvest će dijete da sjedi Djedu Mrazu u krilu. Da se vozi na snježnim gumama. Da traži božićno drvce. Potrošit će bogatstvo u trgovini igračaka na to dijete, jer je za njih Božić najvažnija stvar izmamiti osmijeh maloj djeci.
| Foto: Fotolia
4. DJEVICA - Vole ukrašavati kuću snjegovićima i medenjacima. Vole paliti mirisne svijeće. Vole se rano sklupčati na kauču i maziti se pod pokrivačima. Najviše od svega vole svu besplatnu hranu koju dobiju tijekom velike obiteljske večere na Božić.
| Foto: Fotolia
5. VODENJAK - Ovo je najsentimentalniji znak. Žele da njihovi voljeni znaju koliko su posebni, zbog čega vole birati poklone - ili izrađivati vlastite. Provest će sate, dane, tjedne tražeći savršenu stvar. Zapravo, radije će gledati kako netko drugi otvara poklon nego otvarati vlastite poklone. Radije će davati nego primati.
| Foto: Fotolia
6. RIBE - Vole peći kolačiće u obliku pahuljica. Vole graditi kućice od medenjaka. Vole pijuckati vruću čokoladu. Vole štapiće od slatkiša i vaditi čokoladu iz adventskih kalendara. U osnovi, vole Božić zbog hrane. Imati nekoliko slobodnih dana od posla/škole samo je bonus.
| Foto: Fotolia
7. VAGA - Smatraju Božić romantičnim. Gledat će božićne filmove na i slušati božićne pjesme o mladoj ljubavi. Ljubit će se ispod imele. Vozit će se kočijom. Šetat će se uokolo, gledajući lampice sa svojom osobom. Provest će cijeli prosinac povezujući se sa svojom ljubavi.
| Foto: Fotolia
8. ŠKORPION - Reći će vam reći da začepite ako prerano pjevate božićne melodije - ali kad stigne prosinac, uživat će u duhu blagdana. Objesit će lampice po kući. Slati će božićne čestitke. Ići će klizati na. Pijuckat će liker od jaja. Slavit će blagdane pod svojim uvjetima.
| Foto: Fotolia
9. OVAN - Kad su bili mali voljeli su blagdane. Ali sada kada su stariji, čarolija je izblijedjela. Većina njihove obitelji živi daleko, pa se ne okupljaju svi kao nekada. Božić jednostavno više nije toliko važan. Iskreno, radije bi otišli na tropski odmor kako bi proslavili blagdane nego ostali zaglavljeni kod kuće na snijegu.
| Foto: Fotolia
10. JARAC - Nisu najveći obožavatelji Starog Svetog Nikole, jer im blagdani kradu pozornost. Uvijek na kraju dobiju zajedničke božićne i rođendanske poklone jer ih nitko ne želi podijeliti na dva odvojena dana. U ovo doba godine ih zeznu, zbog čega se ponašaju pomalo kao Grinchevi. Ne mogu si pomoći.
| Foto: Fotolia
11. STRIJELAC - Promijenit će stanicu ako se pojavi blagdanska glazba. Čuju je dovoljno preko razglasa na poslu. Nije da mrze Božić. Jednostavno ne razumiju pompu koja prethodi njemu.
| Foto: Fotolia
12. BLIZANCI - Božić uvijek dođe i prođe prije nego što imaju priliku pripremiti se za njega. Toliko su zauzeti poslom da na kraju kupuju poklone u zadnji čas i plaćaju bogatstvo. Uživaju u viđanju obitelji i provođenju kvalitetnog vremena, ali mrze isprazniti svoj bankovni račun pritom. Mrze koliko je sve postalo komercijalizirano.
| Foto: Fotolia