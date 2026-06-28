Evo koliko puta tjedno bi muškarci trebali imati jutarnje erekcije, ovisno o dobi

Osim ako ne započinjete dan s nekoliko lijenih sati u krevetu, jutarnja erekcija ponekad može biti pomalo nezgodna. No, ispada da biste ju možda trebali srdačnije dočekivati, jer ona može ukazivati ​​na to koliko su vam zdrave razine testosterona.

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Kako muškarci stare, njihova razina testosterona prirodno pada, a kao rezultat toga, možda ćete rijeđe započeti dan s erekcijom. No, iako se očekuje da se ova pojava s vremenom prorijedi, dramatičan pad učestalosti mogao bi biti znak drugih zdravstvenih problema.

Dr. Jeff Foster, član Odbora Britanskog društva za seksualnu medicinu, s više od 20 godina iskustva, specijaliziran za muško zdravlje i upravljanje testosteronom te voditelj podcaasta Men Alive, govorio je o ovom problemu.

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Koliko često je normalno?

Prema dr. Fosteru, tinejdžeri i muškarci u dvadesetima trebali bi se buditi s erekcijom svaki dan ili barem većinu dana.

U tridesetima se taj broj smanjuje, ali je i dalje na više od 50%, dok bi za muškarce u 40-ima i 50-ima to trebalo biti dva do tri puta tjedno. Konačno, oni u šezdesetima mogu očekivati ​​da će se probuditi s erekcijom jednom ili dva puta tjedno.

- Vrijeme kada bismo rekli da trebate posjetiti liječnika je ako se ne možete sjetiti kada ste zadnji put imali jutarnje erekcije. To je stvarno dobar pokazatelj da su vam hormoni pali ili da vam je kardiovaskularni rizik porastao, jer nešto sprječava prirodnu pojavu erekcije - pojasnio je.

Također preporučuje da muškarci već od 30. godine počnu pratiti razinu testosterona jer je ona dobar pokazatelj cjelokupnog zdravlja - i sada i u budućnosti.

Ostali znaci pada testosterona

Osim izostanka jutarnjeg erekcije, drugi znakovi da vam se testosteron možda snižava uključuju poteškoće s napredovanjem tijekom vježbanja. Dobijanje na težini i gubitak mišića mogu biti znak, jer niže razine testosterona uzrokuju usporavanje metabolizma.

Drugi je mentalno zdravlje.

- Muškarci s niskim testosteronom lošije su raspoloženi, anksiozniji te im je povećan rizik od depresije - kaže dr. Foster.

Zašto se događaju?

Postoji nekoliko različitih razloga, a seksualno uzbuđenje zapravo nije jedno od najčešćih objašnjenja.

- Istraživanja uglavnom sugeriraju da se jutarnja erektilna disfunkcija događa zato što tijekom REM faze sna tijelo ulazi u stanje oporavka u kojem vaš parasimpatički živčani sustav preuzima kontrolu. On kontrolira sve automatske tjelesne funkcije, uključujući disanje, otkucaje srca i, što je važno, seksualnu funkciju - pojašnjava Sarah Mulindwa, stručnjakinja za seksualno zdravlje.

Ističe kako je susret s jutarnjim iznenađenjem znak da je vaše tijelo zdravo. Obično nema razloga za brigu, ali napominje nekoliko iznimaka, uključujući erekciju koja uzrokuje bol ili traje posebno dugo (više od sat vremena). Ako uopće nemate jutarnje erekcije, Sarah smatra da bi moglo biti vrijeme za posjet liječniku.

To ne mora nužno ukazivati ​​na problem, ali budući da nedostatak erekcije može biti povezan s problemima s cirkulacijom, kao i s lijekovima, nižim testosteronom ili erektilnom disfunkcijom, bolje je spriječiti nego liječiti, rekla je.