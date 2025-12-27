Obavijesti

Galerija

Komentari 1
BOŽIĆNI DUH

Evo koji horoskopski znakovi najviše uživaju u blagdanima

Svatko doživljava blagdansko vrijeme na drugačiji način. Neki su spremni za božićne radosti još od kasne jeseni, dok drugi jedva čekaju da sve prođe i život se vrati u normalu. Na kojem ste vi polu prema vašem horoskopskom znaku?
A group of friends with guitar and singing at home on Christmas
Ne uživaju svi jednako u blagdanima. Saznajte gdje se na ljestivici Grincheva. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
1/14
Ne uživaju svi jednako u blagdanima. Saznajte gdje se na ljestivici Grincheva. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025