Liječnik dijeli 11 zanemarenih znakova niskog testosterona koje muškarci često previde

Proizvodnja testosterona kod muškaraca obično postupno opada nakon 30. godine, ali neki mogu imati posebno niske razine što uzrokuje razne probleme. Ovaj vitalan hormon u muškom seksualnom razvoju i funkciji često se smatra pokretačem muške energije. Iako nije baš uzrok natjecateljskog duha, agresivnosti i sveukupne muževnosti, najčešće se povezuje sa seksualnim nagonom i važan je u proizvodnji sperme.

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Hormon također utječe na koštanu i mišićnu masu, proizvodnju crvenih krvnih zrnaca i način na koji muškarci pohranjuju masnoću u tijelu. Preniske razine testosterona mogu utjecati na raspoloženje, kao i uzrokovati razne nuspojave na zdravlje i tijelo muškarca.

Manjak testosterona

Osim dobi mogu je uzrokovati i drugi čimbenici poput ozljeda, liječenja raka, kroničnih zdravstvenih stanja i stresa.

Urologinja Rena Malik kaže da postoji 11 znakova koje većina muškaraca previdi kada je u pitanju mogućnost niske razine testosterona.

- Kada hormoni ne funkcioniraju ispravno, to počnete osjećati na mjestima kojih se nikada ne biste sjetili. Problem ćete primijetiti kada je smanjenje proizvodnje naglije nego inače, što znači da ćete možda morati potražiti hormonsku nadomjesnu terapiju - rekla je Malik.

Ovo je, ističe, 11 mogućih simptoma koji se često zanemare: Značajan pad seksualnog nagona, problemi s erekcijom, umor nakon spavanja, gubitak mišićne mase, promjene raspoloženja, povećana masna masa, gubitak koštane mase, prorjeđivanje dlaka na tijelu i licu, valunzi i noćno znojenje, povećanje grudi, neobjašnjiva anemija.

Kosa i ostale dlake

Dr. Malik objašnjava da je odnos između testosterona i dlaka vrlo složen. Potentni pretvoreni oblik testosterona je dihidrotestosteron, za koji objašnjava da je povezan s gubitkom kose na vlasištu kod muškaraca koji su tome genetski predisponirani.

- Ali dlake na tijelu i licu su različite. Kada je razina testosterona niska, kosa postaje rjeđe, raste sporije i neujednačenije. To može biti znak moguće niske razine testosterona - nastavlja dr. Malik.

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No, suprotno tome, dihidrotestosteron može potaknuti i pojačati rast dlaka na licu i tijelu, što se naziva "androgeni paradoks". Isti hormon šalje potpuno različite signale folikulima dlake ovisno o položaju na tijelu.

Povećanje grudi

Dr. Malik kaže da ovo može iznenaditi ljude jer kada razina testosterona padne, može se pomaknuti ravnoteža između količine testosterona i estrogena u tijelu. Muškarci obično proizvode male količine estrogena, a kada testosteron padne, njegov učinak na tijelo može postati izraženiji.

- Dakle, muškarci mogu dobiti ono što nazivamo ginekomastijom ili 'muškim grudima'“. Osjećat će se samo kao osjetljivost i bol u prsima. Neki muškarci čak primjećuju neku vrstu čvrstog gumenog diska tkiva iza bradavice - objašnjava dr. Malik.

Povećana masna masa

Kada testosteron opadne, obično dolazi do gubitka mišićne mase. Dr. Malik objašnjava da zato tijelo postaje "manje osjetljivo na inzulin“, što može značiti da će lakše pohranjivati ​​masnoću. A rezultat je promjena u načinu i mjestu pohranjivanja masti u tijelu, konkretno, više je vidite oko trbuha.

