Proljeće na tanjuru: Pet super recepata s medvjeđim lukom

Ova aromatična biljka, poznata i kao srijemuš ili divlji luk, prepoznatljiva je po mirisu nalik češnjaku i svježem zelenom lišću. Osim što obogaćuje brojna jela, iznimno je zdrav i idealan za laganije proljetne obroke.

Raste u vlažnim šumama, najčešće uz potoke, a posebno je cijenjen jer nije izložen zagađenju. Bogat je vitaminom C i antioksidansima te pomaže u detoksikaciji organizma, što ga čini savršenim izborom za "proljetno čišćenje".

U kuhinji je izuzetno svestran, može se koristiti u pestu, juhama, salatama, namazima ili kao dodatak toplim jelima.

Rolice od medvjeđeg luka

Savršen način za početak sezone su slane rolice koje spajaju jednostavne sastojke i intenzivan okus.

Sastojci:

brašno

prašak za pecivo

maslac

sir (npr. cheddar)

medvjeđi luk

jaje, mlijeko

sol i papar

Priprema:

U većoj zdjeli pomiješajte brašno, prašak za pecivo, sol i papar. Dodajte hladan maslac narezan na kockice pa ga prstima utrljajte u brašno dok ne dobijete mrvičastu teksturu.

Zatim umiješajte naribani sir i sitno sjeckani medvjeđi luk. U posebnoj posudi razmutite jaje s mlijekom pa tu smjesu postupno dodajte u tijesto dok ne dobijete mekano, ali ne ljepljivo tijesto.

Tijesto lagano razvaljajte na pobrašnjenoj površini (debljine oko 2 cm) i narežite na trokutiće ili pravokutnike. Posložite ih na lim obložen papirom za pečenje i pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 180 °C oko 20 minuta, dok ne dobiju zlatnu koricu.

Krem juha od medvjeđeg luka

Jedno od najpopularnijih jela u sezoni, jednostavno, brzo i jako ukusno.

Sastojci:

maslac

luk

krumpir

povrtni temeljac

medvjeđi luk

vrhnje za kuhanje

Priprema:

Na maslacu lagano pirjajte sitno nasjeckani luk dok ne postane staklast. Dodajte oguljeni i na kockice narezan krumpir te kratko promiješajte. Ulijte povrtni temeljac i kuhajte oko 15–20 minuta, dok krumpir potpuno ne omekša. Tek tada dodajte nasjeckani medvjeđi luk i kuhajte još 2–3 minute, dovoljno da omekša, ali da zadrži svježinu i boju.

Maknite s vatre i sve izmiksajte štapnim mikserom u glatku krem juhu. Na kraju umiješajte vrhnje, posolite i popaprite po ukusu te kratko zagrijte prije posluživanja.

Pesto od medvjeđeg luka - proljetni klasik

Ako želite nešto brzo i svestrano, pesto je najbolji izbor. Priprema se od svježih listova medvjeđeg luka, orašastih plodova, parmezana i maslinova ulja.

Sve se sastojke izmiksa u glatku smjesu koja se može koristiti kao namaz, dodatak tjestenini ili preljev za salate.

Prednost pesta je što se može čuvati nekoliko dana u hladnjaku ili zamrznuti za kasniju upotrebu.

Jastučići s ricottom i medvjeđim lukom

Idealni kao predjelo ili finger food, hrskavi izvana, kremasti iznutra.

Sastojci (osnova):

tijesto (lisnato ili dizano)

ricotta

medvjeđi luk

jaje

Priprema:

U zdjeli pomiješajte ricottu s nasjeckanim medvjeđim lukom, posolite i popaprite. Po želji možete dodati i malo naribanog parmezana za intenzivniji okus. Lisnato tijesto razvaljajte i narežite na kvadrate.

Na sredinu svakog kvadrata stavite žlicu nadjeva, zatim preklopite tijesto i rubove dobro pritisnite vilicom kako nadjev ne bi iscurio. Premažite jastučiće razmućenim jajetom i pecite u pećnici zagrijanoj na 200 °C oko 15–20 minuta, dok ne postanu zlatni i hrskavi.

Rižoto s medvjeđim lukom

Kremasti rižoto jedno je od najboljih jela za isticanje okusa ove biljke.

Sastojci:

riža za rižoto

luk i češnjak

bijelo vino

povrtni temeljac

medvjeđi luk

maslac i parmezan

Priprema:

Na maslinovom ulju kratko pirjajte sitno nasjeckani luk i češnjak dok ne omekšaju. Dodajte rižu i miješajte minutu-dvije da se lagano tostira. Ulijte bijelo vino i pustite da alkohol ispari. Zatim postupno dodajte vrući temeljac, kutlaču po kutlaču, stalno miješajući i čekajući da riža upije tekućinu prije nego dodate novu.

Medvjeđi luk možete prethodno izblendati s malo temeljca ili maslinovog ulja u glatki zeleni pire.

Kada je riža al dente, umiješajte pripremljeni medvjeđi luk, maslac i naribani parmezan. Dobro promiješajte kako bi rižoto postao kremast, zatim posolite i popaprite po ukusu.

Medvjeđi luk nije samo ukusan, nego i vrlo koristan za organizam. Pomaže u izbacivanju toksina, poboljšava probavu i daje energiju nakon zime. Upravo zato mnogi ga smatraju jednom od najvažnijih proljetnih namirnica.

*uz korištenje AI-ja