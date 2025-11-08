Evo koji su najčešći strahovi u intimnom odnosu kod muškaraca, a koji kod žena

Intimni odnos često zna sa sobom nositi određene pritiske. Želja za dokazivanjem, stereotipi ili jednostavno stres mogu biti neki od razloga za strah od intimnog odnosa. U istraživanju u kojem je sudjelovalo više od 2000 ljudi, otkriveno je koji su najčešći
U nastavku pogledajte koji su najčešći strahovi u intimnom odnosu kod muškaraca, a koji kod žena.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
U nastavku pogledajte koji su najčešći strahovi u intimnom odnosu kod muškaraca, a koji kod žena. |
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
U nastavku pogledajte koji su najčešći strahovi u intimnom odnosu kod muškaraca, a koji kod žena.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Ovo su 10 najčeščih strahova kod muškaraca.
| Foto: 123RF
10. BOJIM SE DA ĆE BITI NEUGODNO NAKON SEKSA Ovaj strah često proizlazi iz nesigurnosti u komunikaciji i očekivanjima nakon intimnosti. Muškarci se boje tišine, neugodnosti ili promjene dinamike s partnericom. Strah da će emocije postati komplicirane može spriječiti opuštenost i bliskost. Ključ je u otvorenom razgovoru i međusobnom razumijevanju.
| Foto: 123RF
9. MISLIT ĆE DA NEMAM DOVOLJNO ISKUSTVA Muškarci često osjećaju pritisak da budu „iskusni ljubavnici“. Strah od procjene može stvoriti dodatnu napetost, iako većina žena više cijeni pažnju i iskrenost nego tehniku. Seks nije natjecanje nego zajedničko iskustvo. Autentičnost i otvorenost u komunikaciji obično su mnogo privlačnije od „savršene izvedbe“.
| Foto: MyDay Studio
8. ŠTO AKO MI JE PENIS PREMALI Ovo je jedan od najčešćih muških nesigurnosti, potaknut mitovima i medijskim prikazima. Većina žena više cijeni emocionalnu povezanost, predigru i pažnju nego fizičke dimenzije. Seksualno zadovoljstvo ovisi o komunikaciji, ritmu i međusobnom razumijevanju. Samopouzdanje i opuštenost imaju veći utjecaj od samog izgleda.
| Foto: Dreamstime
7. ŠTO AKO SAM JEDNOSTAVNO LOŠ U SEKSU? Strah od neuspjeha može muškarca potpuno blokirati. Ipak, „dobar seks“ ne znači savršenu izvedbu, već prilagodbu partnerici i zajedničko istraživanje. Seksualne vještine se razvijaju kroz iskustvo, povjerenje i razgovor. Svaka osoba ima različite želje — važno je učiti jedno o drugome.
| Foto: 123RF
6. BOJIM SE DA SE NEĆU MOĆI SEKSATI Ovaj strah, vezan uz erektilne poteškoće, često proizlazi iz stresa i pritiska da se „mora“ uspjeti. Ironično, upravo taj pritisak može otežati erekciju. Važno je znati da su takve situacije normalne i često prolazne. Razgovor i razumijevanje partnerice mogu smanjiti napetost i vratiti opuštenost.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
5. ŠTO AKO JOJ MOJE GOLE TIJELO BUDE ODBOJNO? Nesigurnost oko vlastitog tijela nije rezervirana samo za žene. Muškarci se boje usporedbe s idealiziranim tijelima iz medija. Ipak, većini žena su privlačni samopouzdanje, spontanost i iskrenost više nego mišići ili proporcije. Kada muškarac pokaže da je ugodno u svojoj koži, to obično djeluje vrlo privlačno.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
4. ŠTO AKO PRERANO EJAKULIRAM? Prerana ejakulacija često je povezana s tjeskobom i prevelikim očekivanjima. Mnogi muškarci se boje razočarati partnericu, iako je to čest i rješiv problem. Razgovor, tehnike opuštanja i usporavanja mogu pomoći. Važno je shvatiti da to ne znači neuspjeh, već prirodnu reakciju tijela.
| Foto: Dremastime
3. BOJIM SE DA ĆE KONDOM PUKNUTI I DA ĆE ZATRUDNJETI Ovaj strah proizlazi iz odgovornosti i brige za posljedice. Iako je puknuće rijetko ako se kondom pravilno koristi, tjeskoba može pokvariti doživljaj. Dodatna zaštita (poput kontracepcijskih pilula) i otvoren razgovor s partnericom mogu ublažiti zabrinutost. Osjećaj sigurnosti povećava i užitak.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
2. ŠTO AKO NE BUDE ZADOVOLJNA ILI NE DOŽIVI ORGAZAM? Muškarci često osjećaju pritisak da budu „zaslužni“ za ženski orgazam. Međutim, žensko uzbuđenje i orgazam ovise o mnogo faktora – od emocionalne povezanosti do atmosfere i vremena. Umjesto pritiska, bolje je pristupiti s pažnjom i željom za istraživanjem. Zadovoljstvo je zajednički proces, ne ispit.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
1. MOŽDA IMA SPOLNU BOLEST Ovaj strah je razuman i važan za zdravlje oboje. Seksualno prenosive bolesti često nemaju vidljive simptome, pa je razgovor o testiranju i zaštiti ključan. O odgovornosti treba govoriti otvoreno, bez srama. Povjerenje i briga o zdravlju temelj su sigurnog seksa.
| Foto: ilustracija/Canva
U nastavku pogledajte najčešće strahove kod žena.
| Foto: Dreamstime
10. BOJIM SE DA SAM LOŠA U SEKSU Žene često osjećaju pritisak da budu „senzualne i iskusne“, iako je svaka osoba različita. Ovaj strah proizlazi iz uspoređivanja i nedostatka samopouzdanja. Seks nije izvedba, nego razmjena emocija i želja. Kada se fokus prebaci s „kako izgledam“ na „kako se osjećam“, zadovoljstvo raste.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
9. ŠTO AKO NE BUDEM ZADOVOLJNA ILI NE DOŽIVIM ORGAZAM? Žene brinu da neće moći doživjeti orgazam, osobito s novim partnerom. To je normalno jer se tijelo i povjerenje trebaju uskladiti. Otvoren razgovor o željama i tempu može smanjiti pritisak. Orgazam nije jedini pokazatelj uspješnog seksa – užitak je mnogo širi pojam.
| Foto: Dreamstime
8. ŠTO AKO ON NE BUDE ZADOVOLJAN ILI NE DOŽIVI ORGAZAM? Mnoge žene se osjećaju odgovornima za partnerovo zadovoljstvo. Taj pritisak može smanjiti njihovu opuštenost i autentičnost. Važno je shvatiti da partner također ima svoju odgovornost za komunikaciju i užitak. Pravi odnos temelji se na međusobnoj pažnji, a ne na izvedbi.
| Foto: Dreamstime
7. ŠTO AKO DOBIJEM MENSTRUACIJU USRED SEKSA? Ovaj strah povezan je s nelagodom i osjećajem srama, iako je riječ o prirodnoj pojavi. Većina muškaraca to prihvaća bez problema, no žene se i dalje boje neugodnosti ili gađenja. Otvoren razgovor o tome unaprijed može spriječiti iznenađenja. Tjelovježba, higijenske pripreme i smijeh mogu ublažiti nelagodu.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
6. BOJIM SE DA ĆE HTJETI RADITI NEŠTO ŠTO MENI NIJE UGODNO? Ovaj strah proizlazi iz želje da se osigura vlastita sigurnost i granice. Važno je naučiti jasno komunicirati što vam prija, a što ne. Granice nisu ograničenje zabave, nego temelj međusobnog poštovanja. Partner koji razumije i poštuje granice povećava osjećaj povjerenja i opuštenosti.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
5. ŠTO AKO NE PRIHVATI KAD KAŽEM 'NE'? Ovaj strah od odbijanja može pojačati napetost i nelagodu. Nažalost, ovaj strah nijeneutemeljen jer mnoge žene strahuju od toga da partner neće poštivati njihove granice. Komunikacija i jasno izražavanje svojih želja i granica ključni su za zdrav odnos. Ako partner ne poštuje 'ne', to ukazuje na problem u njemu, a ne u vama. Postavljanje granica i njihovo poštovanje jača samopouzdanje i sigurnost.
| Foto: ILUSTRACIJA
4. BOJIM SE DA MU MOJE GOLO TIJELO NEĆE BITI PRIVLAČNO Nesigurnost oko tijela je česta, ali većina partnera više cijeni samopouzdanje i prirodnost nego savršene proporcije. Pokazivanje ugode u vlastitom tijelu često povećava privlačnost. Fokus na osjećaje i užitak nadmašuje strahove o izgledu. Pozitivno samopouzdanje čini interakciju ugodnijom i intimnijom.
| Foto: Canva
3. ŠTO AKO KONDOM PUKNE I ZATRUDNIM? Ovaj strah proizlazi iz odgovornosti i brige za posljedice. Upotreba dodatnih metoda kontracepcije, otvoren razgovor i planiranje mogu ublažiti zabrinutost. Strah je prirodan, ali važno je znati da postoji mnogo načina da se situacija kontrolira. Razgovor s partnerom i priprema povećavaju sigurnost i opuštenost.
| Foto: Freepik
2. MOŽDA IMA SPOLNU BOLEST Ovaj strah je važan za zaštitu zdravlja oboje. Seksualno prenosive bolesti često nemaju vidljive simptome, stoga je razgovor o testiranju ključan. Otvorena komunikacija o sigurnosti i zaštiti smanjuje tjeskobu i povećava povjerenje. Briga o zdravlju partnera temelj je sigurnog seksa.
| Foto: ilustracija/Canva
1. ŠTO AKO NEĆE HTJETI KORISTITI KONDOM? Ovaj strah proizlazi iz želje za kontrolom vlastite sigurnosti. Važno je razgovarati o važnosti zaštite i poštivanju granica. Ako partner odbija zaštitu, to može biti znak problema u komunikaciji i poštovanju. Postavljanje granica jača samopouzdanje i štiti zdravlje.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA