Evo koji su najčešći strahovi u intimnom odnosu kod muškaraca, a koji kod žena

5. ŠTO AKO NE PRIHVATI KAD KAŽEM 'NE'? Ovaj strah od odbijanja može pojačati napetost i nelagodu. Nažalost, ovaj strah nijeneutemeljen jer mnoge žene strahuju od toga da partner neće poštivati njihove granice. Komunikacija i jasno izražavanje svojih želja i granica ključni su za zdrav odnos. Ako partner ne poštuje 'ne', to ukazuje na problem u njemu, a ne u vama. Postavljanje granica i njihovo poštovanje jača samopouzdanje i sigurnost. | Foto: ILUSTRACIJA