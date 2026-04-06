Evo do kada je sigurno jesti kuhana jaja i francusku salatu

U nastavku donosimo praktične smjernice kako sigurno čuvati ove popularne namirnice, ali i nekoliko savjeta kako ih najbolje iskoristiti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:35 Testirali smo i usporedili pince iz trgovina: 'Fine su kao i domaće' | Video: 24sata/pixsell

Koliko dugo se mogu čuvati kuhana jaja?

Kuhana jaja su iznimno praktična namirnica, ali pravilno čuvanje ključno je za sigurnost i kvalitetu.

Savjeti za čuvanje:

Kuhana jaja u ljusci mogu se držati u hladnjaku do 7 dana

Nakon guljenja, jaja treba čuvati u zatvorenoj posudi i potrošiti unutar 5 dana

Temperatura hladnjaka trebala bi biti oko 4 °C ili niža.

Jaja se ne bi smjela držati na vratima hladnjaka, jer se tamo temperatura češće mijenja i povećava rizik od kvarenja. Ako primijetite da jaja imaju neobičan miris ili promijenjenu teksturu, odmah ih treba baciti kako biste izbjegli zdravstvene probleme.

Za dužu upotrebu, kuhana jaja možete pretvoriti u salate, omlete ili zapečena jela, čime ćete ih brže potrošiti.

Foto: 123RF

Koliko dugo može stajati francuska salata?

Francuska salata, omiljeni klasik na blagdanskim i obiteljskim stolovima, sastoji se od kuhanih jaja, povrća i majoneze, zbog čega joj je rok trajanja ograničen.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Nakon pripreme, salatu je najbolje odmah spremiti u zatvorenu posudu i držati u hladnjaku, gdje može ostati svježa najviše dva do tri dana. Zbog prisutnosti jaja i majoneze, predugo čuvanje povećava rizik od kvarenja i potencijalnog trovanja hranom, stoga je važno konzumirati je u navedenom vremenskom roku.

Ako planirate pripremiti veću količinu unaprijed, praktično je napraviti manje porcije ili dio salate čuvati u odvojenim posudama kako bi ostala svježa i sigurna za konzumaciju.

Foto: 123RF

Pravilno čuvanje kuhanih jaja i francuske salate ključno je za sigurnost i očuvanje okusa. Kuhana jaja mogu stajati do 7 dana u hladnjaku, a francuska salata 2-3 dana.