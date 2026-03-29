Proljeće na tanjuru: Pet super recepata s medvjeđim lukom
Ova aromatična biljka, poznata i kao srijemuš ili divlji luk, prepoznatljiva je po mirisu nalik češnjaku i svježem zelenom lišću. Osim što obogaćuje brojna jela, iznimno je zdrav i idealan za laganije proljetne obroke.
Raste u vlažnim šumama, najčešće uz potoke, a posebno je cijenjen jer nije izložen zagađenju. Bogat je vitaminom C i antioksidansima te pomaže u detoksikaciji organizma, što ga čini savršenim izborom za "proljetno čišćenje".
U kuhinji je izuzetno svestran, može se koristiti u pestu, juhama, salatama, namazima ili kao dodatak toplim jelima.
Rolice od medvjeđeg luka
Savršen način za početak sezone su slane rolice koje spajaju jednostavne sastojke i intenzivan okus.
Sastojci:
- brašno
- prašak za pecivo
- maslac
- sir (npr. cheddar)
- medvjeđi luk
- jaje, mlijeko
- sol i papar
Priprema:
U većoj zdjeli pomiješajte brašno, prašak za pecivo, sol i papar. Dodajte hladan maslac narezan na kockice pa ga prstima utrljajte u brašno dok ne dobijete mrvičastu teksturu.
Zatim umiješajte naribani sir i sitno sjeckani medvjeđi luk. U posebnoj posudi razmutite jaje s mlijekom pa tu smjesu postupno dodajte u tijesto dok ne dobijete mekano, ali ne ljepljivo tijesto.
Tijesto lagano razvaljajte na pobrašnjenoj površini (debljine oko 2 cm) i narežite na trokutiće ili pravokutnike. Posložite ih na lim obložen papirom za pečenje i pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 180 °C oko 20 minuta, dok ne dobiju zlatnu koricu.
Krem juha od medvjeđeg luka
Jedno od najpopularnijih jela u sezoni, jednostavno, brzo i jako ukusno.
Sastojci:
- maslac
- luk
- krumpir
- povrtni temeljac
- medvjeđi luk
- vrhnje za kuhanje
Priprema:
Na maslacu lagano pirjajte sitno nasjeckani luk dok ne postane staklast. Dodajte oguljeni i na kockice narezan krumpir te kratko promiješajte. Ulijte povrtni temeljac i kuhajte oko 15–20 minuta, dok krumpir potpuno ne omekša. Tek tada dodajte nasjeckani medvjeđi luk i kuhajte još 2–3 minute, dovoljno da omekša, ali da zadrži svježinu i boju.
Maknite s vatre i sve izmiksajte štapnim mikserom u glatku krem juhu. Na kraju umiješajte vrhnje, posolite i popaprite po ukusu te kratko zagrijte prije posluživanja.
Pesto od medvjeđeg luka - proljetni klasik
Ako želite nešto brzo i svestrano, pesto je najbolji izbor. Priprema se od svježih listova medvjeđeg luka, orašastih plodova, parmezana i maslinova ulja.
Sve se sastojke izmiksa u glatku smjesu koja se može koristiti kao namaz, dodatak tjestenini ili preljev za salate.
Prednost pesta je što se može čuvati nekoliko dana u hladnjaku ili zamrznuti za kasniju upotrebu.
Jastučići s ricottom i medvjeđim lukom
Idealni kao predjelo ili finger food, hrskavi izvana, kremasti iznutra.
Sastojci (osnova):
- tijesto (lisnato ili dizano)
- ricotta
- medvjeđi luk
- jaje
Priprema:
U zdjeli pomiješajte ricottu s nasjeckanim medvjeđim lukom, posolite i popaprite. Po želji možete dodati i malo naribanog parmezana za intenzivniji okus. Lisnato tijesto razvaljajte i narežite na kvadrate.
Na sredinu svakog kvadrata stavite žlicu nadjeva, zatim preklopite tijesto i rubove dobro pritisnite vilicom kako nadjev ne bi iscurio. Premažite jastučiće razmućenim jajetom i pecite u pećnici zagrijanoj na 200 °C oko 15–20 minuta, dok ne postanu zlatni i hrskavi.
Rižoto s medvjeđim lukom
Kremasti rižoto jedno je od najboljih jela za isticanje okusa ove biljke.
Sastojci:
- riža za rižoto
- luk i češnjak
- bijelo vino
- povrtni temeljac
- medvjeđi luk
- maslac i parmezan
Priprema:
Na maslinovom ulju kratko pirjajte sitno nasjeckani luk i češnjak dok ne omekšaju. Dodajte rižu i miješajte minutu-dvije da se lagano tostira. Ulijte bijelo vino i pustite da alkohol ispari. Zatim postupno dodajte vrući temeljac, kutlaču po kutlaču, stalno miješajući i čekajući da riža upije tekućinu prije nego dodate novu.
Medvjeđi luk možete prethodno izblendati s malo temeljca ili maslinovog ulja u glatki zeleni pire.
Kada je riža al dente, umiješajte pripremljeni medvjeđi luk, maslac i naribani parmezan. Dobro promiješajte kako bi rižoto postao kremast, zatim posolite i popaprite po ukusu.
Medvjeđi luk nije samo ukusan, nego i vrlo koristan za organizam. Pomaže u izbacivanju toksina, poboljšava probavu i daje energiju nakon zime. Upravo zato mnogi ga smatraju jednom od najvažnijih proljetnih namirnica.
*uz korištenje AI-ja
