Evo koliko treba vježbati tjedno za zdravo srce - to baš svi mogu

Pristup 'Weekend Warrior' znači održavanje umjerene do snažne tjelesne aktivnosti unutar jednog do dva dana umjesto unutar tjedan dana. Više od 150 minuta umjerene do snažne tjelesne aktivnosti svaki tjedan korisno je za zdravlje, čak i ako je 'upakirano' u samo jedan ili dva dana.

U nedavnoj studiji objavljenoj na 'JAMA Network' istraživači su otkrili da je ovakav obrazac tjelesne aktivnosti povezan s manjim rizicima od fibrilacije atrija (abnormalni otkucaji srca), srčanog udara (infarkt miokarda), zatajenja srca i moždanog udara.

Istraživanje je uključivalo analizu podataka 'UK Biobank' koja je sadržavala podatke 89.573 pojedinaca o tjednoj kardio aktivnosti. Sudionici su bili prosječne dob od 62 godine, a 56% njih bile su žene.

Istraživanje je otkrilo da je umjerena do snažna tjelesna aktivnost ima približno isti pozitivan učinak za zdravlje srca kada je izvršena u roku od jednog do dva dana ili pak u tjedan dana.

Foto: Dreamstime

Ovo je otkriće značajno jer dokazuje da je više od 150 minuta umjerene do snažne tjelesne aktivnosti svaki tjedan korisno za zdravlje, čak i ako je 'upakirano' u samo jedan ili dva dana.

Ovo je posebno dobro za ljude koji navečer imaju dosta obaveza kao briga o djeci ili slično pa ne stignu odraditi trening. Ako vam je vikend relativno slobodan i možete ugurati jedan ili dva treninga, vaše srce će vam biti zahvalno.

Uz to, ova je studija analizirala zdravlje kardiovaskularnog sustava, što je samo jedna od prednosti vježbanja. Ako su vaši ciljevi izgraditi mišiće, sagorjeti masnoće ili se osloboditi stresa, ovo istraživanje se ne može u potpunosti primijeniti, prenosi mbg.