Kuhana jaja i francuska salata jedna su od najčešćih namirnica koje ostanu nakon blagdanskog stola. No mnogi se pitaju, koliko dugo ih je sigurno čuvati u hladnjaku, i kada je vrijeme da ih se baci?
Evo do kada je sigurno jesti kuhana jaja i francusku salatu
U nastavku donosimo praktične smjernice kako sigurno čuvati ove popularne namirnice, ali i nekoliko savjeta kako ih najbolje iskoristiti.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Koliko dugo se mogu čuvati kuhana jaja?
Kuhana jaja su iznimno praktična namirnica, ali pravilno čuvanje ključno je za sigurnost i kvalitetu.
Savjeti za čuvanje:
- Kuhana jaja u ljusci mogu se držati u hladnjaku do 7 dana
- Nakon guljenja, jaja treba čuvati u zatvorenoj posudi i potrošiti unutar 5 dana
- Temperatura hladnjaka trebala bi biti oko 4 °C ili niža.
Jaja se ne bi smjela držati na vratima hladnjaka, jer se tamo temperatura češće mijenja i povećava rizik od kvarenja. Ako primijetite da jaja imaju neobičan miris ili promijenjenu teksturu, odmah ih treba baciti kako biste izbjegli zdravstvene probleme.
Za dužu upotrebu, kuhana jaja možete pretvoriti u salate, omlete ili zapečena jela, čime ćete ih brže potrošiti.
Koliko dugo može stajati francuska salata?
Francuska salata, omiljeni klasik na blagdanskim i obiteljskim stolovima, sastoji se od kuhanih jaja, povrća i majoneze, zbog čega joj je rok trajanja ograničen.
Nakon pripreme, salatu je najbolje odmah spremiti u zatvorenu posudu i držati u hladnjaku, gdje može ostati svježa najviše dva do tri dana. Zbog prisutnosti jaja i majoneze, predugo čuvanje povećava rizik od kvarenja i potencijalnog trovanja hranom, stoga je važno konzumirati je u navedenom vremenskom roku.
Ako planirate pripremiti veću količinu unaprijed, praktično je napraviti manje porcije ili dio salate čuvati u odvojenim posudama kako bi ostala svježa i sigurna za konzumaciju.
Pravilno čuvanje kuhanih jaja i francuske salate ključno je za sigurnost i očuvanje okusa. Kuhana jaja mogu stajati do 7 dana u hladnjaku, a francuska salata 2-3 dana.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+