Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
SEZONSKA SUPERNAMIRNICA

Proljeće na tanjuru: Pet super recepata s medvjeđim lukom

Piše Anja Đuranić,
Čitanje članka: 3 min
Foto: 123RF

S dolaskom proljeća u šumama se pojavljuje jedna od najcjenjenijih samoniklih biljaka, medvjeđi luk. Osim što obogaćuje brojna jela, iznimno je zdrav i idealan za laganije proljetne obroke

Ova aromatična biljka, poznata i kao srijemuš ili divlji luk, prepoznatljiva je po mirisu nalik češnjaku i svježem zelenom lišću. Osim što obogaćuje brojna jela, iznimno je zdrav i idealan za laganije proljetne obroke.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Darko Radičević od guščjeg perja izrađuje peruškice - zaboravljeno kuhinjsko pomagalo 06:12
Darko Radičević od guščjeg perja izrađuje peruškice - zaboravljeno kuhinjsko pomagalo | Video: KanalRi

Raste u vlažnim šumama, najčešće uz potoke, a posebno je cijenjen jer nije izložen zagađenju. Bogat je vitaminom C i antioksidansima te pomaže u detoksikaciji organizma, što ga čini savršenim izborom za "proljetno čišćenje".

I SLANO I SLATKO Recepti za 10 jela s batatom
Recepti za 10 jela s batatom

U kuhinji je izuzetno svestran, može se koristiti u pestu, juhama, salatama, namazima ili kao dodatak toplim jelima.

Rolice od medvjeđeg luka

Savršen način za početak sezone su slane rolice koje spajaju jednostavne sastojke i intenzivan okus.

Sastojci:

  • brašno
  • prašak za pecivo
  • maslac
  • sir (npr. cheddar)
  • medvjeđi luk
  • jaje, mlijeko
  • sol i papar

Priprema:

U većoj zdjeli pomiješajte brašno, prašak za pecivo, sol i papar. Dodajte hladan maslac narezan na kockice pa ga prstima utrljajte u brašno dok ne dobijete mrvičastu teksturu.

MELEM ZA NEPCE Stigle su prve jagode! 5 ukusnih recepata koje morate isprobati
Stigle su prve jagode! 5 ukusnih recepata koje morate isprobati

Zatim umiješajte naribani sir i sitno sjeckani medvjeđi luk. U posebnoj posudi razmutite jaje s mlijekom pa tu smjesu postupno dodajte u tijesto dok ne dobijete mekano, ali ne ljepljivo tijesto.

Foto: 123RF

Tijesto lagano razvaljajte na pobrašnjenoj površini (debljine oko 2 cm) i narežite na trokutiće ili pravokutnike. Posložite ih na lim obložen papirom za pečenje i pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 180 °C oko 20 minuta, dok ne dobiju zlatnu koricu.

Krem juha od medvjeđeg luka

Jedno od najpopularnijih jela u sezoni, jednostavno, brzo i jako ukusno.

Sastojci:

  • maslac
  • luk
  • krumpir
  • povrtni temeljac
  • medvjeđi luk
  • vrhnje za kuhanje

Priprema:

Na maslacu lagano pirjajte sitno nasjeckani luk dok ne postane staklast. Dodajte oguljeni i na kockice narezan krumpir te kratko promiješajte. Ulijte povrtni temeljac i kuhajte oko 15–20 minuta, dok krumpir potpuno ne omekša. Tek tada dodajte nasjeckani medvjeđi luk i kuhajte još 2–3 minute, dovoljno da omekša, ali da zadrži svježinu i boju.

Foto: 123RF

Maknite s vatre i sve izmiksajte štapnim mikserom u glatku krem juhu. Na kraju umiješajte vrhnje, posolite i popaprite po ukusu te kratko zagrijte prije posluživanja.

Pesto od medvjeđeg luka - proljetni klasik

Ako želite nešto brzo i svestrano, pesto je najbolji izbor. Priprema se od svježih listova medvjeđeg luka, orašastih plodova, parmezana i maslinova ulja.

Sve se sastojke izmiksa u glatku smjesu koja se može koristiti kao namaz, dodatak tjestenini ili preljev za salate.

Foto: 123RF

Prednost pesta je što se može čuvati nekoliko dana u hladnjaku ili zamrznuti za kasniju upotrebu.

Jastučići s ricottom i medvjeđim lukom

Idealni kao predjelo ili finger food, hrskavi izvana, kremasti iznutra.

Sastojci (osnova):

  • tijesto (lisnato ili dizano)
  • ricotta
  • medvjeđi luk
  • jaje

Priprema:

U zdjeli pomiješajte ricottu s nasjeckanim medvjeđim lukom, posolite i popaprite. Po želji možete dodati i malo naribanog parmezana za intenzivniji okus. Lisnato tijesto razvaljajte i narežite na kvadrate.

Foto: 123RF

Na sredinu svakog kvadrata stavite žlicu nadjeva, zatim preklopite tijesto i rubove dobro pritisnite vilicom kako nadjev ne bi iscurio. Premažite jastučiće razmućenim jajetom i pecite u pećnici zagrijanoj na 200 °C oko 15–20 minuta, dok ne postanu zlatni i hrskavi.

Rižoto s medvjeđim lukom

Kremasti rižoto jedno je od najboljih jela za isticanje okusa ove biljke.

Sastojci:

  • riža za rižoto
  • luk i češnjak
  • bijelo vino
  • povrtni temeljac
  • medvjeđi luk
  • maslac i parmezan

Priprema:

Na maslinovom ulju kratko pirjajte sitno nasjeckani luk i češnjak dok ne omekšaju. Dodajte rižu i miješajte minutu-dvije da se lagano tostira. Ulijte bijelo vino i pustite da alkohol ispari. Zatim postupno dodajte vrući temeljac, kutlaču po kutlaču, stalno miješajući i čekajući da riža upije tekućinu prije nego dodate novu.

ŠTEDE VRIJEME I ENERGIJU 10 delicija: Fini i zdravi proljetni recepti gotovi već za pola sata
10 delicija: Fini i zdravi proljetni recepti gotovi već za pola sata

Medvjeđi luk možete prethodno izblendati s malo temeljca ili maslinovog ulja u glatki zeleni pire.

Kada je riža al dente, umiješajte pripremljeni medvjeđi luk, maslac i naribani parmezan. Dobro promiješajte kako bi rižoto postao kremast, zatim posolite i popaprite po ukusu.

Foto: 123RF

Medvjeđi luk nije samo ukusan, nego i vrlo koristan za organizam. Pomaže u izbacivanju toksina, poboljšava probavu i daje energiju nakon zime. Upravo zato mnogi ga smatraju jednom od najvažnijih proljetnih namirnica.

*uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Veliki tjedni horoskop: Ovan je u drami na poslu, Biku cvjeta ljubav, a Vaga ima burne snove
od 29.3. do 4.4

Veliki tjedni horoskop: Ovan je u drami na poslu, Biku cvjeta ljubav, a Vaga ima burne snove

Saznajte što vas čeka ovaj tjedan. Od ljubavnih drama do poslovnih izazova, svaki znak Zodijaka ima svoje trenutke za pamćenje koji će mu obilježiti narednih sedam dana
Evo kako rade trgovine u vašem gradu, selu i županiji u nedjelju
ISPLANIRAJTE KUPOVINU

Evo kako rade trgovine u vašem gradu, selu i županiji u nedjelju

Radno vrijeme trgovina i trgovačkih centara nedjeljom pogledajte u našem detaljnom vodiču. Trgovine smiju raditi 16 nedjelja u godini, a trgovine i šoping centri sami biraju koje će to nedjelje biti
Dnevni horoskop za nedjelju 29. ožujka: Djevicama su druženja naporna, a Jarci su nemirni...
ZVIJEZDE DONOSE...

Dnevni horoskop za nedjelju 29. ožujka: Djevicama su druženja naporna, a Jarci su nemirni...

Pročitajte dnevni horoskop za nedjelju 29. ožujka i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026